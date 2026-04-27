El agitado crepúsculo del presidente francés Emmanuel Macron

«Descubrí que nuestro país parecía capturado por una inquietud orgánica. Macron había perdido el hilo del instinto y la audacia que lo había llevado al poder… víctima de su preocupación por seducir, y de la fe en su inteligencia. Está enamorado de él mismo. Los franceses no le creen más, demasiado implicado en una Europa agotada, con instituciones de la posguerra», resume el novelista francés Daniel Rondeau. El segundo mandato de Macron expirará en mayo de 2027. (1)

«No es un hombre sin cualidades. Presenta bien y a veces hace discursos marcados por el sentido común, pero por qué luego no hace lo que ha dicho». Sufriría «una suerte de crisis de adolescencia perpetua, frenética», a los 48 años. «Ella concierne personas muy seguras de sí mismas para considerar que no es a ellas de adaptarse a los otros, sino a la inversa… como los casos de Donald Trump y el de las generaciones de 1968 y después que rechazaron crecer». (2)

«Los psicólogos la denominan «patología de la personalidad narcisista» (TPN en francés). Es un trauma o mal funcionamiento psicológico que se traduce en la necesidad de ser admirado, junto con una falta de empatía. Todos los pacientes contaminados por esta afección sobrestiman sus capacidades y exageran sus desempeños. Piensan que son superiores, únicos o especiales. Dan cuenta de un deseo inmoderado de posesión y creen que los envidian». (3)

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«¿Qué hacer si él no quiere, si estima que el derecho está de su lado, lo cual es cierto, si él se juzga irremplazable. De todas maneras, ya pasó la hora donde él podía dejar la presidencia con la cabeza alta, a la Charles de Gaulle, después de la disolución (tras las elecciones en el parlamento europeo del 2024). Su partida no podrá revertir un aspecto humillante. Sería el renunciamiento de un hombre acorralado y forzado. Por consiguiente él no partirá. Quedaría el golpe de Estado o la revolución. No tenemos, gracias a Dios, ningún candidato serio para esas empresas». (4)

«Es manifiesto que él no sabe lo que es Francia. Forma típicamente parte de esas nuevas generaciones de tecnócratas, obsesionados por la modernidad económica e ideológica a la americana, que han perdido el contacto con la Historia, y por consiguiente, con el espíritu de su país. Es impermeable al profundo malestar que ha engendrado la entrada en la mundialización neoliberal en un gran número de franceses desde los años 1980». (5)

«Es su principal handicap. Jamas ha tenido un verdadero contacto con el país profundo, sino haciendo fugaces promesas no respetadas. Eso no le impide ser típicamente francés por su estilo aristocrático, falsamente democratizado, que hace sentir a sus interlocutores el privilegio que le concede como entre iguales. No es original, si no fuera por el talento que mete. Es propio del estilo de una buena parte de nuestras elites que se dicen «brillantes». Es de preferir menos brillantes y más sólidas, porque ese brío no favorece el diálogo entre la base y la cúspide». (6)

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«Esa ruptura intervino muy rápido para la Francia popular. El movimiento de los «chalecos amarillos», en noviembre de 2018, movilizó 300.000 personas, contra el aumento del precio de los combustibles y el alto costo de la vida». Macron «fue elegido sorpresivamente por gente que no lo conocía», engendrando «un prejuicio favorable, dado el gusto francés por lo nuevo, pero la novedad se derrumbó rápidamente». La crisis del Covid en 2020, «anestesió a la población», con el lema de Macron de afrontarla «cueste lo que cueste…. El ataque ruso contra Ucrania facilitó su reelección en 2022, pero el encanto se rompió y el crédito no ha cesado de degradarse». (7)

«El descrédito de sus adversarios políticos, le han facilitado las cosas, y la despolitización resignada de la población», cuya creencia», que da igual «este u otro», hasta que un día la urgencia desnudará la precariedad del confort de un país desarrollado», gestando «una percepción del empobrecimiento colectivo», pudiendo constituir «un factor de despertar» a la realidad, cuyas formas «podrían producir un sobresalto», difícil todavía de prever cuando. (8)

Las futuras elecciones presidenciales en Francia se celebrarán entre el 11 y el 18 de abril de 2027. Emmanuel Macron no puede postularse para un tercer mandato sucesivo, Debe dejar pasar un mandato de 6 años, para volver a competir electoralmente por la Presidencia de la República. Antes de partir, ha dejado inaugurado la explotación de una mina de litio, que permitirá hacia 2030, equipar 700.000 automóviles eléctricos, generando 1500 empleos. (9)

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La iniciativa forma parte de los «150 proyectos industriales estratégicos, en 63 departamentos», anunciando a tal efecto una inversión de 71.000 de millones de euros, que llevaran a cabo empresas francesas, para «reconquistar la soberanía industrial» del país, cubriendo «el conjunto del espectro estratégico». De tal modo, Emmanuel Macron deja ya firmados, incluso los decretos respectivos antes de su partida del Palacio del Elíseo, el año próximo, previendo la unificación de los cuestionamientos eventuales, a ventilarse ante la Corte Administrativa de Apelaciones». (10)

«No solamente los problemas no han sido resueltos, sino que se han agravado durante los 9 últimos años, pese a los esfuerzos en favor de empresas al comienzo del primer mandato», continuidad del gobierno precedente de François Hollande. Macron ha dejado que el déficit se dispare. En 2029, la deuda externa alcanzará los 100.000 de millones de euros, olvidando a su vez controlar la inmigración, con 500.000 nuevos migrantes anuales, sin contar los clandestinos, sumado al descalabro de la industria y la agricultura, todos «frutos amargos del inmovilismo». (11)

Desde Ginebra, Juan Gasparini.

(1) Daniel Rondeau, «Le système de l’argent», Grasset, Francia, 2026.

(2,3,11) Franz-Olivier Giesbert, «Macron, el adolescente rey». «Le Point», Francia, 23 de abril de 2026.

(4,5,6,7,8) Marcel Gauchet, «Le Point», Francia, 9 de octubre de 2025.

(9,10) «Le Monde», Francia, 24 de abril de 2026.