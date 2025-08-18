Hay una sociedad secreta de tango con músicos y bailarines que despliegan su arte sin escenario

Tras una puerta sin cartel, se esconde Secreto Tango Society, una experiencia íntima, visceral y profundamente porteña, donde la música, el baile y las emociones se viven en la piel.

La propuesta es una joya oculta para quienes buscan algo distinto. Este espectáculo íntimo de tango se presenta en Palermo, sin escenario, sin reflectores y donde no se pueden usar los teléfonos, salvo que los artistas lo permitan.

Las luces son tenues, el vino espera sobre la mesa, y el sonido de los instrumentos vibran cerca del público. En algunas canciones los bailarines, Estefy Gómez y Fernando Rodríguez, parecen rozar las mesas con su danza a centímetros del público.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con la dirección artística de Pablo Destito y Agustina Videla, cada encuentro es una experiencia de conexión con el aquí y ahora. Cada ingrediente del espectáculo es preciso y bello, pero la emoción que transmite la voz de Alicia Vignola, que ocupa todo el espacio sin esfuerzo y contagia esa nostalgia agridulce de las letras, es el plus del evento.

El formato libre, sin guiones rígidos, convierte cada función en una fusión única de improvisación, sentimiento y complicidad.

Vivir el tango como en los viejos tiempos

“El tango no fue pensado para un teatro, fue creado para compartirse en ronda, entre amigos, con el corazón abierto. En Secreto Tango Society no hay butacas: hay miradas, hay piel, hay música viva. Queremos que cada persona se lleve no solo un recuerdo, sino una emoción”, destacó Alex Pels, fundador de Secreto Tango Society.

La música en vivo, el sonido áspero del bandoneón, el crujir de los zapatos sobre el piso de madera y las miradas cómplices entre artistas y público transportan a otra época: cuando el tango se vivía de cerca, en reuniones entre amigos, entre confidencias y risas.

"¡Tango!": Detrás de escena de la primera película sonora argentina, que descolocó a Hollywood



Con funciones limitadas, Secreto Tango Society se convierte en un plan ideal para turistas que buscan autenticidad, y para locales que desean reconectar con una Buenos Aires lejos del ruido.

Fundado en Buenos Aires, Secreto Tango Society es un espectáculo íntimo y exclusivo que revive el espíritu original del tango porteño, donde músicos y bailarines comparten su arte a apenas unos pasos del público. Secreto Tango Society es un rito cultural: una invitación a sentir el tango como lo vivieron sus primeros intérpretes, intenso, pasional y profundamente humano.

