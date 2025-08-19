Derrumbe de la industria textil, la advertencia de Pichetto sobre Shein y el exabrupto de un joven libertario

Perfil Redacción NEA

El jefe del bloque Encuentro Federal en Diputados, Miguel Ángel Pichetto, y el director de Comunicación Digital del gobierno de Javier Milei, Juan Pablo Carreira, mantuvieron un duro cruce en la red social "X" por la grave situación que atraviesa la industria textil argentina.

"Proliferación de productos chinos"

"Frente al impacto que está experimentando la industria textil argentina por la proliferación de productos chinos que ingresan a través de importadores o de plataformas como Shein, nos tenemos que preguntar qué están esperando las cámaras y los sindicatos para hacerse escuchar", sostuvo el diputado nacional.

"Pichetto está enojadísimo porque los argentinos dejaron de pagar 300 veces más por la ropa de mierda que fabricaban los empresaurios amigos suyos. Andate a cagar, viejo gagá", fue la respuesta de Carreira, conocido como el usuario "Juan Doe", que finalizó con un insulto al legislador.

"Cuando la gente se quede sin trabajo y ande deambulando por la calle ¿Shein les va a dar laburo?", fue la réplica de Pichetto.

Situación crítica

Camilo Alberto Kahale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), alertó días atrás por la crisis en el sector.



“Las reformas del Gobierno están teniendo un impacto considerable en la industria local, especialmente en el sector textil. En los primeros dos meses de 2025, las importaciones de ropa aumentaron más del 135% en comparación con el mismo período del año anterior”, precisó.

El 70 por ciento del consumo interno en el rubro ya es abastecido por productos importados, mientras que la producción local cayó un 14% en hilados y un 26% en tejidos.

Además ya se perdieron 5 mil puestos de trabajo en el sector, hay unos 10 mil trabajadores suspendidos y 8 de cada 10 empresas debieron reducir su actividad.