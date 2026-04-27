Un diario británico advierte sobre una posible “nueva invasión” de Argentina en las Malvinas

Este domingo, el medio británico Daily Mail publicó una columna del periodista Stephen Glover en la que advirtió sobre el riesgo de un eventual conflicto armado en torno a las Islas Malvinas y cuestionó la postura del primer ministro Keir Starmer respecto de una posible “solución similar” a la aplicada en las islas Chagos. En ese marco, el artículo también pone en foco la relación del presidente estadounidense Donald Trump con el Reino Unido y describe un escenario de tensiones políticas internas junto con un deterioro del sistema de defensa británico.

El artículo señala que “cuando el rey Carlos III se dirija mañana al Congreso de Estados Unidos, debería reprocharle a la administración del presidente Donald Trump su intención de respaldar el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas”.

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Sin embargo, el medio advierte que “eso no ocurrirá. Downing Street no se lo permitiría”, y agrega que “habrá palabras cordiales sobre la relación transatlántica” y que “los legisladores estadounidenses, sin dudas, escucharán al monarca de manera amigable”.

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En ese marco, sostiene que “resulta evidente que la administración Trump ya no mira a Gran Bretaña con simpatía” y que “la idea, expuesta en un memorando filtrado, de que Estados Unidos debería alinearse con Argentina en la cuestión Malvinas resulta impactante”. Según el texto, “el presidente busca castigar a este país por no haberse sumado a su mal concebida guerra en Irán”.

El artículo agrega que “incluso si Trump negara ese memorando, el daño ya está hecho” y que “Argentina, que mantiene una obsesión persistente por recuperar las Islas Malvinas, puede interpretar que cuenta con el respaldo tácito de Estados Unidos”.

En esa línea, recuerda que “esa sospecha no es nueva” y que “tras la invasión de las Malvinas por parte de la junta militar argentina en abril de 1982, la administración de Ronald Reagan se mantuvo en una posición ambigua durante varias semanas, intentando negociar una salida que habría resultado favorable a Argentina”.

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El texto añade que “recién después de que el gobierno, liderado por Margaret Thatcher, desplegara una poderosa fuerza naval, Reagan decidió respaldar a Gran Bretaña” y que “existía entonces una afinidad ideológica y personal con la primera ministra británica”, algo que “no puede decirse hoy de la relación entre Trump y Keir Starmer”.

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A su vez, el medio señala que “el actual ocupante de la Casa Blanca elogia abiertamente a Javier Milei, el presidente argentino de perfil libertario y populista, quien le responde en los mismos términos”, y que “Milei mantiene una fijación con la recuperación de las Malvinas y, tras la filtración del memorando, reclamó la apertura de negociaciones con el Reino Unido”.

El artículo plantea luego: “¿Qué hará ahora el ‘león’ de Downing Street, Sir Keir Starmer?” y afirma que “las Malvinas no figuran entre sus prioridades, especialmente en un contexto en el que su liderazgo aparece debilitado y presionado por múltiples frentes”.

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También indica que “es cierto que el primer ministro recordó en el pasado que un tío suyo estuvo a bordo de un buque alcanzado durante la guerra de Malvinas”, y que “Downing Street respondió con firmeza a la filtración al asegurar que el control de las islas no está en discusión”.

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No obstante, remarca que “cada vez que Starmer observa el mapa mundial y detecta territorios británicos alejados, su impulso inmediato parece ser desprenderse de ellos”, y menciona que “eso fue lo que ocurrió con las islas Chagos”, que “fueron transferidas a Mauricio” junto con un acuerdo por el cual “el Reino Unido aceptó pagar 35.000 millones de libras (unos 44.000 millones de dólares) para arrendar Diego García durante 99 años”, decisión que “Trump, por el momento, frenó”.

El texto agrega que “durante ese proceso, Starmer contó con el asesoramiento del fiscal general Lord Hermer” y que “podría inclinarse por una solución similar” para las Malvinas.

En materia de defensa, advierte que “si este gobierno realmente se preocupara por las Malvinas, no habría permitido que su sistema de defensa se redujera a un nivel tan limitado” y detalla que “actualmente, hay apenas cuatro aviones Typhoon y una patrullera”, además de que “el Ministerio de Defensa retiró recientemente un avión de reabastecimiento Voyager”.

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El medio sostiene que “un esquema defensivo de esas características difícilmente disuada a Argentina”, que “avanza en la modernización de su fuerza aérea con 24 cazas F-16 adquiridos a Dinamarca”.

También recuerda que “la fuerza de tareas enviada por Margaret Thatcher hace más de cuatro décadas incluía dos portaaviones, buques de asalto, destructores, fragatas, submarinos, decenas de aeronaves y 26.000 efectivos” y que “la recuperación de las islas fue una operación al límite”.

Para el Daily Mail “el presidente Milei observa a Starmer y lo percibe como un dirigente débil”

En contraste, señala que “la Marina Real se encuentra tan reducida que los ministros tuvieron dificultades para disponer de un solo buque” tras bombardeos de Estados Unidos en Irán, y que “el HMS Dragon zarpó, pero debió regresar a puerto rápidamente”, mientras que “los portaaviones suelen permanecer en puerto”.

El artículo añade que “el presidente Milei observa a Starmer y lo percibe como un dirigente débil”.

En ese contexto, afirma que “las Islas Malvinas y sus 3.600 habitantes no pueden ser defendidas en las condiciones actuales” y que “lo sabe el gobierno argentino, lo sabe Starmer e incluso lo sabe Trump”.

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El texto indica que “durante años, las Fuerzas Armadas británicas fueron objeto de recortes” y que “el Ministerio de Defensa relegó a las Malvinas con la expectativa de que Argentina no intentara una nueva ofensiva”.

Además, plantea que “si se confirma que Estados Unidos no reaccionará ante un eventual intento argentino de revertir el resultado de 1982”, el escenario podría agravarse.

En ese marco, señala que “quien ejerza el cargo en los próximos años deberá tomar nota del riesgo de una nueva invasión” y que figuras como Jonathan Powell podrían “acompañar una estrategia de negociación que implique ceder soberanía”.

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Devolver las Islas Malvinas a Argentina sería “vaciar de sentido el sacrificio de los 255 militares caídos en la guerra de 1982”

Sin embargo, Glover advierte que “una decisión de ese tipo sería difícil de sostener políticamente” porque implicaría “dejar a miles de ciudadanos británicos bajo la jurisdicción argentina y vaciar de sentido el sacrificio de los 255 militares caídos en la guerra de 1982”.

El artículo concluye que “no se trata de un problema que pueda resolverse mediante negociación” y que “la única alternativa es reforzar la presencia militar en las Malvinas”, ya que “se requieren más aviones y buques en la zona”.

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También menciona que “existen importantes reservas de petróleo en torno a las islas que aún no han sido plenamente explotadas” y que “no deberían ser cedidas”.

Finalmente, subraya que “las Malvinas han sido administradas por Gran Bretaña durante casi 200 años” y que “perder el control de las islas en un nuevo conflicto implicaría una traición de gran magnitud y una humillación nacional de la que el país tardaría años en recuperarse”.

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