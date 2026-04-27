Naim Qassem, el líder del grupo Hezbollah, se pronunció sobre la guerra en Medio Oriente y aseguró que el conjunto no reconocerá las negociaciones entre el Líbano e Israel, como así tampoco sus acuerdos o resultados. En paralelo, se negaron a deponer las armas.

"Que quede claro, para nosotros, estas negociaciones directas y sus resultados es como si nunca hubieran existido, y no nos importan en absoluto. Continuaremos nuestra resistencia protectora en defensa del Líbano y su pueblo", aseveró el líder del grupo chiita libanés a través de un comunicado.

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Desde el grupo paramilitar también se reiteró la negativa a deponer las armas, uno de los objetivos principales de Israel en las negociaciones y conversaciones por la paz que está sosteniendo con el Líbano. "No renunciaremos a nuestras armas ni a nuestra defensa", sostuvieron.

En medio de un contexto de tensión, el gobierno libanés se encuentra en conversaciones mediadas por Washington y sin participación de Hezbollah. Hasta el momento, las partes realizaron dos reuniones a nivel de embajadores para alcanzar un alto el fuego inicial de diez días esperando extenderlo luego a tres semanas.

A pesar de las conversaciones, la decisión de un alto el fuego inicial se encuentra siendo violada con ataques diarios de ambos bandos. En este contexto, Qassem indicó que dialogar con Israel implica una "concesión gratuita, humillante e innecesaria".

AS/fl

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"Rechazamos categóricamente cualquier negociación directa, y que quienes ostentan el poder sepan que sus actos no beneficiará ni al Líbano ni a ellos mismos. Lo que el enemigo israelí-estadounidense quiere de ellos no está en sus manos", remarcó el líder del grupo paramilitar.

Desde el clérigo se indicó que el Estado debería sostener conversaciones "indirectas" con autoridades israelíes en conjunto con un diálogo interno entre actores libaneses para establecer una hoja de ruta a seguir que priorice los intereses de la nación.

Qassem también llamó al gobierno libanés a revocar su decisión de ilegalizar las actividades militares de Hezbollah, una medida que se había aproado luego de un ataque contra Israel que derivó en una escalada del conflicto, en un contexto donde las autoridades israelíes esperan, como última instancia, el desarme del conjunto.

AS.