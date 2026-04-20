Las similitudes entre el Genocidio Armenio y Gaza para el vicepresidente de la Internacional Socialista

El actual escenario global exhibe un peligroso deterioro del orden internacional y una parálisis del multilateralismo frente a la proliferación de conflictos bélicos y prácticas de índole genocida. Ante esta crisis, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), Mario Nalpatian, vicepresidente de la Internacional Socialista y referente de la causa armenia, analiza la urgencia de recuperar el derecho internacional y la responsabilidad histórica de los Estados.

El dirigente político de origen argentino e ingeniero de profesión, Mario Nalpatian, es vicepresidente de la Internacional Socialista y miembro del Consejo Nacional Armenio Mundial. Además, integra el Comité para la Defensa de los Derechos Fundamentales del Pueblo de Artsaj. Su trayectoria está ligada a la lucha por el reconocimiento del Genocidio Armenio y la defensa de los derechos humanos. También se desempeñó como consejero del canciller de la República de Armenia. A lo largo de los años ha tenido participación en organismos multilaterales como las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, donde aboga por el derecho al retorno de las poblaciones desplazadas por conflictos bélicos.

Es interesante, en este contexto mundial, donde resuena mucho más el Genocidio Armenio, al igual que cualquier acto violento extremo de guerra. Observamos que estos hechos se repiten. Primero, hace pocos años, con la invasión rusa en Europa, planteando incluso el escenario en Estonia y no solo en Ucrania. Con lo que sucede en el Golfo, el papa Francisco mencionaba que asistimos a una tercera guerra mundial en cuotas.

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Es muy cierto lo que plantea, dado que existe un retroceso en la visibilidad de cuestiones fundamentales para la construcción de la posguerra. El orden internacional asentado sobre el derecho internacional, el multilateralismo y las estructuras institucionales contribuyeron a sostener los equilibrios necesarios que, tras la desaparición de la Unión Soviética, adquirieron mayor importancia. Esta erosión conduce a una situación de extrema fragilidad global.

Si tomamos septiembre de 2020 como punto de referencia, Azerbaiyán lanzó un ataque sin previo aviso sobre la República de Nagorno Karabaj y sobre la República de Armenia. Aquel conflicto retomó la violencia luego de tres décadas de conversaciones para alcanzar una paz duradera. Fue el lanzamiento de una situación que adquirió volumen: en febrero de 2022, Rusia invade Ucrania y comienza una era donde es central la tecnología de drones. En correlato, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no logra resoluciones con la fuerza necesaria para que los cinco grandes, poseedores del derecho a veto, generen condiciones que eviten la repetición de estas acciones.

En este mismo periodo, y particular a partir de 2022, se ha desarrollado en el mundo una política intensa de ataque a minorías en distintas partes del mundo. Tenemos los rohinyás en Myanmar, tenemos la situación de los pueblos en Sudán y en Sudán del Sur. Tenemos ante nuestra vista lo que ocurrió en Gaza, lo que ocurrió también contra la población israelí y lo que volvió a ocurrir en 2023 en Nagorno Karabaj. Tal fue así que, en octubre de 2023, en ocasión del 75 aniversario de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de Naciones Unidas, la asesora especial del secretario general, António Guterres, lanzó un mensaje diciendo que en 2023, hay siete genocidios en marcha.

La Corte Internacional de Justicia, que ha tenido resoluciones ejemplares, no ha logrado siquiera que puedan ejecutarse. El tribunal penal, sobre el cual hay un ataque constante, principalmente de países que se han opuesto al Tratado de Roma que dio lugar a su creación, está bajo presión permanente, sobre todo de las grandes potencias: Estados Unidos.

En la columna de apertura de hoy mencionaba que España propuso revisar el acuerdo Unión Europea–Israel, porque tiene una cláusula de respeto a los derechos humanos que cree que Israel no respetó en Gaza. Al mismo tiempo, Turquía integra el Consejo de Europa y fue la responsable del genocidio armenio. ¿Existe resonancia? ¿Le suena a usted, cuando ve lo de Gaza, lo que le pasó al pueblo armenio?

Hay una constante en la historia: el crimen que no es reconocido ni penado. En el caso del genocidio armenio, los responsables directos murieron hace décadas, pero una condena moral y la asunción de responsabilidad por parte de Turquía contribuiría a cambiar el rumbo. Si Willy Brandt no se hubiese arrodillado en Auschwitz para pedir perdón, la relación del mundo respecto al Holocausto e Israel sería distinta. Esas acciones tienen un impacto global necesario. La Asociación de Científicos Atómicos, responsables del Doomsday Clock, indica que estamos a solo 87 segundos de la gran noche. Esto que durante décadas, desde la Segunda Guerra Mundial, prácticamente había quedado inamovible, ahora empezó a moverse y está en peligro.

E incluso hubo momentos de retroceso en esa tensión.

Pequeños retrocesos tras el colapso de la Unión Soviética y los acuerdos de Reagan y Thatcher con Rusia. Pero ahora la situación es otra.

Una reflexión final.

Debemos mantener la fe. La política es el mayor instrumento humano para cambiar la vida de la gente y buscar la paz. Si en las organizaciones internacionales, especialmente en Naciones Unidas, no se buscan consensos, será muy difícil.

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Debemos entender que la lógica de la democracia no es igual en Occidente que en Medio Oriente. Intentar instalar modelos por presión financiera o bélica no contribuye al fin buscado, sino que se convierte en un obstáculo.

MV