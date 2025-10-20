Homenaje a Lía Crucet, Trueno con Gorillaz, Tame Impala y más: qué hay de nuevo para escuchar

“Rouge n Roll” es el nuevo single de Piwa La Piwa ft. Paul Higgs

“Rouge n Roll” es el nuevo single de Piwa La Piwa y la canción que da nombre a su tercer disco de estudio. Con la participación y feat. de Paul Higgs y el aporte sonoro de Mario Breuer en la masterización, más la producción de Lucas Porcel y la mezcla de Max Kamienomosky, el tema concentra la esencia del álbum: un cruce vibrante entre géneros como rock, pop y disco contemporáneo que conviven en un mismo universo.



La Blonde Salomé de Le Blu

Bajo el alter-ego Le Blu, el productor televisivo Gustavo Paván (Showmatch, Sin Codificar, Yayo) fusiona pop francés de los años 80 con la cumbia y la música latina.

Este nuevo simple es una versión electropop latino de "La Güera Salomé", canción interpretada originalmente por Lía Crucet. Este lanzamiento llega tras la repercusión del álbum French Fries, primer disco en el que Paván se acerca a estas reversiones de la cumbia argentina en clave radial de los finales de los 80 -inicios de los 90.

Renombrado por ser productor y guionista de segmentos históricos de ShowMatch, de Sin Codificar y apadrinar a gran parte de la nueva ola del streaming actual, actualmente, Gustavo dirige en el canal de streaming Takawishi su propio programa "La Gambeta".

Trueno participa en el nuevo single de Gorillaz “The manifesto”

Tras la triunfal presentación sorpresa de nueva música el mes pasado y el lanzamiento de su primer sencillo, “The Happy Dictator” junto a Sparks, Gorillaz regresa con “The Manifesto”, que cuenta con la participación de Trueno y del fallecido Proof, segundo adelanto de su próximo álbum de estudio, The Mountain.

“The Manifesto” amplía los temas del disco sobre la vida, la muerte y la trascendencia: “Yo no sé qué va a pasar mañana / Cuando atienda la luz que me llama / Mami mi futuro me reclama / Camino hacia la luz / I have nothing to lose.” La canción da un giro profundo cuando es interrumpida por un verso póstumo del fallecido rapero de Detroit Proof, miembro del grupo D12 y colaborador de Gorillaz, quien declara: “You aren’t ready for death / Until I showed up, hold breath / Until you blow the on one set”. El freestyle fue capturado minutos antes de que Proof ingresara al estudio durante una de las primeras sesiones de grabación de la banda, en un momento tan histórico como conmovedor que une generaciones del hip-hop.

Producido por Gorillaz, James Ford, Samuel Egglenton, Remi Kabaka Jr. y Bizarrap (Orange County), The Manifesto refleja el espíritu colaborativo de The Mountain.

Arquero regresa con “Cocaína en Disney”

Arquero regresa con “Cocaína en Disney”, el segundo adelanto de su próximo álbum La Biblia de Neón. Una pieza corrosiva, divertida y provocadora que mezcla rap, rock y punk en una descarga de ironía y lucidez.

Entre guitarras distorsionadas, bases enérgicas y una interpretación que alterna entre la furia y el humor, “Cocaína en Disney” se convierte en una postal de la contradicción moderna: diversión, exceso y crítica en una sola cápsula.

La Biblia de Neón contará con diez tracks grabados íntegramente en Buenos Aires, ciudad donde el artista —nacido en España y criado en Uruguay— reside actualmente. La producción de este nuevo corte estuvo a cargo del productor español Jovencito Fuksbrauner, pieza clave dentro de esta nueva etapa.

Nathy Peluso presenta “Malportada”

Malportada es un EP de salsa compuesto íntegramente en Puerto Rico. “Escucho salsa todos los días de mi vida”, comentó la artista. “Es como beber agua, porque me genera una reacción química en el cerebro. La salsa me transporta a un lugar espiritual, como un mantra. Como música, es un placer poder amplificarla, y también reinventarla en diferentes contextos”.

“Siempre me identifiqué con las narrativas salseras contadas desde la perspectiva masculina”, explicó. “Historias sobre drogas y la mafia; el romance abordado desde ángulos de infidelidad, peligro y lo prohibido. Me encanta crear personajes dentro de ese mundo, llevando sombrero y bastón. Hay un lado de eso en todas las mujeres”.

“Visualmente, veo este EP como un disco de hip-hop”, afirma. “La salsa es cruda y apasionada. Es la música de lo indomable y lo indestructible”, concluyó.



Tame Impala presentó su quinto álbum

Tame Impala (Kevin Parker) presentó Deadbeat, un álbum inspirado en la cultura australiana y en particular en la escena local centrada en Margaret River en Australia Occidental en los años 90.

Tame Impala iniciará su primera gira en apoyo de Deadbeat el 27 de octubre para el primero de 4 shows en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York.

Parker crea paisajes sonoros tocando todos los instrumentos y actuando como escritor, productor, mezclador e ingeniero en sus proyectos. Ha sido nominado a cuatro premios GRAMMY con una victoria por su colaboración con Justice en "Neverender" de 2024.

