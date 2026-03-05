Harry Styles habló públicamente sobre el fallecimiento de Liam Payne este jueves 5 de marzo, en una entrevista donde abordó el impacto personal que le causó la noticia. El cantante británico describió la complejidad de procesar la muerte de quien fue su compañero de banda durante los años de mayor exposición mediática del grupo One Direction.

La muerte de Payne, ocurrida en Buenos Aires en octubre de 2024, generó una repercusión global que se mantuvo activa en plataformas digitales. Durante la charla, Styles evitó las metáforas y se centró en la naturaleza del vínculo que mantenía con el músico fallecido.

"Es tan difícil perder a un amigo que es tan parecido a vos en tantas formas", afirmó Styles en la entrevista concedida a medios internacionales. El artista remarcó que la experiencia compartida en la industria musical creó un lazo que persistía a pesar del paso del tiempo y las carreras solistas.

Styles explicó que la intensidad de los años de gira y grabaciones compartidas con Payne configuró una identidad común difícil de explicar para quienes no formaron parte del proyecto. La declaración se volvió tendencia inmediata en redes sociales como X y TikTok bajo el hashtag #HarryAndLiam.

El músico señaló que Liam Payne fue una pieza fundamental en la estructura del grupo que vendió millones de discos en todo el mundo. Las reflexiones de Styles se centraron en la vulnerabilidad de enfrentarse a la ausencia de alguien con quien creció profesionalmente.

La conexión en One Direction y el peso de la fama

La dinámica interna de One Direction fue uno de los puntos que Styles tocó al recordar a su compañero. Mencionó que el apoyo mutuo durante la adolescencia y la primera juventud fue el factor que les permitió sobrellevar la presión del éxito masivo desde 2010.

"Pasamos por las mismas cosas al mismo tiempo, y eso te une de una manera que no se rompe con los años", detalló Styles sobre la relación con los demás integrantes. Las palabras del cantante llegan meses después del entierro de Payne en Wolverhampton, al que asistieron todos los ex miembros de la banda.

En la entrevista, el intérprete de "As It Was" destacó que el vacío dejado por Payne no solo afecta a su círculo íntimo, sino que reconfigura la historia del grupo. No hubo menciones a proyectos futuros, sino un enfoque estricto en el presente del duelo.

Styles reconoció que Liam tenía una capacidad particular para enfrentar los desafíos técnicos de las presentaciones en vivo. Según el testimonio de Styles, la pérdida de un colega de esa misma generación impone una perspectiva distinta sobre el cuidado de la salud mental en la industria.

Impacto global y repercusión en plataformas digitales

Las declaraciones de Harry Styles activaron una nueva ola de tributos por parte de los seguidores de la banda en distintos países. El contenido de la entrevista se distribuyó rápidamente, destacando la sobriedad con la que Styles manejó el tema ante las cámaras.

El impacto de estas palabras se midió en el volumen de interacciones registradas en las primeras horas tras la publicación del reportaje. Styles se mostró contenido y directo, evitando entrar en detalles sobre las circunstancias específicas del fallecimiento de Payne en Argentina.

La entrevista se realizó en un contexto de promoción de sus próximos compromisos profesionales, pero el segmento dedicado a Payne ocupó la mayor parte de la atención de la prensa extranjera. Fue la primera vez que Styles se explayó más allá de los comunicados breves emitidos anteriormente.

El fallecimiento de Liam Payne fue reportado oficialmente el 16 de octubre de 2024 por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. La autopsia determinó que la causa de muerte fueron politraumatismos y hemorragias internas y externas compatibles con una caída desde altura.