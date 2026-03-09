Lanzamientos de la semana: Bad Gyal, Six Sex, Emilia Mernes y más

Álvaro de Luna estrenó “Dime dónde estás”

Álvaro de Luna lanzó “Dime dónde estás”, la carta de presentación de su nuevo disco Azulejos, que verá la luz después del verano español. Una canción de pop, directa y contundente producida por Paco Salazar.



Álvaro en este nuevo proyecto habla de emociones desde la honestidad y la vulnerabilidad.

Leo Rizzi lanzó “Choque”

El cantautor hispano-uruguayo Leo Rizzi presentó “Choque”, su segundo sencillo del año. El tema y su video oficial están disponibles en todas las plataformas digitales y en el canal de YouTube del artista.

Coescrita por Leo Rizzi, Jesús José Ortega Bermúdez y Juan González Sánchez, “Choque”, profundiza en el carácter transformador del amor y en la intensidad de la fase del enamoramiento.

La producción, a cargo de Rizzi junto a RYO —con quien también trabajó “Puro”—, está impregnada de nostalgia.

El video oficial, rodado en película Kodak, eleva los valores retro de la producción y funciona como un complemento visual perfecto para la narrativa del tema. Idea original de Ana Roda y Leo Rizzi, quienes también estuvieron al frente de la dirección creativa, el videoclip fue dirigido por Sofía Boriosi, con la dirección de fotografía de Sofía Colodrón y la producción de Sandra Paola Fierro.

Bad Gyal presentó su segundo álbum de estudio

Bad Gyal presentó su segundo álbum de estudio, Más cara, un proyecto profundamente personal que la artista define como su “dream playlist”: un recorrido por las músicas que marcaron sus primeros recuerdos y que siguen moldeando su identidad artística.

Creado entre Miami, Puerto Rico, Colombia y España, el álbum fusiona géneros como reggaetón, R&B, dancehall, merengue house y shatta jamaiquino, entre otros, construyendo un sonido que combina influencias clásicas del urbano con una mirada contemporánea y global.

“Mi corazón llegó y nunca más se fue”: Alejandro Sanz volvió a abrazar a Buenos Aires



El álbum cuenta con la producción ejecutiva de Cromo X y reúne a productores de distintas escenas del urbano, junto a figuras clave del género como Luny Tunes, Nely el Arma Secreta, Sky Rompiendo y Ovy On The Drums, entre otros. El álbum de estudio también reúne a destacados colaboradores de la escena, entre ellos Chencho Corleone, Ozuna, J Álvarez, De La Rose y Maureen.

Broke Carrey y el camino a “Hijo del país”

Broke Carrey lanzó “Monumento”, un nuevo single que sigue abriendo el universo de Hijo del país, su esperado segundo disco. La canción es una tonada cuyana compuesta y grabada junto al mendocino Cocó Orozco, integrante de Usted Señalemelo y parte del equipo de composición del disco. Criado dentro de esa tradición, Cocó aporta una sensibilidad propia del género popular, que Carrey toma y reconfigura desde su propio lenguaje.

“Monumento” es una oda al deseo dicho en voz alta, una canción que mezcla la picardía y exageración propias de la música popular argentina para hacer del recuerdo de una mujer un altar profano. Después de “Zupay”, este nuevo adelanto funciona como una grieta luminosa dentro del futuro álbum.

“'Monumento' es el tema con el que rompo la solemnidad del disco. Soy una persona que está todo el tiempo queriendo hacer reír a los que tiene alrededor, y me gusta que la música también me haga reír. El último día del camp Cocó grabó una tonada, que es la música con la que creció, la de su familia, y antes de irse nos dice medio en chiste: lo único que les pido es respeto. Y yo me quedé pensando en cuál sería la manera más respetuosa de faltarle el respeto, y pensé en una letra que sea todo lo contrario a la ternura y dulzura que emanaba las guitarras que él había tocado. Ir a filmar el videoclip a Mendoza también es Cocó abriéndome las puertas de su familia y de su tradición”, compartió el artista.

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi presentan una colaboración histórica

Cuatro generaciones se unen en “Somos Más”, el himno oficial de la cobertura de Telemundo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en español en Estados Unidos y Puerto Rico. Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi presentan una colaboración histórica nacida de la idea de representar a las comunidades latinas que viven el fútbol como una tradición que une familias, países y generaciones.

“Nos propusimos crear una canción que realmente nos representara a todos”, expresó Carlos Vives al describir la intención del proyecto. Para el artista colombiano, esta unión simboliza las raíces compartidas y la fuerza cultural que caracteriza al mundo latino.

“El Arte de Esperar”: el nuevo disco de Alex Ferreira

Después de más de quince años construyendo una obra que cruza la canción latinoamericana con producción contemporánea, Alex Ferreira entrega su nuevo disco El Arte de Esperar. Las diez canciones que conforman el disco celebran la claridad emocional, la paciencia activa y la valentía de sentir incluso cuando sería más fácil distraerse.

“Esperar no es quedarse atrás. Es aprender a habitar el momento exacto en el que estás”, señala Ferreira.

El single promocional titulado "Prefiero que me duela", encapsula la postura emocional de este nuevo material: elige la conciencia por encima de la evasión.

Six Sex estrena “UTF: Introducción”

Six Sex presenta un doble single compuesto por “Ultra Terrorific Fantasy” y “Not ur mom”. El estreno llega en la antesala de su presentación en el Lollapalooza Argentina y en medio de su gira mundial, con múltiples fechas sold out en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

“UTF: Introducción” funciona como un manifiesto sonoro de su universo artístico: dos caras de una misma identidad que combinan clubbing de vanguardia, sensualidad y rebeldía.

En paralelo, Six Sex continúa consolidando su expansión internacional con un tour que la llevará por Argentina, México, Chile, Paraguay, Colombia, Estados Unidos, España, Francia, Alemania y Reino Unido. Como parte de la gira, participó de los festivales Cosquín Rock (Argentina) y EDC (México), y se presentará en el Lollapalooza (Argentina y Chile), Asunciónico (Paraguay), Estéreo Picnic (Colombia), Primavera Sound (España), We Love Green (Francia), Magma (Alemania), Riverland (España) y Body Movements (Reino Unido).



