El papa León XIV recibió en el Palacio Apostólico Vaticano a Sarah Mullally, la primera mujer en la historia en ser nombrada al frente de la Iglesia Anglicana, en un encuentro que combina un hito en la igualdad de género dentro del anglicanismo con el diálogo ecuménico entre católicos y anglicanos. Mullally fue confirmada como la 106° arzobispa de Canterbury en enero de 2026, pero comenzó su ministerio el pasado 25 de marzo, un día antes de cumplir 64 años. En el marco de la visita, elogió al papa León XIV por su incesante prédica por la paz, instó a construir "siempre puentes, nunca muros", en un mensaje conciliatorio entre las dos profesiones de fe.

La Iglesia de Inglaterra eligió por primera vez en sus casi 1.400 años de historia a una mujer como arzobispo de Canterbury. La Iglesia católica, en cambio, no permite ordenar a mujeres como sacerdotes, ni que accedan al episcopado.

El "Francisco II" que no fue: cómo León XIV desconcertó a todos en el Vaticano

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La relación entre la Iglesia católica de Roma y la Iglesia anglicana se mantiene desde hace décadas en un diálogo ecuménico formal. El primer encuentro oficial entre un papa y un arzobispo de Canterbury ocurrió en 1966, cuando Paulo VI recibió a Michael Ramsey y firmaron una declaración conjunta. Desde entonces se registraron reuniones entre Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco con sucesivos arzobispos de Canterbury, como Rowan Williams y Justin Welby.

Sarah Mullally lidera a 97 millones de fieles anglicanos

Sarah Mullally es ahora la máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la Comunión Anglicana, que agrupa a unos 97 millones de fieles en todo el mundo. Antes de este cargo fue obispa de Londres desde 2018, la primera mujer en ese puesto. Desde 1987 está casada con Eamonn Mullally, un especialista en informática de origen irlandés, con quien tiene dos hijos, Liam y Grace. Nacida en Woking, Surrey (Inglaterra), estudió enfermería, desarrolló una carrera en el Servicio Nacional de Salud británico como enfermera oncológica y llegó a ser, en 1999, la jefa de enfermería más joven de la historia de Inglaterra. En paralelo, estudió teología en el Heythrop College de la Universidad de Londres. En 2002, fue ordenada sacerdotisa.

La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, es recibida por el papa León XIV en el Vaticano

La arzobispo comenzó este sábado 25 una peregrinación a Roma de cuatro días. Durante la visita rezó en las basílicas mayores, visitó las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y se reunió con funcionarios del Vaticano. El punto culminante llegó este lunes, cuando fue recibida por el papa León XIV en una audiencia privada y luego compartieron un momento de oración en la capilla de Urbano VIII.

Los dos líderes llamaron a superar las diferencias entre las iglesias

En sus discursos, Mullally subrayó la necesidad de “vivir y predicar el Evangelio con renovada claridad” ante la violencia y las divisiones sociales, y reafirmó el llamado a construir “siempre puentes y nunca muros”. Destacó la elocuencia del papa en temas de justicia y esperanza, y agradeció especialmente su reciente peregrinación a África. “Santidad, usted ha hablado con gran elocuencia sobre las numerosas injusticias que azotan nuestro mundo hoy en día, pero aún con mayor elocuencia sobre la esperanza”, dijo.

La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, y el papa León XIV comparten un momento de oración en el Vaticano.

León XIV llamó a los cristianos a ser “mensajeros de paz” y recordó que Jesús “siempre respondió a la violencia y la agresión en forma desarmada”. Advirtió que “sería un escándalo si, debido a nuestras divisiones, no cumpliéramos nuestra vocación común de dar a conocer a Cristo” y “si no siguiéramos trabajando para superar nuestras diferencias”, en alusión a las divisiones entre la iglesia católica y la anglicana.

La primera mujer al frente de la Iglesia Anglicana fue recibida por las altas jerarquías de la Iglesia Católica.

Ambos líderes coincidieron en la importancia de perseverar en el diálogo pese a las diferencias teológicas que persisten desde la separación en 1534. Ese año, el rey Enrique VIII rompió con Roma tras la negativa del papa Clemente VII a anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Mediante el Acta de Supremacía, el monarca se proclamó jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, lo que marcó el inicio del cisma anglicano y la independencia de la autoridad papal. Aunque la separación comenzó como un conflicto político, derivó en profundas diferencias doctrinales, entre ellas el rechazo anglicano a la primacía del Papa y, siglos después, la ordenación de mujeres, que la Iglesia católica no acepta.

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