De consagrados y emergentes: los destacados musicales de la semana

Trueno anuncia su cuarto álbum de estudio

Trueno anunció su cuarto álbum de estudio, Turr4zo, que verá la luz el próximo 24 de abril. El pasado sábado Trueno reapareció en sus redes sociales con un posteo en el que se lo ve con nuevo look (que incluye el número “IV” como protagonista de su corte de pelo), y bailando al ritmo del clásico “Tirate Un Paso” de la banda Wachiturros.

El anuncio ocurre pocos días después de que culminara su participación como opening de Gorillaz en su gira “The Mountain Tour 2026” por el Reino Unido.

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Trueno también fue parte del álbum que Gorillaz presenta en esta gira, The Mountain, en el sencillo “The Manifesto” junto a Proof. La canción supera las 20 millones de reproducciones en Spotify, posicionándose como la tercera más escuchada de la producción.

Six Sex estrenó “Boyfree” en medio de su gira por Estados Unidos

Six Sex estrenó “Boyfree” en medio de su primera gira estadounidense prácticamente sold out. En este track el foco está puesto en la atmósfera, la textura y el movimiento.

“Boyfree” refuerza una narrativa ligada a la independencia y la libertad, tanto individual como colectiva. El estreno continúa el camino iniciado con “UTF: Introducción”, el doble single compuesto por “Ultra Terrorific Fantasy” y “Not ur mom”, dos temas que generaron gran repercusión tras su presentación en el sideshow de Lollapalooza Argentina en C Art Media, donde compartió escenario con Brutalismus 3000 y la DJ Franzizca.

FMK presentó “Te robaste mi corazón remix” junto a Fidel Nadal

FMK presentó su primer lanzamiento de 2026 con una versión renovada de "Te Robaste Mi Corazón” del artista y compositor argentino Fidel Nadal.

En esta nueva versión, FMK reinterpreta el tema respetando la esencia que lo convirtió en un éxito internacional. La producción fue completamente recreada desde cero bajo la dirección del productor Estani, en conjunto con Benjamín López Barrios, logrando una nueva identidad sonora que mantiene la energía, el flow y la vibra reggae que caracteriza a la canción original.

El Mundo Limón estrenó “Pollera y tacón”

Titulado “Pollera y tacón”, el primer adelanto del nuevo álbum de El Mundo Limón reafirma su conexión con el rock argentino de los 80. La banda crea una atmósfera donde las guitarras espaciales cobran protagonismo y develan sus mayores influencias, situadas entre Charly García y Virus.

Creado en 2019, El Mundo Limón mantiene vivo el gen del mejor rock nacional con un proyecto que siempre se atreve a ir a más.

Liderado por Franco Giaquinta (actual bajista de Marilina Bertoldi y Jaze; y cocompositor y productor en CrewRod) y formado por Clara Rodriguez (Benito Cerati, Natalie Perez, Marina Fages, AINDA), Valentina Jordan (Blair, Chechi de Marcos), Emanuel Cortiñas (Emma Horvilleur, Moah), Nicolas Pons (Ekathe, CrewRod) y Mariano Vega (Delfin), el proyecto destaca por su incesante búsqueda por la innovación, clave para el desarrollo del sonido sólido, versátil y virtuoso que conforma su identidad.

De “Tiempo off” al cierre con “Risa”: Babasónicos como síntesis hegeliana del segundo día de Rock en Baradero



Desde sus comienzos, El Mundo Limón ha lanzado "Circo Fantastik Pipol" (2022, álbum); "Sin Equipaje" (2023, single); "VTC" (2024, EP junto a Paul Higgs); "Barato, Auténtico, Sucio y Sabroso (BASS Vol.1)" (2024, EP); "Vivo en La Sala" (2025, Sesión en Vivo); "ATRR (Acá Tené Rock n Roll)" (2025, EP).

En una producción del propio Franco Giaquinta y con la participación de Tomi Sainz (productor de “EL DISKO“ de Ca7riel y actual baterista de Wos), Javier Burín (tecladista de Ca7riel y Paco Amoroso) y Dalmiro Delfín Aguirre, "Plano Virtual", flamante disco de El Mundo Limón, reta a sus creadores a continuar experimentando sus dotes musicales, líricos y escénicos.

Lu Glass publicó “En la ribera de la noche plutónica”

Lu Glass lanzó En la ribera de la noche plutónica, su segundo álbum, producido junto a Antü Filardi Sabin, mezclado por Juan Stewart, masterizado por Ariel Schlichter en Berlín, y lanzado a través del sello independiente Puddle Label. Se trata de diez tracks que navegan entre el dream-synth-pop brillante y el indie melancólico, con justas dosis de psicodelia y paisajes sonoros etéreos que se amigan con el caos.

“Es de música hecha desde la intuición, intentando transformar sentimientos intensos y abrumadores en música que me resulte emocionante”, define la cantante y compositora.



La frase que lleva por título el álbum es una línea del poema “El Cuervo”, publicado en 1845 por Edgar Allan Poe. La pieza aborda temas como el duelo y la pérdida, que resuenan en las canciones del nuevo álbum de Lu Glass de distintas maneras: el fin de relaciones amorosas, de amistad, la recta final del verano, o la despedida de una ciudad que va perdiendo su forma particular para devenir paisaje gentrificado. “La frase tiene relación con la vida mental del duelo y la obsesión, con estar en el borde de una oscuridad oceánica que define a esta época”, apunta Lu.

Kuina lanzó “Irrekonocible”

Kuina da inicio a una nueva etapa y año musical con “Irrekonocible”, el primer adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio. Este single fue trabajado en su paso por Buenos Aires, junto a los productores Ovyze (Chile), Dayvan y Evar (Argentina), en el estudio “El Ojito”. Profundizaron en una línea sonora más ligada a lo acústico e instrumental, sin perder de vista lo experimental de la artista; lo que continúa el camino que comenzó con su álbum debut: Buenos valores, malos modales.

“No te veo ya en el espejo, éramos reflejo, ayúdame a entender. Si algún día vuelvo a ser mía, sea yo misma, ¿me reconocerás?”, dice la artista.

KUINA es una artista chilena, oriunda de Lautaro. A través de una mirada contemporánea, y los distintos estilos musicales que abarca (rap, trap, pop, entre otros), se ha ido estableciendo como una voz interesante de la escena actual.



ML