Netflix estrenará este domingo “Harry Styles: Una noche en Mánchester”, el especial musical que registra el regreso del cantante británico a los escenarios tras casi tres años sin shows en vivo. El concierto se grabará este viernes 6 de marzo en el Co-op Live Arena de Manchester y funcionará como presentación oficial de su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

El especial llegará al catálogo global de la plataforma el domingo 8 de marzo a las 16:00 (hora argentina), en simultáneo con el resto del mundo. La producción permitirá ver completa la actuación del artista y marcará además el primer concierto de Harry Styles estrenado directamente en una plataforma de streaming.

La transmisión del recital también anticipa la próxima gira mundial de Styles, titulada Together, Together, que comenzará el 16 de mayo y acompañará la promoción del nuevo material discográfico, casi cuatro años después de Harry's House, el álbum que ganó el Grammy a Álbum del Año en 2023.

Un show único que marca el regreso de Harry Styles a los escenarios

El concierto “Harry Styles. One Night in Manchester” se grabará en el Co-op Live Arena de Manchester, Inglaterra, donde el artista presentará por primera vez en directo las canciones de Kiss All the Time. Disco, Occasionally. El espectáculo fue concebido como un evento único antes del inicio de su próxima gira internacional.

La actuación marca además su primer show en vivo en casi tres años, luego del extenso tour mundial que realizó entre 2022 y 2023. Aquella gira incluyó presentaciones en estadios de distintos países y dos conciertos agotados en el estadio River Plate en Argentina.

El propio cantante explicó recientemente el motivo de esa pausa. En una entrevista con The Times señaló: "Al final del tour, la idea de tomarme un tiempo parecía una locura. No sabía si iba a poder hacerlo. Pero era momento de frenar un poco y prestar atención a otras partes de mi vida".

Harry Styles vuelve a los escenarios con su disco Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

Durante el recital de este viernes, Styles interpretará las 12 canciones que integran el nuevo disco en un show pensado especialmente para presentar el material completo. El concierto fue producido por Fulwell Entertainment y filmado en el Co-op Live Arena, uno de los recintos más modernos del Reino Unido.

El lanzamiento del álbum coincidió con la fecha del recital, este 6 de marzo por la mañana. Parte del material ya había tenido un anticipo en los BRIT Awards 2026, donde el artista volvió a presentarse en vivo acompañado por un cuerpo de bailarines.

Musicalmente, el disco explora un sonido más bailable y expansivo dentro del pop. El álbum abre con “Aperture”, el primer single, y continúa con canciones como “American Girls”, “Ready, Steady, Go!”, “Are You Listening Yet?”, “Taste Back”, “Dance No More” y “Pop”. La segunda mitad incluye temas como “Coming Up Roses”, “Carla’s Song” y “Paint By Numbers”, donde el artista se mueve hacia un registro más melódico y romántico.

El regreso también tendrá continuidad en los escenarios: tras el evento en Manchester, Styles iniciará la gira Together Together, que incluirá 50 conciertos y presentaciones en siete ciudades, con fechas confirmadas en América Latina, entre ellas México y Brasil.

Cuándo y cómo ver el concierto en Netflix

El especial “Harry Styles. Una Noche en Manchester” se estrenará globalmente en Netflix el domingo 8 de marzo a las 16:00 (hora argentina). El lanzamiento se realizará en simultáneo en todo el mundo para que los fans puedan verlo al mismo tiempo desde distintas regiones.

Una vez finalizada la transmisión inicial, el concierto quedará disponible bajo demanda en la plataforma, por lo que los suscriptores podrán reproducirlo nuevamente cuando quieran. El contenido estará incluido dentro de todos los planes de Netflix, sin costo adicional para quienes ya tengan una suscripción activa.

El espectáculo podrá verse desde cualquier dispositivo compatible con la plataforma, incluyendo Smart TV, consolas de videojuegos, teléfonos móviles, tabletas, dispositivos de streaming y navegadores de computadoras.

