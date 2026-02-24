La República del Rock ya tiene su mapa definitivo: el festival confirmó la grilla completa por día para el 3 y 4 de abril de 2026 en el Anfiteatro Municipal de Baradero y vuelve a convertir a la ciudad bonaerense en uno de los epicentros del calendario musical.

Aunque los horarios todavía no fueron publicados —se esperan en el sitio oficial en los próximos días—, el esquema mantiene su lógica habitual: bandas emergentes desde temprano y cierres nocturnos con los nombres más convocantes, distribuidos en múltiples escenarios que permiten cruces y superposiciones. Más de 30 artistas formarán parte de dos jornadas intensas.

Esta edición une públicos de todas las edades en el Anfiteatro Municipal

Rock en Baradero 2026 destaca por reunir artistas legendarios del rock argentino con talentos emergentes

Los grandes protagonistas son Babasonicos, Rata Blanca, Las Pelotas, La Vela Puerca, Los Pericos, Catupecu Machu, Kapanga, Guasones y Turf, con repertorios cargados de clásicos que marcaron generaciones. La escena actual también pisa fuerte con El Mató a un Policía Motorizado, Peces Raros, El Kuelgue, Marilina Bertoldi, Eruca Sativa, La Delio Valdez y Los Espíritus.

A pesar de ello, el festival no es solo música: Baradero se transforma durante el fin de semana con camping oficial, food trucks, propuestas culturales y actividades diurnas que extienden la experiencia más allá del escenario. La organización recomienda seguir las actualizaciones en el sitio oficial para conocer horarios, accesos, movilidad y reglas del predio.

La grilla incluye más de 30 bandas distribuidas en dos días (3 y 4 de abril)

De esta manera, la última edición reunió a más de 25 mil personas bajo el lema “Somos pogo argentino”, con entradas agotadas y un clima que mezcló ritual rockero y celebración colectiva. Esa mística es la que sostiene al encuentro desde hace más de una década: un espacio donde conviven leyendas y nuevos talentos, públicos de distintas edades y una identidad que ya es marca registrada.

Qué artistas tocarán en la República del Rock 2026

La Vela Puerca

El 3 y 4 de abril de 2026, el Anfiteatro Municipal volverá a convertirse en el corazón de la República del Rock. Dos jornadas pensadas para vivir a cielo abierto, con múltiples escenarios, una grilla de alto voltaje y una propuesta cultural y gastronómica.Las entradas ya están disponibles a través de Livepass, con la posibilidad de pagarlas en cuatro cuotas sin interés con Banco Provincia.

Sin más, el viernes 3 tendrá peso propio: Las Pelotas, nacida tras la disolución de Sumo y con más de tres décadas de trayectoria, llegará con un repertorio inoxidable; La Vela Puerca, una de las bandas uruguayas más convocantes en Argentina, aportará su mezcla de rock y murga; La Delio Valdez pondrá la fiesta con su orquesta cooperativa que revitalizó la cumbia en la última década, mientras que Guasones volverá con sus clásicos ruteros. Se suman Kapanga, referentes del mestizaje festivo desde los 90; Eruca Sativa, potencia femenina y nominaciones al Latin Grammy; y Los Espíritus, con su sello blusero y psicodélico.

Además, el sábado 4 promete otro cruce generacional. Babasónicos, referentes indiscutidos del rock alternativo latino desde los 90, encabezarán la noche junto a Rata Blanca, pioneros del heavy metal en español con proyección internacional. También estarán Catupecu Machu, símbolo del sonido de los 2000, y Los Pericos, banda clave en la expansión del reggae en América Latina.

Kapanga

Peces Raros

También, la escena actual dirá presente con El Mató a un Policía Motorizado, ganadores del Gardel de Oro en 2022; Marilina Bertoldi, también Gardel de Oro y una de las voces más influyentes de su generación; y Peces Raros, con una propuesta electrónica.

Cuánto salen las entradas para la República del Rock 2026

La organización confirmó los valores para vivir el festival completo o elegir una sola jornada en el Anfiteatro Municipal. Sus tickets ya están disponibles a través de Livepass y pueden abonarse en cuatro cuotas sin interés con Banco Provincia.

Abono 2 días (3 y 4 de abril) : desde $200.000

Entrada Día 1 (3 de abril) : desde $120.000

Entrada Día 2 (4 de abril): desde $120.000

Allí, el abono permite acceder a ambas jornadas y suele ser la opción más elegida por quienes buscan vivir la experiencia completa. Las entradas por día, en cambio, ofrecen la posibilidad de elegir la fecha según la grilla y los artistas favoritos.

Como en ediciones anteriores —cuando el festival reunió a más de 25 mil personas y agotó localidades—, se recomienda comprar con anticipación, ya que los valores promocionales “desde” suelen corresponder a las primeras etapas de venta.

