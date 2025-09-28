“Soy el hombre sismo y quiero que la ciudad de La Plata tiemble, pero que tiemble de verdad”, así agitó YSY A desde el escenario a sus "demoledores" —como llama a su público— a lo largo de una noche cargada de energía. Con un show explosivo que fusionó trap y tango, el rapero hizo saltar y gritar a miles de fans antes de sorprender con un gran anuncio: el regreso en vivo de Mordiendo el bozal, su primer extended play (EP).

Este sábado 27 de septiembre, el Hipódromo de La Plata fue el escenario elegido para una nueva escala de su Trampa al Tiempo Tour, dentro del ciclo Noches Capitales 2025. Desde temprano, el público —en su mayoría juvenil, aunque también con familias y seguidores de todas las edades— copó el predio bajo una leve llovizna que no detuvo la emoción. “Gracias a mis demoledores, ustedes son el show”, expresó el rapero en uno de los momentos más emotivos de la noche.

El recital, dividido en bloques que recorrieron distintos momentos de su discografía, combinó coreografías de luces, videos conmemorativos y una entrega física constante. Vestido primero con un conjunto dorado con manchas rosas y más tarde con un traje naranja bordado con un fileteado porteño, YSY A se movió sin parar: agitó, saltó, improvisó, y arengó al público en cada pausa. “Lo único que entiendo es que me aman”, gritó ante la ovación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero el momento más esperado llegó hacia el final, cuando el rapero nacido en Villa Crespo sorprendió con un anuncio que encendió aún más a la multitud: el regreso de su primer álbum, Mordiendo el bozal, que presentará en vivo el próximo 29 de noviembre en Mandarine Park. “Toda mi vida voy a festejar entre el 11/11”, recordó, haciendo alusión a la fecha en la que siempre lanza sus discos para rememorar sus inicios en El Quinto Escalón.

Vecinos de Caballito denunciaron temblores a causa del show de YSY A en Ferro

El ‘ysysmo’ llegó a La Plata con un show cargado de energía

El recital comenzó pasadas las 21:20 con un video introductorio y una puesta que ya anticipaba la intensidad de la noche. Apenas apareció en escena, YSY A saludó a la multitud y comenzó a todo ritmo con Duele mientras salía fuego del escenario. Tras terminar, se dirigió a sus fans: “Buenas noches La Plata, ¿cómo estamos mi amor? Muchísimas gracias a estos miles de demoledores”. La ovación fue inmediata y el público coreó su nombre a los gritos.

El primer bloque también incluyó De repente y Curando mi karma, que el rapero presentó con un grito desafiante: “Los quiero ver volar, ¿saben volar o no, wacho?”. Desde entonces, el pogo fue incesante. Incluso, dos fans encapuchados se encargaban de abrir paso a las grandes ‘ollas’ del pogo antes de que explotara la canción, mientras la multitud permanecía con los brazos en alto.

Vestido con un conjunto dorado y lentes oscuros, YSY A mantuvo una conexión constante con el público desde que pisó el escenario. En el segundo bloque el clima comenzó a encenderse con los temas de El After del After, mientras el rapero recorría cada rincón del escenario, jugaba con gestualidades y hacía saltos tras saltos, acompañando a la multitud desde arriba. “Está re picado esto”, exclamó al ver cómo el pogo crecía con Lugares que llego, que estalló en medio de humo y luces intensas.

El show alcanzó uno de sus momentos más calientes con Copenhague, donde las luces rojas y un mar de voces coreando el estribillo hicieron vibrar a todo el predio. Antes de Ganas, YSY A levantó aún más la expectativa: “Para que uno sea un maestro del after tiene que sonar el siguiente poema”, anticipó, desatando otro estallido colectivo que convirtió al tema en un punto altísimo del setlist.

El show de YSY A estuvo cargado de adrenalina. | Foto: Florencia Lema.

El tercer tramo del espectáculo recorrió himnos del álbum YSYSMO, con interpretaciones potentes de Cuántos términos, A por todo y Un piso más. El pogo se desató entre humo, luces y saltos, mientras desde el público volaban objetos como bidones, zapatillas y banderas que agitaban aún más el clima de locura. El punto más efusivo llegó con Como chilla ella, que YSY A dedicó especialmente a sus “gritonas”, arrancando un griterío ensordecedor.

Hit tras hit, el público enloquecía y devolvía cada gesto con ovaciones y cantos. En medio de esa energía desbordante, el rapero hizo una pausa para reafirmar su independencia: “Mi sponsor es Dios. Soy 100% independiente, sin que nadie me banque la carrera, solo ustedes”, lanzó desde el escenario.

La sorpresa de la noche fue la irrupción de un bloque tanguero con músicos invitados: Noelia Sinkunas (piano), Nicolás Perrone (bandoneón), Mateo Castiello (guitarra) y el reconocido Hernán “Cucuza” Castiello en la voz. Con ellos, YSY A interpretó Traje unos tangos, Pa’ esta soledad y Toda la vida. “Cucuza, te quiero”, le dedicó en pleno escenario, mientras el público coreaba “pelado, cantame unos tangos”.

