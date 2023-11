Alvaro de Luna: “El público argentino me hace sentir como en casa”

El sevillano Alvaro de Luna llegó a Buenos Aires para presentar esta semana su último disco Uno, en The Roxy Live (Niceto Vega, 5542, CABA). Pero antes, a modo de reencuentro con el público argentino, abrió los shows de Benjamín Amadeo en Vorterix y compartió con él un par de temas en la presentación del Primavera Sound del fin de semana pasado: “El público argentino me está tratando mejor de lo imaginado -asegura el cantautor español lleno de felicidad-. He soñado mucho con el reencuentro y las expectativas estaban altas porque en la primea visita del año pasado fue increíble porque la gente nos recibió con muchísimo cariño y cantó con nosotros. Este año tuvimos la suerte de que vinimos a abrirle el show al Benja y nos invitó a cantar con él al Primavera, y la verdad es que el recibimiento, esa primera toma de contacto y de impresiones, fue súper buena. Nos sentimos como en casa. Y eso que somos muy nuevos porque hemos venido muy poquitas veces, pero por la gente te hace sentir muy cómodo”.

Justamente, lo central de esta visita es el show que dará el 30 de noviembre a las 20, donde hará los temas de su último proyecto musical que marca un punto significativo en su trayectoria artística, ya que asegura que es el primer álbum con el que se siente él mismo. “Me propuse hacer un show diferente para cada ocasión y en España he preparado este especialmente para Latinoamérica, será acústico porque se disfruta más, pero le hemos dado una vuelta. No será del todo acústico sino que llevamos un poco de instrumentación para acompañar. Lo bueno es que vine con dos músicos de mi banda que son familia y hacen que el show sea más bonito. Vengo girando con ellos desde hace mucho tiempo y que estén en esta parte del proceso es algo muy significativo; me encanta. Nos entendemos sólo con las miradas, es de lo más bonito cuando generas ese vínculo y esa conexión; todo fluye y te dejas de preocupar. Ahora de lo único que me preocupo es de que no se me olviden las canciones y de disfrutar. Porque eso se transmite para la gente”.

Vivo Perfil: ¿Podría decirse que tu leit motiv es ser honesto?

Alvaro de Luna: Sí. Por lo menos es lo que intento. Soy súper honesto y me gusta serlo. También me gusta que la gente entienda que somos artistas y que muchas veces se nos idealiza demasiado. Tengo el privilegio y la suerte de ser artista pero también estoy más cerca de la realidad de lo que ellos podrían imaginar. De hecho este disco, Uno, abarca diferentes momentos de mi vida, diferentes situaciones y diferentes maneras de ser. Por ejemplo está la canción de Rockstar, que habla un momento de ansiedad y pérdida de uno mismo porque estás pasando por un mal momento y, en lugar de afrontarlo, te dedicas a salir y a estar con gente simplemente para no pensar en la realidad que tienes contigo. Darle visibilidad a ese tipo de cosas normaliza y puede llegar a ayudar a gente que se encuentra en una situación parecida. Creo que una de las cosas más bonitas que me han pasado y me siguen pasando es cuando un fan me dice. “Oye, me ayudaste a salir de un momento complicado” o “He celebrado el baile de bodas con tu canción”. Es fuerte, al final estás en momentos super importantes de la vida de gente que ni siquiera conoces. Formas parte de ello de ello de manera inconsciente y es hermoso.

VP: ¿Cómo fue la colaboración con Rayden, quien anunció su retiro este año?

AdL: Es curioso porque somos muy buenos amigos pero yo era su fan desde adolescente. Nos conocimos porque estamos en el mismo sello y coincidimos en muchos eventos. Tuvimos una buena conexión y recuerdo que quedamos para componer esta canción que grabé en mi último disco (Sin Antifaz). Fue hace bastante tiempo pues es la primera canción que escribimos juntos, después hicimos bastantes más pero ésta yo quería que estuviera en mi proyecto. Es bonito porque se cerró el círculo de una manera súper hermosa. Cuando le conocí era como cuando un fan conoce a su artista favorito y tuve la suerte de trabajar con y tengo el honor de que sea la última canción de su carrera (de momento) que se publicó de él y me emociona muchísimo.

Y el encantador Alvaro se despide en la charla haciendo hincapié en una cualidad del público argentino, el que dice que tiene “carisma. Creo que tiene que ver con los hinchas del fútbol. Aquí hay un fanatismo tan fuerte que de pronto escuchas a la gente cantando con tanta intensidad que de sólo pensarlo se me eriza la piel. Es súper bello”.

Gran oportunidad para volver a escuchar sus canciones en vivo y cantarlas con él. Encontrá acá más info sobre las entradas.