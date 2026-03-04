Por qué el príncipe Guillermo quiere apartar al príncipe Andrés de la Corona británica

El príncipe William tomó la decisión de ejecutar un movimiento político y legal dentro de la estructura de la Casa de Windsor para marginar definitivamente a su tío, el príncipe Andrés. La tensión entre el heredero al trono y el duque de York alcanzó su punto máximo este miércoles, tras conocerse que William lidera una presión interna para que Andrés sea eliminado formalmente de la línea de sucesión. Esta maniobra responde a la necesidad de proteger la reputación de la monarquía frente a la reaparición de detalles vinculados al caso Epstein.

La relación entre ambos está rota desde hace tiempo, pero los nuevos coletazos judiciales en Estados Unidos aceleraron los plazos de la oficina del príncipe de Gales. Según reportó el diario The Mirror, citando fuentes cercanas al Palacio de Kensington, William considera que la presencia de su tío en la estructura oficial es una "amenaza existencial" para la institución. El futuro rey no quiere que el reinado de su padre, ni el suyo propio, queden asociados a los escándalos sexuales que involucraron al duque.

La estrategia de William no se limita a un pedido verbal. El plan incluye una revisión de los protocolos de los "Consejeros de Estado" y una consulta técnica sobre el Acta de Sucesión. Aunque modificar la línea sucesoria requiere la intervención del Parlamento británico, el príncipe de Gales busca generar el consenso político necesario para que Andrés sea desplazado. Es un pragmatismo mediático que prioriza la supervivencia de la firma por sobre los lazos de sangre.

La reforma interna y el blindaje de la Corona

El enfoque de William es puramente institucional. Según consignó el analista real Richard Kay en el Daily Mail, el heredero al trono ve a su tío como un "problema sin solución" que debe ser extirpado de la vida pública de manera total. La "limpieza de imagen" que busca William apunta a que no existan resquicios legales donde Andrés pueda representar al Rey en actos oficiales o mantener títulos que lo vinculen operativamente con el Estado.

En el círculo íntimo del príncipe de Gales aseguran que él fue el principal instigador para que la Reina Isabel II le quitara los títulos militares y el tratamiento de "Su Alteza Real" en 2022. Ahora, el objetivo es el paso final: el exilio jurídico. "William tiene claro que cualquier asociación con Andrés es un lastre que la monarquía moderna no puede permitirse", explicó una fuente de la corona a la prensa británica durante la última semana de actividad en Londres.

La presión sobre el Rey Carlos III es constante. Si bien el monarca mostró cierta reticencia inicial por cuestiones familiares, la firmeza de su hijo mayor parece estar ganando la pulseada. El plan incluye también el desalojo definitivo de Andrés de Royal Lodge, la propiedad de 30 habitaciones en Windsor que el duque se niega a abandonar. William entiende que el control de las propiedades es una herramienta de presión política fundamental para lograr su salida.

El impacto del caso Epstein en la sucesión

Los documentos desclasificados en Nueva York a principios de este año volvieron a poner el foco sobre las actividades de Andrés en las residencias de Jeffrey Epstein. Para William, esto fue la confirmación de que el escándalo no va a desaparecer con el tiempo. El periodista Robert Jobson, autor de biografías sobre la familia real, señaló que para el príncipe de Gales, "la disciplina institucional está por encima de cualquier sentimiento personal hacia su tío".

"No hay vuelta atrás para el duque de York", sentenció una fuente diplomática vinculada al Foreign Office en diálogo con medios internacionales. La estrategia legal que diseña el equipo de William busca que, en caso de una vacancia o enfermedad del Rey, los roles de sustitución recaigan exclusivamente en miembros activos de la familia, excluyendo por completo a aquellos que fueron apartados de sus funciones, como es el caso de Andrés y también del príncipe Harry.

La línea de sucesión actual ubica al príncipe Andrés en el octavo lugar, detrás de los hijos del príncipe Harry. Aunque parece una posición lejana, su sola presencia en la lista es considerada por William como un error de comunicación y un riesgo político. La intención es que la corona se presente ante el público como una entidad transparente y ética, ajustada a los estándares del siglo XXI y alejada de las sombras del pasado de su tío.

En términos procedimentales, el cambio en el orden sucesorio implicaría una enmienda a la Declaración de Derechos de 1689 y al Acta de Establecimiento de 1701. Este proceso requiere que el Gobierno británico presente un proyecto de ley en la Cámara de los Comunes. Actualmente, el príncipe de Gales se encuentra en conversaciones discretas con asesores legales de la corona para evaluar la viabilidad de este movimiento legislativo sin generar una crisis constitucional mayor.