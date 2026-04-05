De “Tiempo off” al cierre con “Risa”: Babasónicos como síntesis hegeliana del segundo día de Rock en Baradero

Con el tempo suave de “Tiempo Off” Adrián Dárgelos caminó al frente del escenario con su presencia sensual freak, vestido de negro con flores bordadas en lentejuelas y botas de campo, para entonar el tema de su reciente álbum. Así comenzó el show de Babasónicos en el marco del segundo día de Rock en Baradero el pasado sábado 4 de abril.

Este festival tiene un claro lineamiento rockero, pero entre el viernes y el sábado hubo unos contrastes evidentes: el primer día había un componente más clásico, rock and roll de banderas y pogos, el sábado incluyó su vertiente más indie (El Zar, El Kuelgue, Él mató a un policía motorizado) con unos destellos más power con Rata Blanca o Catupecu Machu. Como expresión de síntesis, en el sentido de versión que contiene a todas las expresiones en una nueva conversión, se encuentra Babasónicos.

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Mientras los católicos estaban en la víspera de la celebración de la resurrección de Jesús, tras su crucifixión, más de 10 mil personas se dejaban hipnotizar por el artista teñido de rojo por las luces que les lanzaba que no era nada “sin su diablo”, repasaba intrigas casquivanas, se dejaba tentar por las novias de otros, y celebraba la lujuria.

Más de 25.000 personas pasaron por Rock en Baradero que reunió a Babasónicos, Rata Blanca, Kapanga y mucho más



El turno de los Babasónicos llegó después de que tocara El Kuelgue, una propuesta festiva y alegre. Ese corrimiento hacia un lugar un poco más incorrecto, se empalmó con la llegada de la noche más profunda, ya eran las 23. Su setlist fue bien festivalero, bastante parecido al que presentaron en el último Cosquín Rock en el que su viaje al pasado llega hasta Jessico, del que tocaron “Los calientes”.

Como es usual, tanto Adrián Dárgelos como su hermano Diego Uma, escandalizan con sus pasos de baile desenfrenados, ondulantes, estilo disco atemporal. Aunque su interacción con el público es breve, la banda se entrega a sus fans y siempre se los ve disfrutando del intercambio.

Estas apariciones en shots de una hora los van preparando para estrenar en vivo Cuerpos Vol. 1, que lanzaron en 2025. La cita será en junio en el Movistar Arena.

De “Tiempo Off” a “La pregunta”

La oleada humana se agitó cuando sonaron “Putita”, “Yegua”, “Irresponsables”, “Carismático” y “Microdancing” himnos de su clan de espectadores. Sin embargo, hay también espacio para la sorpresa para quienes ya vieron tantos de sus shows, hay una faceta que comenzó a asomarse con “La Lanza”, que continuó con "bye Bye", ambas incluidas en el setlist, que disparan un escalofrío de entidad diferente.

Esa vibración fue llevada al paroxismo en modo techno minimalista distópico en en 2018 con el tema “La pregunta”, la elegida para casi cerrar su show del sábado. En esa tensión con pulso bailable la multitud descomprimió las 48 horas de festival, la extensa ola de humedad, calor y tierra que habían cargado, la tormenta y el frío reciente, algunas incertidumbres y el estado de cosas. “Quiero que pensemos la pregunta y que nos la dejen preguntar. ¿Quién va a reclamar?”, dice la canción.

Y otra canción con toma ese guante es la reciente “Tiempo Off”, con la que había comenzado el show, lo que creó una especie de link entre introducción y casi cierre. Casi porque el último tema fue “Risa”, canción elegida quizás para apaciguar al público de cara la siguiente banda: Él mató a un policía motorizado.

Paralelamente, la puesta de luces, con bloque dominado por tonos rojos con destellos blancos, reforzó su atmósfera entre glamorosa y ominosa.

Su presencia, sin dudas fue una de las destacadas de la la 12ª edición del Rock en Baradero que reunió a más de 25.000 personas y entradas agotadas. En el Escenario Pogo del Anfiteatro Municipal, Babasónicos fue uno de los platos fuerte de la noche.

RB / EM