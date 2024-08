Alicia (Alice by Heart), un musical con todos los ingredientes para ser diferente

La historia creada por Lewis Carroll Alicia en el País de las Maravillas, que tiene casi 150 años, sigue inspirando nuevas producciones que, de una manera u otra, recrean su trama. Recientemente en el teatro de Buenos Aires se estrenó la versión del musical Alice By Heart en el Paseo La Plaza. Se trata de un drama que ubica a Alicia en un mundo apocalíptico (aunque no sabemos a ciencia cierta por qué) que obliga a las personas todavía sanas a buscar refugio. Ella lo encuentra, junto a su amigo Francisco, en un teatro. Allí conviven diferentes tipos de personajes. Pero Francisco está enfermo y Alicia trata de leerle el escrito de Carroll, pese a que no está permitido tener libros.

Es la manera que encuentra la trama para llevarlos al mundo fantástico de la historia original, la mejor forma de escapar de la realidad y de la enfermedad. Hasta aquí lo que se puede relatar para que el espectador se sorprenda con lo que vea y escuche en la Sala Neruda (Av. Corrientes 1660, CABA) los viernes, sábados y domingos. Pero vamos a agregar que hay un quiebre en el musical, un momento a partir del cual la trama se eleva, se energiza, y es cuando se produce (en el mundo de la fantasía) el juicio a Alicia llevado adelante por la Reina (foto abajo). Es cuando la entrega es mayor, al igual que el disfrute del espectador, con un situación intensa y participativa. A partir de aquí, el espectáculo sólo irá cuesta arriba.

Ahora hablemos de la puesta: el director (y también adaptador) Julio Panno se valió de la iluminación que generó con Leo Muñoz como elemento fundamental para situar al espectador en cada momento. La escenografía de Isabel Gual es mínima pero efectiva, especialmente un gran andamio móvil que aparece en una de las escenas más jugadas y el vestuario de Mariana Seropi hace un gran aporte a la generación de los personajes.





En cuanto a las interpretaciones, realmente eligieron a un seleccionado de voces excepcionales que además le pone el cuerpo a los diferentes roles que le toca interpretar, sorprendiendo, atrayendo o repeliendo al espectador, según en qué posición les toque actuar o bailar según las coreografías de Verónica Pecollo. A la cabeza está Agostina Becco, quien prácticamente nunca sale de escena, pero quienes la acompañan son igualmente talentosos. Ninguno pierde su calidad histriónica al componer los personajes de la madriguera, ni el aporte al drama cuando están inmersos en la realidad que plantea la obra.

A esto se le suma una historia de amor prohibido para terminar en un musical diferente, en el que nada le escapa al drama, a la tristeza y al dolor. Encontrá acá más info sobre las entradas.