Este 14 de abril, el santoral católico rinde tributo a Santa Liduvina de Schiedam, una mística del siglo XIV cuya vida cambió drásticamente a los 15 años. Mientras patinaba sobre el hielo, sufrió una caída que le rompió una costilla, lesión que derivó en una parálisis total y llagas incurables que la mantuvieron postrada en una cama durante 38 años de intensos dolores.

Santa Liduvina y la transfiguración del sufrimiento humano

A pesar de su condición física devastadora, Liduvina transformó su lecho en un altar de oración por la conversión de los pecadores. Sus biógrafos, basados en crónicas en inglés e italiano, relatan que recibió dones místicos extraordinarios, como visiones del cielo y el purgatorio, así como la capacidad de vivir alimentándose exclusivamente de la Sagrada Eucaristía durante los últimos años de su vida terrenal.

Se le atribuyen milagros de multiplicación de monedas para los pobres y la curación espiritual de quienes la visitaban buscando consuelo. Se narra que, a pesar de sus heridas abiertas, de su habitación emanaba un perfume celestial a rosas y lirios, señal de su santidad interior. Su paciencia fue tan absoluta que nunca se quejó de su suerte, viendo en sus llagas las propias heridas de Cristo.

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Incluso en los momentos de mayor abandono, Liduvina recibía consuelo de ángeles que, según la tradición, la asistían en sus visiones. Tras su muerte en 1433, su sepulcro en Schiedam se convirtió en un faro de esperanza para los enfermos crónicos. Fue canonizada formalmente en 1890, reconociéndose su vida como una de las más asombrosas manifestaciones de la gracia divina sobre la debilidad de la carne.

La devoción actual hacia Santa Liduvina la sitúa como la protectora de los patinadores y de todos aquellos que padecen enfermedades incurables o prolongadas. Es un modelo para los cuidadores de enfermos, enseñando que la dignidad humana no reside en la productividad, sino en la capacidad de amar y ofrecer el propio ser. Su figura inspira a encontrar un propósito incluso en las circunstancias más adversas.

La oración dedicada a ella pide fortaleza en la debilidad: "Oh Dios, que hiciste de Santa Liduvina un ejemplo admirable de paciencia y amor en el sufrimiento, concédenos que, por su intercesión, sepamos llevar nuestras cruces con alegría y esperanza". Los fieles suelen encender una vela blanca este día, simbolizando la luz espiritual que ella irradió desde su oscuridad física.

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En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Benito de Avignon y a San Lamberto de Lyon. Durante esta semana, la Iglesia celebra además a San Estanislao y a San Juan Bautista de la Salle. Estos santos, con sus vidas marcadas por la entrega total, ofrecen a la comunidad cristiana diversos caminos para alcanzar la plenitud del Evangelio.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de recogimiento en la Parroquia de San Nicolás de Bari (Av. Santa Fe 1352), donde se suele pedir por la salud de los enfermos. Asimismo, en el Hospital de Clínicas, la capilla interna es un lugar frecuente donde se invoca la intercesión de Santa Liduvina para acompañar a quienes atraviesan largas internaciones.