Javier Milei visitó Israel e insistió con trasladar la embajada a Jerusalén

Javier Milei está en Israel visitando al primer ministro Benjamín Netanyahu, que está sometido a unas controversias mundiales de características colosales y que está participando del aniversario de la creación del Estado de Israel.

Milei firmó tres memorandos de entendimiento con Israel y sostuvo que la guerra contra Irán es "lo correcto"

El presidente ratificó su voluntad de mudar la Embajada de Argentina a Jerusalén, a Tel Aviv, otros países han anunciado lo mismo aunque creo que no lo concretó ninguno. Dijo "apenas las condiciones lo permitan", como una determinación que consolida a la idea de Jerusalén como capital de Israel, porque Jerusalén está ajustada a una discusión con Cisjordania, con los palestinos de Cisjordania, entonces varios países han anunciado la mudanza a Jerusalén ratificando la noción de que pertenece a Israel.

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Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu durante su visita a Israel en medio de la guerra.

Después hizo una actuación cantando la canción "Libre", de manera un poco frenética. Voy a emitir los comentarios porque esto no es un programa de espectáculos. Y se sabe también que se acordó que comience un vuelo directo entre Buenos Aires e Israel de la compañía oficial israelí EL AL.

El presidente va a visitar un lugar muy importante, el Monte Herzl, el cual lleva el nombre de el fundador del sionismo, Theodor Herzl, y en ese monte el estado israelí le rinde homenaje a quien promovió el retorno de la diáspora judía en Europa y en el mundo para que vuelva a un Estado que está en proceso de construcción.

AS/fl