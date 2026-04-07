La falacia de la zona de seguridad de Israel

Las zonas de amortiguamiento territorial rara vez, o nunca, ofrecen la paz y la seguridad que sus defensores prometen. Tras el colapso de la Unión Soviética, Ucrania fue vista como un cordón neutral entre Rusia y la OTAN. En cambio, se convirtió en una zona de contienda geopolítica cada vez más feroz, seguida de una guerra abierta.

El primer ministro francés, Georges Clemenceau, cometió el mismo error cuando asumió que los nuevos estados independientes de Europa Central y Oriental servirían de escudo contra la incursión de la Rusia bolchevique. Por el contrario, fueron los primeros objetivos de Hitler y terminaron formando parte del Pacto de Varsovia tras su derrota.

En una era en la que los misiles balísticos, los drones y otros proyectiles pueden alcanzar objetivos estratégicos distantes con una precisión cada vez mayor, la idea de una zona de protección no es solo defectuosa; es un sinsentido.

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Sin embargo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, insiste en que las Fuerzas de Defensa de Israel deben ocupar una gran parte del sur del Líbano para proteger a los "residentes desplazados" que viven en el norte de Israel. Recientemente, alardeó de que las tropas israelíes habían destruido cinco puentes sobre el río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera entre Líbano e Israel, creando así una zona de amortiguamiento que se mantendrá "hasta que el norte de Israel esté seguro". Pero esta ocupación, una evidente violación del derecho internacional, es poco probable que logre sus objetivos declarados. En todo caso, dejará a los israelíes, especialmente a los soldados, más vulnerables.

Tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional acordó que a ningún país se le permite arrebatar tierras a otros por la fuerza. La "inadmisibilidad de la adquisición de territorio por medio de la guerra" ocupa un lugar destacado en el preámbulo de la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que pedía la "retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados en [junio de 1967]". Sin embargo, en Gaza y el sur del Líbano, el mundo entero está presenciando cómo Israel adquiere deliberadamente grandes extensiones de tierra por la fuerza.

En Gaza, una de las zonas más densamente pobladas del mundo, se informa que el ejército israelí ocupa más del 50% del territorio. En el Líbano, Israel busca una ocupación indefinida de aproximadamente 850–1.060 kilómetros cuadrados, casi el 10% del territorio total del país. Y en Cisjordania, Israel ha insistido durante mucho tiempo en que debe mantener el Valle del Jordán al oeste del río como zona de seguridad en cualquier acuerdo de paz.

Pero con los misiles y drones iraníes alcanzando Tel Aviv, Beit Shemesh, Haifa y Dimona —y con los drones ucranianos llegando a lo más profundo de Rusia—, la justificación para tales demandas se ha derrumbado. Además, al presionar para ocupar aún más tierras, Israel corre el riesgo de convertir a los civiles locales en objetivos de primera línea. Algunos críticos incluso advierten de una dinámica en la que los civiles servirán efectivamente como escudos humanos, lo que proporcionaría un beneficio político y mediático para los hasbaristas (propagandistas) de Israel. Al mismo tiempo, al ocupar el sur del Líbano, los propios soldados israelíes estarán más cerca de los combatientes de Hezbolá y, por tanto, en mayor peligro.

Como ha demostrado el politólogo Dominic Tierney, el poder militar por sí solo rara vez gana las guerras, porque los conflictos modernos son luchas políticas, sociales e ideológicas, no meras batallas tácticas. "Si bien un ejército dominante puede ganar batallas, asegurar el terreno y destruir fuerzas convencionales", explica, "a menudo no logra crear una paz duradera ni alcanzar objetivos políticos porque no puede solucionar problemas subyacentes como la falta de legitimidad o la inestabilidad política profundamente arraigada".

Lejos de reconocer estas limitaciones, Israel ya ha declarado que prohibirá el regreso de los ciudadanos libaneses que huyeron antes de que comenzara su última invasión terrestre. Esta política no es nueva. Desde 1948, Israel ha negado el derecho al retorno a unos 750.000 palestinos y sus descendientes, a pesar de las numerosas resoluciones de la ONU que le instan a ofrecer esta opción.

En lugar de tomar más tierras donde siempre existirán oponentes, la estrategia más sensata es buscar un acuerdo político. Ya existen soluciones tanto para Gaza como para el Líbano, pero los políticos israelíes, especialmente el primer ministro Benjamin Netanyahu y su gobierno, parecen más interesados en preservar el statu quo que en lograr un progreso real.

Como señaló hace mucho tiempo el antiguo estratega chino Sun Tzu, dañar a un enemigo o simplemente tomar tierras no constituye necesariamente una victoria. Por el contrario, un enemigo desplazado puede regresar con una determinación aún mayor, o el coste de mantener el nuevo terreno puede resultar insostenible. En un entorno hostil y competitivo, un enemigo en retirada puede reagruparse, adaptar sus tácticas, adquirir nuevas tecnologías y finalmente contraatacar. La lucha nunca termina realmente.

Pero no se necesita sabiduría antigua para comprender que los países deberían aspirar a resolver las tensiones subyacentes en lugar de intentar crear zonas de amortiguamiento. Ocupar territorio no borra al otro bando. Los opositores de Hezbolá dentro del Líbano y los líderes palestinos que se oponen a Hamás se han ofrecido a cooperar con Israel, pero Israel se ha negado rotundamente. Sus líderes actuales parecen creer que el conflicto perpetuo y la ocupación sirven mejor a sus intereses que las impopulares concesiones políticas que requeriría la paz.

Sin embargo, la paz es la única opción sostenible. La seguridad en Gaza y el Líbano no puede lograrse mediante zonas de amortiguamiento, sino solo a través de un acuerdo político que aborde las necesidades humanitarias y las **causas profundas del conflicto**. Eso requiere respeto por el derecho internacional, rendición de cuentas por las acciones que afectan a los civiles de todos los bandos y una voluntad genuina de negociar. La alternativa son ciclos interminables de violencia.



(*) Daoud Kuttab, ex profesor de periodismo en la Universidad de Princeton, es el autor de State of Palestine NOW: Practical and Logical Arguments for the Best Way to Bring Peace to the Middle East.