Los Auténticos Decadentes y su desborde criollo que cura heridas llegaron a Noches Capitales

“Somos la fruta prohibida, el desborde criollo que cura las heridas”, como esa borrachera necesaria de fin de año para exorcizar las malas, así como conjuro, Los Auténticos Decadentes se definen con precisión en su tema “Somos”. Y la canción fue una de las elegidas para cerrar su concierto este sábado 18 de octubre en el Hipódromo de La Plata como parte del Tour 30 años de Mi Vida Loca, dentro del ciclo Noches Capitales 2025.
Se trata de una de las bandas más populares de rock del país, en el amplio sentido del concepto, y lo despliegan con todos los detalles arriba del escenario. Son una big big band, que se divierte tocando sus canciones y que lo hace muy bien.
Fueron miles de personas que asistieron a ver la banda liderada por Cucho Parisi, Jorge Serrano y Diego Demarco. Comenzaron arriba con “La guitarra” y “Corazón” y no faltaron otros clásicos como, “Cómo me voy a olvidar”, “Los piratas” y “El murguero”.
Gente que sí
La banda, que desde su bautismo celebra la decadencia, transmite el sopor de la vida capitalista en clave arenguera (“quiero tocar la guitarra todo el día”, “a mí no me importa el dinero”), también en clave firme y política graba una frase humanista al 100%: “Hay gente que te invita a su casa a dormir, hay gente que te deja en la calle morir, y vos... ¿Quién sos? No mires de costado, no te hagas el pescado, no te creas que le hablo al de al lado porque te hablo a vos”.
Una banda que se ubica siempre desde el sonido de las bases, con sus murgas, cumbias, boleros, agite y formato colectivo (o colectivista como odia el actual Presidente). Otro dato que ilustra su peculiaridad es que el percusionista Eduardo "Animal" Trípodi es parte de la barra de “La Doce”. Su presencia constituye la pimienta, el ingrediente de descarrío que mantiene ese toque de desborde latente.
La presentación formó parte de la nueva edición de Noches Capitales, el ciclo que convirtió al Hipódromo de La Plata en un espacio patrimonial abierto a la experiencia sonora.
Este año, la agenda ya contó con Los Fabulosos Cadillacs, YSY A y seguirá con una propuesta variada: Abel (1 de noviembre), Peces Raros (15 de noviembre), Miranda! (28 y 29 de noviembre), Andrés Calamaro (6 de diciembre) y Guasones (13 de diciembre).
Lista de temas
LA GUITARRA
ME MORI DE RISA
CORAZON/ DIOSA /AMOR
PENDEVIEJO
LOS PIRATAS
BESANDOTE
EL GRAN SEÑOR
TURDERA
LAS MIRADAS
QUE LE VAMO HACER
SIGUE TU CAMINO
VIEJOS VINAGRES
VENI RAQUEL
UN OSITO DE PELUCHE
EL PAJARO VIO EL CIELO
LA CHICA DEL SUR
MIL NOCHES
NO ME IMPORTA EL DINERO
LA PRIMA LEJANA
COSTUMBRES ARGENTINAS
AGUINALDO
ESTA LOCURA
EL MURGUERO
GENTE QUE NO
COMO ME VOY A OLVIDAR
SOMOS
LOCO (TU FORMA DE SER)
SIGA EL BAILE
Y LA BANDA SIGUE