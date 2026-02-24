La voz que marcó generaciones vuelve a sonar fuerte en Buenos Aires: el cantautor argentino Andrés Calamaro confirmó su regreso al estadio Movistar Arena como solista con “Como Cantor”, un tour enfocado en los clásicos que definieron su carrera y en canciones del cancionero popular argentino que el propio músico abrazó como bandera estética y emocional.

Aun así, Calamaro ya viene de completar más de 40 shows con su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa, con escalas multitudinarias y escenarios colmados. Durante noviembre agotó tres funciones consecutivas en el Arena porteño —25, 26 y 28— y volvió a ratificar su vínculo con el público local, ese que corea desde “Flaca” hasta “Paloma” como si el tiempo no hubiera pasado.

“Como Cantor” toma su nombre de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, una obra fundacional de la literatura argentina. La idea del canto como identidad y territorio común atraviesa el concepto del espectáculo, que lo tendrá acompañado por su banda habitual, con una sonoridad potente y una puesta pensada para el reencuentro.

Es una "nueva fecha" tras el éxito previo en el Arena

La gira incluirá plazas fuertes del país. La agenda suma fechas en el Club Atlético Unión, el Anfiteatro Cocomarola, el Arena Maipú, el Estadio Ruca Che y el Predio Ferial Catamarca, además de escalas en Mar del Plata y Bahía Blanca. A la par, el cierre porteño vuelve a tener como escenario al Arena, ya convertido en parada fija dentro de sus tours.

En noviembre de 2025, agotó tres funciones en el mismo venue (25, 26 y 28) durante su "Agenda 2025 Tour"

Ahora, con más de cuatro décadas de trayectoria, exintegrante de Los Abuelos de la Nada y fundador de Los Rodríguez, Calamaro construyó un repertorio que atraviesa generaciones. Mayo será, otra vez, la excusa perfecta para reencontrarse con esos himnos.

Cuándo serán los shows de “Como Cantor” en Argentina

La cita ya tiene día marcado en el calendario: Andrés Calamaro se presentará el 26 de mayo de 2026 en el Movistar Arena con un repertorio centrado en clásicos propios y en canciones del cancionero popular argentino que forman parte de su identidad artística.

Al momento, la preventa exclusiva para clientes Banco Macro comenzará el martes 24 de febrero a las 16, con la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la entidad. Al día siguiente, miércoles 25 desde las 16, se habilitará la venta general con todos los medios de pago y el mismo beneficio para tarjetas Banco Macro, únicamente a través del sitio oficial del estadio.

Dicho recorrido incluirá distintas plazas del país antes del desembarco porteño:

24 de abril - Estadio cubierto Club A. Unión - Santa Fé, Argentina

26 de abril - Anfiteatro Cocomarola - Corrientes, Argentina

30 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina

02 de mayo - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina

08 de mayo - Predio Federal Catamarca - Catamarca, Argentina

10 de mayo - Loisc Plataforma - La Rioja, Argentina

15 de mayo - Polideportivo - Mar del Plata, Argentina

17 de mayo - Dow Center - Bahía Blanca, Argentina

26 de mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina

Cuánto salen las entradas y cómo comprarlas

Las entradas varían según la ubicación y cercanía al escenario. A continuación, el detalle de los valores (sin incluir el costo por servicio):

Platea Baja 1 – Sectores 101, 103, 116 y 117 – $110.000

Platea Baja 3 – Sectores 108 a 112 – $90.000

Platea Baja 2 – Sectores 105, 106, 113 y 114 – $80.000

Campo – De pie frente al escenario – $75.000

Platea Alta 1 – Sectores 301 a 305 y 313 a 317 – $60.000

Platea Alta 2 – Sectores 306 a 312 (fondo) – $45.000

El proceso de venta se realizará de forma exclusiva a través de los canales oficiales para garantizar la seguridad de la compra.

Plataforma Oficial: La venta se realiza únicamente a través del sitio web oficial del estadio: www.movistararena.com.ar. Venta General: Se habilita este miércoles 25 de febrero a las 16:00 hs. Beneficios Bancarios: Los clientes de Banco Macro cuentan con un beneficio exclusivo de hasta 6 cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa. Pasos para la compra: Registrate previamente en el sitio del Movistar Arena.

Seleccioná el evento de Andrés Calamaro.

Elegí tu sector en el mapa interactivo.

Completá el pago y recibí tu E-ticket por correo electrónico.

MV/ff