El cantante y compositor Harry Styles participó en la Maratón de Berlín y no solo sorprendió a los fanáticos, sino que también rompió una marca personal en su vida deportiva. El artista británico logró completar los 42 kilómetros en un tiempo de 2 horas, 59 minutos y 13 segundos, superando su récord anterior.

La participación de Styles en la capital alemana se dio bajo el seudónimo Sted Sarandos y en un contexto de exigencia máxima, con 80.000 corredores inscritos y un recorrido que atraviesa puntos emblemáticos de la ciudad. El evento, considerado uno de los más rápidos del mundo y parte del circuito Abbott World Marathon Majors, ofreció condiciones óptimas para quienes buscan mejorar sus registros personales.

El cantante, ganador de tres premios Grammy, optó por una vestimenta de remera azul, pantalones cortos negros y zapatillas naranjas. Con el fin de evitar ser identificado, recurrió a cubrirse la cabeza con un pañuelo, al igual que lo hizo en otras ocasiones para pasar desapercibido en eventos públicos.

El desempeño del británico fue admirable para un competidor amateur: la primera mitad de la prueba la completó en 1 hora, 29 minutos y 8 segundos, mientras que la segunda parte la cubrió en 1 hora, 30 minutos y 6 segundos. Su ritmo promedio fue de cuatro minutos por kilómetro, lo que le permitió alcanzar 2.241 en la clasificación general.

Es la segunda participación del cantante en una maratón

Aunque la presencia del artista pasó desapercibida en los primeros tramos, a medida que avanzaba el recorrido su identidad se volvió pública a través del reconocimiento de los fanáticos y la difusión en redes sociales. Al cruzar la meta, los altoparlantes del evento celebraron su llegada con una de sus canciones, generando sorpresa entre los presentes.

Antecedentes de Styles en el atletismo

En marzo de 2025, el músico de 31 años participó en la carrera de Tokio, en la que registró un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 7 segundos, finalizando en la posición 6.010 entre más de 20.000 participantes. Al igual que en esta ocasión, también fue descubierto por los fanáticos que difundieron videos en redes sociales.

El cantante manifestó su interés en el deporte para mantener una vida equilibrada entre su vida profesional y personal, utilizando el atletismo como herramienta para mantenerse en forma física y mental. También recurre frecuentemente a diversas estrategias para evitar el reconocimiento público, como el uso de disfraces y apodos, como en mayo de 2025 durante la asunción del Papa Leon XIV.

