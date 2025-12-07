Andrés Calamaro encendió Noches Capitales con una tormenta rockera y un show feroz lleno de invitados

Andrés Calamaro regresó al Hipódromo de La Plata con un recital demoledor que fusionó emoción, historia y potencia eléctrica en el marco del ciclo Noches Capitales. Tras su reciente tripleta agotada en Buenos Aires, el músico volvió a encender una plaza que no lo recibía desde hacía más de una década, en una noche que combinó himnos, relecturas y participaciones destacadas.

El predio se colmó desde temprano con un público intergeneracional que llegó dispuesto a celebrar un reencuentro largamente esperado. El artista apareció en escena acompañado por su banda estable y abrió el concierto con una versión robusta de “Crímenes perfectos”, que marcó desde el inicio el tono emocional de la jornada.

Lo que siguió fue un recorrido por distintas etapas del cancionero del artista. Temas como “Te quiero igual”, “Rehenes” y “Carnaval de Brasil” reforzaron la energía del inicio, mientras que “Me arde” y “Tuyo siempre” desataron los primeros coros masivos de una multitud que se mantuvo de pie durante todo el show. Cada canción funcionó como un puente entre las generaciones que ocuparon el Hipódromo.

Uno de los momentos más celebrados llegó con “Cuando te conocí”, interpretada con una sensibilidad que contrastó con el pulso rockero del resto del repertorio. La emoción creció aún más con “Sin Documentos”, dedicada por el músico a Diego Armando Maradona, gesto que encontró un eco particular en una ciudad con fuerte identidad futbolera y afectos históricos por el ídolo.

A mitad del concierto, Calamaro dedicó unas palabras a la tradición cultural platense y enumeró algunos de los pilares que dieron forma a su identidad artística. “La Cofradía de la Flor Solar, Pajarito Zaguri, los primeros Virus, Patricio Rey, Guasones”, mencionó mientras el público acompañaba cada nombre con una ovación sostenida. El gesto reafirmó su vínculo con una ciudad que ha sido semillero constante de la música argentina.

La noche también estuvo marcada por la aparición de invitados especiales que sumaron nuevos matices al show. Santiago Motorizado se unió para “Cuando no estás”, en una versión que entrelazó melancolía y potencia. Poco después, Juanchi Baleirón aportó su impronta en “A los ojos” y en una emotiva lectura de “Los Chicos”. El ciclo de colaboraciones se completó con Manuel Moretti, cuya participación en “Estadio Azteca” fue celebrada especialmente por el público local.

En un giro inesperado, Calamaro presentó una lectura íntima de “Cafetín de Buenos Aires” y habló sobre “los arrabales tangueros del Gran Buenos Aires”, conectando la estética del tango con su propia historia musical. Ese pasaje marcó uno de los momentos más reflexivos del concierto antes del retorno al pulso eléctrico.

El tramo final del recital recuperó toda la fuerza del rock con “Alta suciedad”, “El Salmón” y “Paloma”, que levantaron nuevamente la temperatura del predio. Las guitarras al frente y la respuesta del público transformaron el cierre en una celebración colectiva que confirmó la vigencia del artista dentro de la escena argentina.

El gran desenlace llegó con “Flaca”, interpretada en una versión expansiva que funcionó como broche simbólico de una noche que ya quedaba registrada en la memoria de la ciudad. Las luces del Hipódromo se encendieron mientras los últimos coros seguían flotando en el aire.

La banda que acompañó al músico estuvo integrada por German Wiedemer, Julián Kanevsky, Mariano Domínguez, Andrés Litwin, Brian Figueroa, Andrés Ollari y Pablo Fortuna, quienes sostuvieron un sonido preciso, variable y robusto que permitió navegar entre sutilezas y explosiones sonoras sin perder coherencia.

Aunque el show hizo foco en la impronta estética de “Honestidad Brutal”, Calamaro volvió a marcar distancia de cualquier gesto de nostalgia. El artista alternó clásicos indispensables con piezas menos transitadas de su repertorio, demostrando que continúa apostando por una idea viva y en movimiento de su propia obra.

El regreso del Salmón se sumó a una programación que este año incluyó a Los Fabulosos Cadillacs, YSY A, Miranda y Peces Raros, y que en las próximas semanas recibirá a Guasones el 13 de diciembre y a Wos el 20 de diciembre, dos fechas que cerrarán el ciclo con propuestas que ya anticipan grandes convocatorias.