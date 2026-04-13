De consagrados y emergentes: Foo Fighters, Saramalacara y Winona Riders presentaron novedades, pero no fueron los únicos

Mujer Cebra vuelve con el primer adelanto de su próximo disco

Mujer Cebra vuelve con “No esperes nada”, el primer adelanto de su próximo álbum. “Nos interesa escaparle a la romantización del pasado y evitar caer en etiquetas. No buscamos ser ‘los nuevos...’, sino construir una identidad propia”, explican.

Lejos de forzar un concepto, Mujer Cebra entiende esta etapa como una consecuencia natural de su recorrido: una forma más honesta y libre de encarar su presente.

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Saramalacara lanzó “Mataderos”

Saramalacara presentó Mataderos entre el cloud rap y el rage contemporáneo, de la mano de algunos de sus arquitectos, como Evilgiane y Eera de Surf Gang. Para este nuevo trabajo, reúne al núcleo de productores vinculados al colectivo Opium: F1lthy, Lucian, Lukrative y Ojivolta (Playboi Carti, Ken Carson, Destroy Lonely, Kanye West, FKA Twigs, entre otros), y colaboradores de peso en la electrónica y el pop experimental como Dylan Brady (100 gecs, Skrillex), Casey MQ (Oklou), y Aaron Shadrow (Camila Cabello, Yeat).

El segundo álbum de Saramalacara describe una tensión: el regreso al barrio donde creció, Mataderos, y a su momento formativo, cuando escuchaba a artistas y productores de L.A y Nueva York — muchos de los cuales hoy participan del disco—, mientras su identidad musical se expande desde una de las capitales globales del género.

Saramalacara lanza Mataderos bajo la icónica escudería del sello Interscope. “Me parecía importante irme tan lejos de casa, hacer un disco con una major y aun así ponerle el nombre de mi barrio. Se llama Mataderos porque las letras están muy atravesadas por la nostalgia, por el barrio en el que crecí toda mi vida. Es un lugar que está como en el medio, entre capital y provincia, y siento que mi música también habita ese intermedio, entre lo under y lo mainstream”, detalló la artista.

Foo Fighters estrenó un nuevo adelanto de “Your Favorite toy”

Foo Fighters presentó "Of All People", nuevo adelanto de su próximo álbum Your favorite toy que saldrá el 24 de abril a través de Roswell Records/RCA Records.

"Of All People" está disponible en toda su gloriosa ferocidad para escuchar, descargar o ver . Your Favorite Toy fue coproducido por Foo Fighters y Oliver Roman, con la ingeniería de ingeniería de Oliver Roman y mezclada por Mark "Spike" Stent.

Winona Riders presentó “0%”

Wninona Riders presentó 0%, su quinto álbum de estudio con letras críticas al mundo de hoy; reflexiones sobre la fe, el perdón y la culpa.

Con bases rockeras, hardcore por momentos, actitud punk, destellos electrónicos y deslices dubs, con 0% Winona expande su discografía y anuncia, “la batalla, hace ya un largo rato, es cuerpo a cuerpo”.

Winona Riders es una banda argentina formada en Morón (Provincia de Buenos Aires), fundada por Ariel Mirabal Nigrelli y Ricardo Morales en el año 2018. Actualmente el grupo está formado por Ariel Mirabal Nigrelli (voz y guitarra), Ricardo Morales (voz y guitarra), Gabriel Torres Carabajal (percusión), Francisco Cirillo (Batería) y Santiago Vidiri (bajo).

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Oriundo del oeste, el conjunto marida rock stone, krautrock, noise y psicodelia. Winona Riders tiene cuatro álbumes de estudio publicados —Esto es lo que obtenés cuando te cansás de lo que ya obtuviste (2023), El sonido del éxtasis (2023), No hagas que me arrepienta (2024) y Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal (2025)— y varias grabaciones en vivo. En su joven trayectoria ya ha completado giras por todo el país, Latinoamérica y Europa, y ha valido su presencia en la industria con aperturas a artistas internacionales como The Brian Jonestown Massacre (2023), King Gizzard & The Lizard Wizard (2024) y Primal Scream (2025).

Katseye lanza “Pinky Up”

Katseye presentó su sencillo “Pinky Up”, un tema pop, pero con un giro techno. La canción transmite un mensaje audaz, inspirado en el punk, sobre vivir la vida al máximo sin dudar. El track fue producido por dwilly, “hitman” bang y FRANTS.

Dirigido por Bardia Zeinali (Kacey Musgraves, Troye Sivan) y producido por Roisín Moloney (Beyoncé, Lady Gaga), el video que acompaña al sencillo transforma entornos cotidianos en el propio patio de juegos de la banda., un espacio donde la aceptación, la confianza y la alegría ocupan el centro de la escena.

Katseye está integrada por Daniela (cubano-venezolana estadounidense, de Atlanta, GA), Lara (india, de Nueva York, NY), Manon (ghanesa-italiana, de Zúrich, Suiza), Megan (chino-estadounidense, de Honolulu, HI), Sophia (de Manila, Filipinas) y Yoonchae (de Seúl, Corea del Sur, formada a través de Dream Academy de HYBE y Geffen Records y Pop Star Academy de Netflix.

Sara Hebe presentó “Anticripto”

“Anticripto” es el nuevo single de Sara Hebe y el segundo adelanto de su séptimo álbum, que se publicará a mediados de año. El track plantea una realidad conspiranoica, entre la ficción del dinero digital, las fake news y noticias que parecen guiones sci-fi.

Sara Hebe lanzó en 2009, su disco La hija del loco que irrumpió en la escena del rap local con versos filosos de impronta punk. Tres años después llegó su sucesor, Puentera (2012), que la consolidó como letrista y parte de la escena porteña que canalizó en la música preguntas sobre la realidad política y social.

Colectivo vacío (2015) y Politicalpari (2019) la acercaron a bases electrónicas de cumbia, punk digital e incluso funk. El LP Sucia estrella (2022) y el EP Beivip (2023) mostraron una faceta más próxima al techno y al trap, completando una paleta de colores sonoros que la sostienen en el paisaje musical argentino como una buscadora de nuevos sonidos, pionera del collage de géneros y estilos.

RB / EM

