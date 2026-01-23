Islas Chagos: Stamer puso en suspenso la devolución de la soberanía

Tras la reacción negativa ante el acuerdo, el primer ministro británico Keir Stamer se vio obligado a dejar en suspenso el proyecto de ley para renunciar a la soberanía británica sobre las Islas Chagos.

El lunes próximo se debatiría esa ley en la cámara de los Lores, pero este viernes se advirtió que la norma podría violar un tratado de 60 años con Estados Unidos que consagró la soberanía del archipiélago.

A principios de esta semana Donald Trump se opuso al acuerdo, diciendo que era “un acto de gran estupidez”, debido a que el plan británico era entregar el territorio del Océano Indico al gobierno de las Islas Mauricio, un gran aliado de China.

El tratado sentaba las bases de que el Reino Unido le entregara el archipiélago a las Islas Mauricio y, por 99 años pagara una suerte de alquiler para poder mantener su base militar británico-estadounidense. Sin embargo, los conservadores advirtieron que el acuerdo rompería un tratado de 1966 entre Reino Unido y Estados Unidos, donde se establece la soberanía europea sobre las islas y que ambos tendrían acceso a ellas con fines de Defensa.

Por su parte, los Ministros declararon que ya existen conversaciones para renovar el acuerdo en vistas del nuevo acuerdo de Chagos, pero aún no han concluido.

Sin embargo, al ser consultado Trump, demostró su gran desacuerdo por lo que no se sabe aún si las conversaciones derivaran en un arreglo.

