La Segunda Guerra Mundial "no se termina nunca" en París: encontraron otra bomba en una obra en construcción

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial apareció como recuerdo del horror vivido a mediados del siglo pasado en la zona Colombes, muy cerca de París en Francia, y encendió obviamente alarmas este domingo 19 de abril, obligando a un amplio operativo de evacuación y el trabajo de especialistas para desactivarla. Cientos de policías y equipos especializados trabajan en esa tarea, mientras los vecinos en algunas cuadras a la redonda debieron abandonar sus hogares por precaución.

El artefacto fue hallado por obreros el pasado 10 de abril durante trabajos de obra en esta localidad ubicada al noroeste de París. Desde entonces, las autoridades planificaron una intervención cuidadosamente controlada, tratando de evitar riesgos, y este fin de semana llegó el momento de retirar ese peligroso "recuerdo" del lugar en que cayó sin explotar alguna vez. No se sabe todavía el origen del explosivo, que se presume podría ser nazi de cuando el ejército de Hitler atacaba en pos de conquista.

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Evacuación y operativo de seguridad en las afueras de París

Para garantizar la seguridad, se estableció un perímetro de evacuación de 450 metros en Colombes. Cientos de residentes debieron abandonar sus viviendas a pie, siguiendo las indicaciones de las autoridades.

Además, se desplegaron numerosos efectivos policiales para asegurar la zona y prevenir posibles robos durante la ausencia de los vecinos. La ciudad quedó prácticamente vacía mientras avanzaban los trabajos.

Cinco centros de acogida fueron habilitados en la ciudad francesa y localidades cercanas para recibir a los evacuados. En paralelo, unas 220 personas consideradas vulnerables fueron asistidas directamente por los servicios de emergencia.

La policía cerró una amplia zona en Colombes para desarmar el explosivo.

Cómo se realiza la desactivación de la bomba

Los especialistas comenzaron la operación intentando retirar el detonador, una maniobra delicada que podría extenderse por unas cuatro horas, al menos hasta las 19 horas, hora francesa. En caso de no lograrlo, el plan alternativo consiste en destruir la bomba bajo tierra, lo que prolongaría el operativo hasta ocho horas en total.

Las autoridades locales monitorean minuto a minuto la situación, mientras continúan las tareas para neutralizar completamente el artefacto explosivo.

Fuente: AFP y autoridades locales.

MEG