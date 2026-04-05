Más de 25.000 personas pasaron por Rock en Baradero que reunió a Babasónicos, Rata Blanca, Kapanga y mucho más

Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, Catupecu Machu, Kapanga, Guasones, Turf, Los Pericos y La Vela Puerca, fueron algunos de los nombres fuertes del line up de Rock en Baradero en su edición 2026. El pasado viernes 3 y el sábado 4 de abril, más de 25.000 personas se acercaron al predio en la localidad bonaerense para disfrutar de los tres escenarios con diferentes propuestas.



El escenario Pogo abrió la primera jornada con Do Neurona, a la que le siguió Camionero, la dupla que llenó con su energía todo el predio. Finalmente La Vela Puerca, Las Pelotas, Guasones y Kapanga -banda que estuvo en todas las ediciones- pusieron su impronta con sus grandes clásicos expandiendo el pogo por todo el predio.

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Eruca Sativa

El Plan de la Mariposa

Mientras que en escenario Ritual se hicieron presentes Soporte 68, Autos Robados y poco después, Eruca Sativa, después de haber vivido un hito en su carrera siendo teloneros de ACDC. Cayendo la noche, el momento de Turf, El Plan de la Mariposa y el brillante cierre con La Delio Valdez coronaron la grilla de este espacio.

Guasones

La Vela Puerca

Estos dos escenarios están ubicados en L y cada una es protagonista de forma intercalada, para que cuando finalice una banda comience la siguiente sin pausa, algo así como una playlist pero en formato recital. El lugar es cómodo para ver y escuchar bien desde cualquier ubicación, por lo que es una cita que permite sacarle provecho a todas las bandas.

La Delio Valdez

De todos modos, hacia un costado se encontraba el escenario Del Parque, donde se presentaron opciones más emergentes durante el día, con pesos fuertes por la noche. Estuvieron THM Band, Seda Carmín, Boiler, Dancing Mood, Los Pérez García y Los Espíritus.

Turf

Las Pelotas

Sin dudarlo el día 1 fue el que contuvo más espíritu rockero clásico, con fuerte presencia “rollinga”, con banderas flameando, ropas negras, remeras de banda. Un buen viaje a esa sensación rústica rockandrollera.

Segundo día: de El Kuelgue a Rata Blanca

Durante el segundo día el escenario Pogo recibió a la primera banda: el emotivo debut en Rock en Baradero de Florian. Siguió con los shows de Gauchito Club, la potente Marilina Bertoldi lookeada como tradwife, los consagrados Rata Blanca, Babasónicos y Peces Raros, quienes cerraron las presentaciones de este escenario.

El Kuelgue

Esta edición contó con Terapia, Indios, El Zar, Catupecu Machu, El Kuelgue y El Mató a un policía motorizado sobre el escenario Ritual.

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Babasónicos

En el escenario Del Parque, tuvieron lugar Juan Baro, Kill Flora, Ilan Amores, Los Tabaleros y Los Pericos dando cierre a este fin de semana histórico de Rock en Baradero que marcó un total de 25.000 personas reunidas para corear sus temas favoritos, sentirse en comunidad y darse una buena dosis de shows en vivo.

Rata Blanca

Marilina Bertoldi

Catupecu Machu



Baradero, volvió a ser epicentro de este legendario ritual argentino cerca del río, dejando el ruido de las ciudades, parando el reloj y planificando dos días que se vivieron a puro disfrute. La edición 2026 de Rock en Baradero culminó con entradas agotadas y más de 25.000 personas.



