Lanzamientos de la semana: Cindy Cats presenta su segundo volumen, Bad Gyal anticipa su nuevo álbum y más

Cindy Cats presenta su “En Vivo Vol. 2”

Tras un año de hitos históricos, que incluyó su consagración en el Estadio de Ferro —donde Rosalía fue captada entre el público disfrutando de la jam—, Cindy Cats presenta su segundo registro en vivo.

Nunca se sabe qué va a pasar en un show de Cindy Cats. Esa es la premisa de cada una de las Jam, donde el público se acerca a escuchar música pero sin tener información sobre el repertorio o los artistas que estarán presentes. Y con un amplio abanico de presentaciones en su haber, y con En Vivo Vol. 1 lanzado en 2025, llega En Vivo Vol. 2.

TRACKLIST

Abismo - Cindy Cats

Apuro - Luz Gaggi

El lado oscuro del corazón - Dante Spinetta

Dreams & Love (Focus Track) - Lit Killah

Nada - Juan Carlos Baglietto

Madrugada - MHTRESUNO

Vuelos - Bersuit Vergarabat

Biricunyamba - Julieta Rada

Jet lag - Soulfia & Fabro

Circo Beat - Cindy Cats

A su vez, Cindy Cats regresa el próximo 28 y 29 de abril al escenario de Amerika (Gascón 1040), el lugar que los vio nacer y donde se gestó la mística de su formato 360°.

Bad Gyal presentó un adelanto de "Más cara"

La artista y compositora española Bad Gyal presenta su nuevo single “Choque”, un feat junto a Chencho Corleone, integrante del dúo Plan B y figura clave en la historia del reggaetón. El tema forma parte de su próximo álbum Más cara, que verá la luz el 6 de marzo, y representa un cruce generacional que conecta la esencia del reggaetón clásico con la visión vanguardista que define a Bad Gyal.

Inspirada en los primeros éxitos de Plan B, la canción fue desarrollada junto a productores de élite como Luny Tunes, responsable de algunos de los himnos más icónicos del género.

Pablo Alborán estrena “Algo de mí”

Pablo Alborán estrenó su canción “Algo de mí”, producida por el propio artista junto a D3llano. Este lanzamiento el despegue que vive el artista tras el éxito de KM0, un álbum que ha sido recibido con entusiasmo por público y crítica, y que incluye canciones como “Clickbait”, carta de presentación del proyecto, la emotiva balada que da título al disco y otros temas que han ampliado su universo creativo.

s0fy presenta “Repetirte”

“Repetirte” es una canción sobre elegir irse y entender que recordar también puede ser una manera de repetir. Inspirada en el Arcano de Los Enamorados, s0fy explora la tensión entre el amor que da paz y el que se vive como intensidad, aunque haga daño. No es una canción de reclamo amoroso, sino de lucidez emocional.

El video es un soporte narrativo que describe un recorrido: cruzar, pedir señales, ilusionarse y, al final, querer contener un amor que no hace bien.

Seba Lyon adelanta su disco de remixes

El cantante y compositor chileno Seba Lyon presenta un simple doble adelanto del disco de remixes y colaboraciones donde reversiona su primer trabajo solista.

En este sencillo de dos caras participan doppel gangs en "Jazmín", que transforma una canción de autor suave e íntima en un coqueteo con el hyperpop, y el DJ fran proyect en el remix de "Figura Flor".

Seba Lyon nació en Chile y reparte su creatividad entre Buenos Aires y Santiago. En 2022 comenzó a producir a artistas argentinos y a tocar en la banda estable de Luca Bocci. En 2023 lanzó el EP ‘‘Tres’’ adelanto de su álbun debut Figura Flor (2024).

