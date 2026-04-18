Acusaciones sexuales sacuden a la flotilla rumbo a Gaza en la que participa Greta Thunberg

La flotilla que salió de Barcelona el 12 de abril con destino a Gaza, en la que participa Greta Thunberg, se vio envuelta en una nueva polémica por acusaciones sexuales contra uno de los dirigentes.

Con 39 años y oriundo de Brasil, Thiago Avila es el activista pro Palestina señalado. Él niega las acusaciones y la organización lo respalda diciendo que no hay pruebas en su contra.

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Los rumores empezaron a circular en redes sociales a comienzos de esta semana, cuando el colectivo palestino Heart of Falastin aseguró que un miembro del comité directivo había mantenido relaciones con muchas voluntarias. Poco después, un grupo brasileño puso nombre a la denuncia y apuntó contra Avila, diciendo que los hechos habían sucedido durante la travesía.

Por su lado, Avila rechaza las denuncias y asegura que son parte de una campaña de desprestigio contra su lucha. Lisi Proença decidió publicar un video en Instagram explicando la situación.

“Hay algo verdaderamente falso sucediendo conmigo y mis camaradas de la flotilla Global Sumud, y desafortunadamente creo que es hora de salir y hablarlo en Instagram”, comenzó explicando la activista.

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Proença se mostró en desacuerdo con los rumores que la involucran como una víctima de “uno de sus compañeros”, pero “no esperaba que esto venga de mis camaradas”.

El video, que además cuenta sobre las dificultades a las que se enfrentan por “ir en contra de los sionistas”, fue replicado por Thiago Avila en sus redes.

No es la primera vez

Las tensiones dentro del movimiento no son nuevas. En junio, otra travesía partió hacia Gaza en el Madleen, donde coincidieron Thiago Avila y Greta Thunberg.

Antes de ser interceptado por Israel, también hubo fricciones entre los ocupantes. En ese contexto, Thunberg abandonó el comité de dirección y dejó el barco principal, enojada por las disputas internas y la falta de foco en Gaza. Sin embargo, la activista no respondió a preguntas sobre las acusaciones actuales contra Avila ni tampoco sobre su relación con él.

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Cientos de activistas conforman la flotilla actual, junto a decenas de embarcaciones. Sus impulsores la presentan como la mayor hasta ahora y tienen el objetivo de recaudar 3,5 millones de dólares.

Estas polémicas reactivaron también las críticas hacia la misión. Algunas personas cuestionaron el tono en el que la embarcación dejó Barcelona, con música y actos públicos, que chocan con la realidad de Gaza.

Asimismo, la actividad del acusado en Instagram generó repudio. El activista compartió videos de la expedición con frases como “la vida es una película”, que fueron criticadas por el contexto en el que se hicieron.

La Corte manda a juicio oral a Vanina Biasi

En medio de las tensiones y acusaciones que atraviesan a la flotilla rumbo a Gaza, el debate sobre los límites de las expresiones dentro de espacios de militancia pro Palestina volvió a cobrar fuerza en Argentina.

En ese marco, la Corte Suprema de Justicia dejó firme el avance a juicio oral contra la dirigente del Partido Obrero, Vanina Biasi, en una causa por presunto antisemitismo vinculada a publicaciones en redes sociales.

La investigación se inició por mensajes difundidos entre fines de 2023 y comienzos de 2024, que fueron denunciados por su contenido discriminatorio contra la comunidad judía. La Justicia consideró que esas expresiones podían encuadrarse como incitación al odio, lo que derivó en su procesamiento por parte del juez federal Daniel Rafecas y la posterior confirmación de la Cámara Federal.

El caso avanzó tras el impulso del fiscal Eduardo Taiano, mientras que la defensa intentó frenar el proceso con distintos recursos. Sin embargo, la Corte rechazó el último planteo por cuestiones formales, dejando el expediente listo para el juicio oral.

RG/AF