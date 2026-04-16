Este 16 de abril, el santoral católico celebra la memoria de San Benito José Labre, una de las figuras más singulares del siglo XVIII. Tras intentar sin éxito ingresar en varias órdenes monásticas debido a su precaria salud y sensibilidad, Benito descubrió que su verdadera vocación era ser un "monje en el mundo", adoptando una vida de mendicidad itinerante y oración continua mientras peregrinaba a los santuarios más importantes de la cristiandad.

San Benito José Labre y el misticismo de la mendicidad

La vida de Benito estuvo marcada por un desapego absoluto de los bienes materiales. Vestido con harapos y cargando solo un rosario, un Nuevo Testamento y el libro "La imitación de Cristo", caminó miles de kilómetros entre Francia, España e Italia. Fuentes destacan que su existencia no era la de un vagabundo común, sino la de un alma en constante éxtasis contemplativo, dedicada a la reparación de los pecados del mundo.

Se le atribuyen milagros de multiplicación de limosnas para compartirlas con otros pobres y curaciones mediante la oración silenciosa. Las crónicas romanas relatan que, a pesar de su apariencia descuidada, de su persona emanaba una luz espiritual que atraía a nobles y prelados en busca de consejo. Su mayor prodigio fue mantener una alegría sobrenatural y una paz imperturbable en medio del hambre, el frío y el desprecio de los transeúntes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

San Hunna de Alsacia: la "lavandera santa" que encontró la perfección en el servicio

Incluso en sus últimos años en Roma, donde dormía bajo los arcos del Coliseo, Benito se convirtió en un símbolo de santidad viva. Al morir en 1683, en el umbral de una iglesia, se dice que los niños de la ciudad corrieron por las calles gritando: "¡Ha muerto el santo!". Su entierro fue un evento multitudinario y, poco después, se registraron cientos de milagros en su tumba, confirmando que su pobreza externa ocultaba una riqueza celestial inmensa.

La devoción actual hacia San Benito José Labre lo sitúa como el patrono de los desamparados, los enfermos mentales y los peregrinos. Es un modelo para quienes buscan la sencillez evangélica frente al consumismo moderno. Su figura enseña que el corazón humano solo encuentra descanso en Dios y que la verdadera libertad nace de no poseer nada para poseerlo Todo. Los fieles acuden a él para pedir desapego y humildad profunda.

La oración dedicada a este santo vagabundo resalta la confianza en la Providencia: "Señor, tú que llamaste a San Benito José a seguir a Cristo en la pobreza y la humildad, concédenos que, por su intercesión, no pongamos nuestro corazón en las cosas de la tierra, sino en los tesoros del cielo". Es una súplica para aprender a ver lo esencial más allá de las apariencias y las comodidades materiales.

Santa Liduvina de Schiedam: el lirio de los Países Bajos que halló la luz en el dolor

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a Santa Bernardita Soubirous y a San Fructuoso de Braga. Durante esta semana, la comunidad cristiana celebra además a San Vicente Ferrer y a San Juan Bautista de la Salle. Estas vidas, que transcurren desde el silencio de las visiones hasta la acción educativa, ofrecen testimonios variados de cómo el amor de Dios transforma la historia humana.

En la Ciudad de Buenos Aires, los devotos pueden encontrar un lugar de oración en la Parroquia de San Benito Abad (Villanueva 905), en el barrio de Palermo. Aunque dedicada al patriarca de los monjes occidentales, en este templo se honra el espíritu de la regla benedictina que Benito José Labre llevó hasta sus últimas consecuencias en la libertad de los caminos y la caridad romana.