Ritmos regionales, sensualidad y una "novela policial": Cazzu cerró sus shows en Buenos Aires con una gran puesta escénica

El segmento dejó en claro la versatilidad de YSY A, que se animó a fusionar sus canciones de trap con ritmos tangueros en un mismo set. Vestido con un traje naranja con fileteado porteño, sostuvo una bandera argentina que le entregaron desde el público y la agitó al ritmo de Trap de verdad. “La celeste y blanca, papurro”, gritó en respuesta al cántico popular “el que no salta es un inglés”.

El momento más íntimo llegó con Pastel con nutella, interpretada bajo luces bajas y con micrófono de pie. “Me emociona muchísimo tocar esa canción y más escucharlos a ustedes, no saben lo que se siente acá arriba”, confesó. También hubo lugar para improvisaciones, agradecimientos y gestos de complicidad con sus fans: “Mis demoledores, cuando no toco, los extraño”.

Durante el bloque tanguero, YSY A vistió un traje naranja bordado con un fileteado porteño. | Foto: Florencia Lema.

Hacia el tramo final, YSY A desató otra avalancha de energía con Oro y platino, Sea la hora que sea y Desfilar mis penas. Con su tercer cambio de vestuario —un pantalón plateado, remera dorada y lentes con marco plateado— jugó con el público entre risas: “Esto fue todo La Plata… o no. ¿Les da para seguir cantando?”. Y enseguida desafió con picardía: “¿Hay algún gil o gila que haya venido a dormir?”, antes de sacudir al Hipódromo con Dormir es para giles.

El cierre llegó a puro fuego con Amanecer, Vuelta a la luna y Tamo loco, una ráfaga final que encendió el lugar y mantuvo a todos saltando hasta el último segundo. El público volaba por el aire mientras YSY A agitaba con gestos y gritos. La despedida fue con la euforia intacta y los “demoledores” se retiraron extasiados, después de casi dos horas de un show explosivo.

YSY A anunció el regreso de Mordiendo el bozal

En el tramo final del show, YSY A hizo el anuncio que desató una ovación ensordecedora: el próximo 29 de noviembre en Mandarine Park volverá a interpretar en vivo su primer EP, Mordiendo el bozal, en el marco del quinto aniversario de su lanzamiento. “Toda mi vida voy a festejar entre el 11/11”, recordó en referencia a la fecha en la que creó El Quinto Escalón en 2012 junto a Muphasa MC.

El EP 'Mordiendo el bozal' cumple cinco años desde su lanzamiento este 2025.

El miniálbum, publicado en 2020 en plena pandemia, fue concebido por Alejo Acosta durante una estadía en el Delta del Tigre. Alejado del trap crudo de Hecho a mano, el artista apostó por un registro más íntimo y romántico, con guitarras y climas acústicos. La crítica lo señaló como un experimento arriesgado que amplió la paleta sonora del trap argentino y consolidó a YSY A como un músico capaz de moverse en distintas direcciones.

Mordiendo el bozal se compone de seis tracks que narran una historia de amor fugaz, entre la separación (“Tarde” y “Sobre el agua”), la reconciliación (“Perdámono”) y la evocación nostálgica del cierre (“Mordiendo el bozal”). El rapero confirmó que volverá a revivirlo por completo en un show único en Buenos Aires, un reencuentro especial con el EP que lo consolidó más allá del trap.

El tour de YSY A con Trampa al Tiempo

El paso de YSY A por La Plata se dio en el marco del ciclo Noches Capitales 2025, un festival a cielo abierto que se realiza en el Hipódromo y busca combinar música, arte y gastronomía en un entorno cultural y urbano. Este año, la grilla incluirá a La Plata Baila con Karina La Princesita, Néstor en Bloque y DJ Pipo (28 de septiembre), Los Auténticos Decadentes (18 de octubre), Miranda! (29 de noviembre), Andrés Calamaro (6 de diciembre) y Guasones (13 de diciembre).

Cindy Cats lanzó su primer disco y prepara un Ferro histórico: música sin etiquetas, invitados sorpresa y adrenalina en 360°

La presentación también se enmarca en su Trampa al Tiempo Tour 2025. El artista destacó que el show en La Plata fue “uno de los últimos shows” del disco en Argentina antes de continuar con la gira por Latinoamérica. Las próximas fechas incluyen Quito (2 de octubre), Guayaquil (4 de octubre), San José (9 de octubre), Bogotá (11 de octubre), Medellín (12 de octubre), Neuquén (17 de octubre), Bariloche (19 de octubre), Cochabamba (31 de octubre), Santa Cruz (1 de noviembre) y Santiago de Chile (6 de noviembre)

El álbum Trampa al tiempo, grabado, mezclado y masterizado en apenas un mes, refleja la obsesión de YSY A por los límites temporales y su capacidad para jugar con ellos. “Una trampa al tiempo”, como él mismo lo define, conecta pasado, presente y futuro en un relato íntimo sobre su evolución artística, explorando tanto ritmos de trap como influencias más melódicas y personales sobre la vida.