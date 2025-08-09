El adiós a Osvaldo Piro, una de las leyendas del bandoneón

La muerte de Osvaldo Piro sacudió al mundo del tango. Este bandoneonista y director de orquesta, nació un 1º de enero de 1937, en La Paternal. Aníbal “Pichuco” Troilo lo apadrinó musicalmente, le regaló “un fuelle”, y en ese signó le legó confianza. Durante cincuenta años Piro tuvo ese bandoneón en su regazo, hasta que lo donó a la Academia Nacional de Tango. “Lamentamos el fallecimiento de Osvaldo Piro, bandoneonista, compositor y director de orquesta, una de las figuras más importantes del tango argentino”, comunicaron desde las redes sociales del Instituto Nacional de la Música. “Osvaldo grabó una gran cantidad de discos, compuso obras para cine, televisión y teatro, y recorrió escenarios de América Latina, países de Europa y Japón. Su último proyecto destacado fue el Reencuentro, junto a Susana Rinaldi, en el Teatro Coliseo en 2023”, agregaron.

Afectos. Con Susana Rinaldi, el músico compartió parte de su trayectoria profesional y de su vida; desde 1969 hasta 1975, estuvieron juntos y tuvieron a Alfredo y Ligia, ambos cantantes. Esta última posteó: “Volá alto papá. Te vamos a seguir cantando desde acá. Hasta que nos encontremos. Te amo”. El músico tuvo tres hijos más: Martín, Fernanda y Lara.

Legado. Osvaldo Piro, quien se había radicado en La Falda (Córdoba) hace unos años, empezó a tocar a los 15 años, y un año después tocaba junto a Alfredo Gobbi. Tocó con algunos otros maestros, antes de lanzarse con su propia orquesta. Como director escribió varias páginas ilustres del tango, aunque la más recordada quizás sea su disco Piro’66, que editó con solo 30 años, y fue uno de los acontecimientos tangueros de esa década.

Premios. Por su carrera, Piro fue homenajeado con premios, como la Palma de Oro en el Festival de La Falda, el Martín Fierro a la revelación musical, fue nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, y ganó los Premios Konex como director de orquesta típica y como conjunto de tango. Y condujo la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto entre 1994 y 2000.