Las secuelas del periodo electoral: “Todo lo que pasó en la previa electoral fue consumiendo recursos del Banco Central”

El economista, Andrés Reschini, en comunicación con Canal E, analizó el panorama financiero argentino tras los mensajes del ministro de Economía, Luis Caputo. Según dijo, el escenario actual muestra tensiones en reservas y necesidad de financiamiento.

Para Andrés Reschini, la estrategia oficial apunta a la búsqueda de financiamiento externo porque “Argentina aún no tiene abierto el acceso al mercado de capitales para emitir, digamos, deuda y colocar bonos”. En ese sentido, destacó que el Gobierno “estaría explorando una oferta que tienen de bancos internacionales que según el Ministro, rondan los 7.000, 8.000 millones para cubrir los vencimientos de deuda”.

Contradicciones en el discurso oficial

Con respecto a la contradicción entre anuncios previos y el nuevo discurso oficial, remarcó que, “ahora dice que eso no era así, que era una mentira”, aunque recordó que, “en su momento, en el medio de la tensión, no dijo que era así”. Sin embargo, aclaró que la cifra actual “alcanzaría para cubrir los vencimientos de deuda en el corto plazo”.

Sobre la posibilidad de usar el swap, Reschini señaló: “Entiendo que sí, que el swap está firmado y es un recurso que el Gobierno tiene sobre la mesa”. Pero diferenció su función: “Me parece a mí que es una línea que está más apuntada a cuestiones de corto plazo”.

La necesidad de nuevas políticas económicas

Según desarrolló, lo que falta es previsibilidad: “Lo que necesitamos son políticas más claras en el largo plazo”. Sobre la misma línea, argumentó que, “le cae muy mal estar cada vez que hay un vencimiento viendo cómo van a ser para cubrir los próximos pagos”.

El entrevistado subrayó que la crisis electoral modificó el escenario: “Argentina había arrancado 2025 con un panorama distinto, con un mercado mucho más tranquilo”. Sin embargo, planteó que, “todo lo que pasó en la previa electoral fue consumiendo recursos del Banco Central, recursos del Tesoro, y poniendo un mercado cada vez más a la defensiva”.

En este sentido, añadió que el Gobierno busca recomponer posiciones: “Ahora estaría, según lo que dijo el ministro, esta oferta de 7.000, 8.000 millones”. Mientras apuesta a que “en algún momento de 2026 se pueda acceder al mercado de capitales”.