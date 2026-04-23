Donald Trump anunció un acuerdo clave para extender por tres semanas el alto el fuego entre Israel y el Líbano. El mandatario cerró el pacto tras una cumbre en el Salón Oval y prometió colaboración directa para proteger a Beirut de Hezbollah, anticipando prontas visitas de Benjamin Netanyahu y Joseph Aoun. Sin embargo, este importante avance diplomático contrasta con la grave crisis que atraviesa el Golfo Pérsico, donde el control del estratégico estrecho de Ormuz se transformó en un barril de pólvora que estancó las negociaciones con Irán y disparó el precio del crudo a 107 dólares.

Por otra parte, el mandatario estadounidense endureció su postura militar y ordenó a la Marina disparar contra cualquier embarcación que intente minar las aguas. A través de sus redes sociales, advirtió que no tiene urgencia por firmar un acuerdo y que solo lo hará cuando sea beneficioso para su país. Para el republicano, el bloqueo actual ya comenzó a ahogar las finanzas del Gobierno contrario.

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A pesar del cerco naval, The New York Times informó que Irán logró golpear la vía comercial mediante su denominada "flota mosquito", compuesta por lanchas ágiles y fuertemente armadas. Estas pequeñas embarcaciones transportan drones y misiles que representan el mayor desafío táctico para el Pentágono en la región. El uso de esta tecnología liviana permitió a Teherán mantener una presencia hostil constante.

La batalla por el estrecho también se trasladó al plano financiero, donde ambos países intentan asfixiar los ingresos del adversario. Mientras Trump buscó bloquear todos los puertos iraníes, el Gobierno anunció que comenzó a cobrar peajes a los buques que transitan con su permiso. Esta medida busca contrarrestar las sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca.

En las últimas horas, la Marina de Estados Unidos interceptó un buque cisterna con crudo iraní en el Océano Índico, agravando la desconfianza mutua. La posibilidad de retomar las conversaciones mediadas por Pakistán se alejó ante las amenazas cruzadas de las delegaciones. Teherán marcó que no abrirá el paso mientras continúe el actual despliegue militar norteamericano.

El mayor problema técnico para normalizar la navegación es la presencia de minas submarinas sembradas con tecnología GPS. Informes de inteligencia revelaron que estas trampas explosivas son sumamente difíciles de detectar por las fuerzas de limpieza tradicionales. El Pentágono advirtió que asegurar la ruta comercial podría demandar al menos seis meses de trabajos ininterrumpidos.

Irán atacó a petroleros y volvió a cortar el estrecho de Ormuz, en Líbano mataron a un casco azul francés

El impacto económico y las elecciones

Ante la gravedad del informe técnico, Trump ordenó triplicar de inmediato los esfuerzos de la Marina para remover los explosivos de las aguas. Actualmente, Washington mantiene 17 buques de guerra posicionados estratégicamente en el Golfo de Omán a la espera de órdenes directas. El objetivo oficial es despejar el camino para restablecer el flujo normal del crudo.

La incertidumbre en el Golfo Pérsico disparó el precio del petróleo, que ya superó la barrera de los 107 dólares por barril. Esta novedad generó frustración tanto en sectores demócratas como republicanos, quienes temen que el costo de vida siga subiendo de manera sostenida. El desminado tardío garantiza que los combustibles se mantengan caros por un largo tiempo.

La prolongación del conflicto internacional tiene implicaciones políticas directas de cara a las elecciones legislativas de noviembre próximo. Los ciudadanos estadounidenses expresaron su preocupación por el costo de la guerra y el impacto real en sus bolsillos. Un sector de los votantes republicanos criticó el incumplimiento de las promesas sobre política exterior.

Las encuestas reflejan que la mayoría de los ciudadanos cuestiona la decisión de profundizar la intervención militar en Medio Oriente. Muchos critican que se prioricen las campañas en el extranjero en lugar de centrarse exclusivamente en los asuntos internos del país.

TC/DCQ