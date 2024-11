El patrimonio de los One Direction antes de su separación y la impresionante fortuna que acumularon

Para 2014, One Direction ya se había consagrado como la boyband más rica de la historia de Gran Bretaña e Irlanda. Formados en 2010 durante The X Factor, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson y el recientemente fallecido Liam Payne no sólo conquistaron escenarios, sino también cuentas bancarias.

Aquel año, según el Sunday Times, la banda generó 57.15 millones de dólares en ingresos, y cada miembro acumuló una fortuna individual de 19.05 millones de dólares, totalizando 88.9 millones de dólares.

Harry Styles: lujo y ambición

Harry Styles en el funeral de Lyam Payne

Harry, ahora de 30 años, destacaba por su estilo de vida extravagante. Poseía tres autos: un Audi R8 Coupé (127,000 dólares), un Ford Capri de los años 70 (10,160 dólares) y un Range Rover Sport (101,600 dólares).

En bienes raíces, contaba con una mansión en Los Ángeles de 3.3 millones de dólares, una casa en el norte de Londres valuada en 3.81 millones de dólares y un departamento en el este de la ciudad por 731,050 dólares.

Tras la separación del grupo, su carrera solista elevó su fortuna a un impresionante total de 254 millones de dólares, consolidándose como el más rico de los cinco.

Zayn Malik: entre el lujo y la familia

Zayn Malik en el funeral de Lyam Payne

Zayn, quien recientemente se presentó en Londres, invirtió en un Bentley Continental GT (40,640 dólares) y un hogar para su madre por 356,000 dólares. Además, adquirió una mansión en el norte de Londres valuada en 2.79 millones de dólares. En 2024, su patrimonio asciende a 78.74 millones de dólares.

Niall Horan y Louis Tomlinson: inversiones similares

Niall Horan en el funeral de Lyam Payne junto a Harry Styles

Niall Horan se presentó en Buenos Aires el 2 de octubre de 2024 en el Movistar Arena, como parte de su gira The Show Live On Tour. En ese show apareció sorpresivamente Lyam Payne en la tribuna. Fue el último encuentro entre los dos ex compañeros de banda.

En 2014, Niall era dueño de un Range Rover (88,900 dólares) y dos propiedades: una casa en Londres (2.79 millones de dólares) y una mansión en Los Ángeles (1.91 millones de dólares). En la actualidad, su fortuna alcanza 69.85 millones de dólares.

Por el lado de Louis, manejaba un Porsche Boxster (57,150 dólares) y un Range Rover (114,300 dólares), también contaba con una propiedad en Londres de 3.18 millones de dólares. Su riqueza estimada en 2024 es similar a la de Niall: 69.80 millones de dólares.

Louis Tomlinson en el funeral de Lyam Payne

Liam Payne: austeridad y tragedia

Liam, el más reservado del grupo, tenía un departamento en Canary Wharf valorado en 2.54 millones de dólares y ningún vehículo propio. A pesar de su enfoque más discreto, su fortuna rondaba los 58.42 millones de dólares.

Sin embargo, la tragedia golpeó en octubre de este año, cuando falleció a los 31 años tras caer de un balcón en Buenos Aires, dejando un legado musical pero también financiero.

Liam Payne

One Direction no sólo redefinió la industria musical, sino que, con sus historias de lujo y drama, marcó un capítulo inolvidable en la cultura pop.

