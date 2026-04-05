Rock en Baradero 2026: Rata Blanca desató un vendaval de clásicos, pogos sin tregua y un campo en ebullición

El primer riff no fue una introducción, fue una señal. Rata Blanca salió a escena y, en cuestión de segundos, el campo del Anfiteatro Municipal de Baradero dejó de ser un espacio disperso para transformarse en un solo cuerpo en movimiento. El pogo apareció de inmediato y ya no se detuvo.

Más de 25.000 personas pasaron por Rock en Baradero que reunió a Babasónicos, Rata Blanca, Kapanga y mucho más

La banda liderada por Walter Giardino ocupó el escenario Pogo en uno de los momentos más fuertes del sábado 4 de abril, cuando Rock en Baradero 2026 ya había alcanzado su punto máximo de convocatoria. Más de 25.000 personas habían pasado por el predio durante el fin de semana, pero en ese tramo todo pareció concentrarse frente al escenario principal.

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Adrián Barilari, al frente de uno de los momentos más convocantes en Baradero. PH| @godymex

El arranque fue directo. Sin discursos ni pausas largas, el show se apoyó en sus canciones más reconocidas y en una respuesta inmediata del público. Desde las primeras filas hasta el fondo del campo, las rondas de pogo empezaron a abrirse y a sostenerse con cada tema.

Rata Blanca en Rock en Baradero 2026: clásicos, pogos y un público constante

El repertorio avanzó con una lógica clara. “Talismán” encontró al público cantando desde el primer verso. “Aún estás en mis sueños” terminó de consolidar el clima y convirtió el anfiteatro en un coro sostenido. Con “La leyenda del hada y el mago”, la intensidad subió un nivel más y el movimiento se extendió a todo el campo.

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“Mujer amante” marcó uno de los momentos más emotivos de la noche. La respuesta fue inmediata: voces superpuestas, celulares en alto y una atención que no bajó en ningún momento. El pogo, lejos de frenarse, se sostuvo desde otro lugar.

Walter Giardino lideró el show con su clásica impronta en guitarra. PH| @silvinapalum

“Guerrero del arco iris” volvió a empujar el ritmo hacia adelante. Las rondas se ampliaron y el campo respondió de forma uniforme, con un movimiento constante que acompañó todo el tramo final del show.

En el centro del recital, la guitarra de Walter Giardino sostuvo el pulso. Sus solos fueron celebrados por el público y funcionaron como parte del recorrido del show, sin cortar la continuidad.

La escena no fue solo sonora. Desde un costado del campo, Pato Sardelli, líder de Airbag, siguió el recital con atención. Su presencia se comentó entre el público y sumó una imagen que reflejó el cruce entre generaciones dentro del festival.

Barilari sostuvo el pulso del recital con un público que acompañó cada tema. PH| @@silvinapalum

A más de tres décadas de su formación, Rata Blanca mantuvo una respuesta pareja durante todo el set. El público acompañó cada canción sin depender de momentos aislados.

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El ritmo del show se sostuvo de principio a fin. No hubo pausas marcadas ni quiebres en la intensidad. Cada tema se encadenó con el siguiente, manteniendo una continuidad que, en el contexto de un festival, resultó clave.

Rock en Baradero: la noche que encontró su punto más alto

La jornada había comenzado varias horas antes, con shows que fueron construyendo el clima en el escenario principal. Gauchito Club y Marilina Bertoldi concentraron público durante la tarde, mientras en paralelo otras propuestas mantenían activo el resto del predio.

Rata Blanca anunció su próximo show en el Movistar Arena para diciembre. PH| @godymex

La aparición de Rata Blanca terminó de ordenar esa energía. El campo se llenó, el movimiento se volvió más uniforme y gran parte del público se concentró frente al escenario Pogo.

Durante su show, el traslado entre escenarios disminuyó. La atención quedó puesta en el principal, en uno de los momentos de mayor concentración del día.

Después, la programación continuó con Babasónicos, que sostuvo la intensidad hasta la medianoche, y con Peces Raros, encargado del cierre en la madrugada.

En paralelo al recital, la banda confirmó un show en el Movistar Arena para diciembre, extendiendo su agenda en Buenos Aires.

Rock en Baradero 2026 reunió a más de 25.000 personas y más de 30 bandas en tres escenarios, consolidando una nueva edición con entradas agotadas.