Netanyahu condenó a un soldado del Ejército israelí por dañar un símbolo cristiano en Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó públicamente a un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) acusado de dañar un símbolo religioso cristiano, precisamente Jesucristo crucificado en la cruz, en el sur del Líbano, luego de que el hecho se viralizara en la red social X.

A través de un posteo oficial, el mandatario afirmó que el episodio lo dejó “sorprendido y entristecido”, al tiempo que remarcó que el Estado israelí sostiene valores de “tolerancia y respeto mutuo entre religiones”. En ese sentido, aseguró que todas las creencias “florecen” en el país y que sus miembros son considerados iguales dentro de la sociedad.

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El hecho salió a la luz luego de la circulación de una imagen en redes sociales que mostraría a un militar israelí dañando una estatua de Jesucristo en una localidad del sur libanés. Las propias fuerzas armadas confirmaron que el material es auténtico y anunciaron la apertura de una investigación.

Investigación del Ejército israelí

Desde las IDF señalaron que el caso está siendo analizado y que se tomarán medidas disciplinarias severas contra el responsable. Netanyahu también enfatizó que las autoridades militares están llevando adelante una pesquisa penal y que habrá “acciones duras” contra el autor del hecho.

El episodio habría ocurrido en una aldea de mayoría cristiana en el sur del Líbano, donde la imagen difundida muestra a un soldado golpeando la figura religiosa.

El mensaje de Netanyahu sobre libertad religiosa

En su publicación, el primer ministro buscó reforzar la postura oficial de Israel respecto a la convivencia religiosa. Sostuvo que el país es el único en la región donde “la libertad de culto está garantizada” y donde la población cristiana “crece y prospera”.

Además, expresó su pesar por el incidente y pidió disculpas a los creyentes que pudieron haberse sentido ofendidos, tanto en el Líbano como en el resto del mundo.

El hecho también generó reacciones dentro del propio gobierno israelí. El canciller Gideon Sa'ar calificó el acto como “grave y vergonzoso” y sostuvo que contradice los valores del país en relación al respeto por todas las religiones.

La controversia se suma a un contexto de alta tensión en la región, donde cada episodio adquiere fuerte repercusión internacional, especialmente cuando involucra símbolos religiosos.

MAG/fl