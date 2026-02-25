Las acciones de Mercado Libre cayeron tras la presentación de resultados financieros

Mercado Libre volvió a mostrar un sólido crecimiento en el cuarto trimestre, con ingresos que superaron ampliamente las expectativas del mercado. Aunque la utilidad neta quedó por debajo de lo esperado y generó una reacción negativa en la Bolsa, según datos y reportes recopilados por la agencia de noticias Bloomberg.

La compañía con sede en Montevideo informó ventas por US$ 8.800 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 45% y supera el consenso de analistas relevado por Bloomberg, que proyectaba US$ 8.500 millones. De este modo, la empresa encadena su vigésimo octavo trimestre consecutivo con expansión anual superior al 30%.

Sin embargo, la utilidad neta fue de US$ 559 millones, por debajo de los US$ 596 millones previstos por el mercado, siempre de acuerdo con el consenso citado por Bloomberg. Según analistas, la diferencia respondió principalmente al mayor nivel de inversiones destinadas a fortalecer sus principales líneas de negocio, tanto en comercio electrónico como en tecnología financiera.

Caída en la Bolsa pese al crecimiento operativo

Tras la presentación de resultados, las acciones de la compañía (MELI) cayeron 8,1% en la rueda posterior, reflejando la decepción del mercado por la menor rentabilidad frente a lo estimado.

Un informe de Delphos Investment destacó que los ingresos superaron en aproximadamente 3% las proyecciones del consenso relevado por Bloomberg, mientras que la utilidad quedó 5,8% por debajo de lo esperado, lo que habría explicado la corrección del precio.

En términos financieros, la firma reportó ingresos por US$8.759 millones, con un crecimiento de 18% frente al trimestre previo y de 45% interanual. El EBITDA ajustado alcanzó US$1.127 millones, con una mejora de 21% trimestral y 16% interanual. La ganancia neta, si bien avanzó 33% respecto del trimestre anterior, resultó 13% inferior a la del mismo período del año pasado.

El EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) es un indicador financiero que mide la capacidad de una empresa para generar beneficios a través de su actividad operativa pura, sin incluir intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es una herramienta clave para comparar la rentabilidad operativa entre empresas.

La explicación de la compañía

Mercado Libre explicó que la caída se debió a la normalización de su tasa impositiva frente a niveles inusualmente bajos del cuarto trimestre de 2024. Mientras tanto, el crecimiento de los ingresos se aceleró desde una tasa del 39,5% que se había presentado en el trimestre anterior a finales de septiembre último.

Mercado Pago lidera el crecimiento

La unidad financiera volvió a superar al negocio de comercio electrónico. Mercado Pago procesó un volumen total de pagos de US$ 83.700 millones en el trimestre, un 42% más que un año atrás.

La cartera de crédito creció 90% interanual hasta US$ 12.500 millones, mientras que los usuarios activos mensuales alcanzaron casi 78 millones. Los activos bajo gestión se dispararon 78% hasta cerca de US$ 19.000 millones.

En tanto, la plataforma de e-commerce registró 83 millones de compradores únicos, un 24% más interanual, y el volumen bruto de mercancías (GMV) aumentó 37% hasta US$19.900 millones.

Los brokers mantienen la postura compradora

De acuerdo con datos relevados por Bloomberg, 16 de 17 informes recientes de grandes brokers internacionales mantienen recomendaciones constructivas —“comprar” o “sobreponderar”— sobre el papel.

Entre ellos, Morgan Stanley ratificó su recomendación de sobreponderar y sostuvo un precio objetivo de US$ 2.950, frente a un cierre previo al balance de US$ 1.922,55.

El banco explicó que su valuación surge de un modelo de flujo de fondos descontados que contempla un costo de capital de 13,4%, una tasa de crecimiento a perpetuidad de 6,5% y un margen EBIT terminal de 18,8%. El precio objetivo implica aproximadamente 18 veces el valor empresa/EBITDA estimado para 2027 y unas 32 veces la relación precio/ganancia proyectada para ese año.

En síntesis, mientras el mercado penaliza en el corto plazo la presión sobre los márgenes, los analistas internacionales —según el relevamiento de Bloomberg— continúan apostando al potencial de crecimiento estructural del gigante latinoamericano del comercio electrónico y los servicios financieros digitales.

