Duki y la celebración de la “generación de cristal”: “Nos llaman así porque somos sensibles”

Mauro Ezequiel Lombardo, el “Duki”, cumplió un sueño: tocar en River y sentirse satisfecho del sonido. A pesar de que es un músico reconocido, aparentemente seguro, detrás de esa fachada hay un chico de 27 años sensible que padeció miedo escénico y que sufría por las críticas que recibía por sus presentaciones en vivo.

El pasado jueves 30 de noviembre, en una conferencia de prensa, Duki se emocionó al repasar sus últimos años y la posibilidad de tocar dos fechas frente a un estadio emblemático como el de River colmado. Frente a los periodistas, esos de los que tanto rehuyó durante su carrera, se abrió. Detrás de todo su rechazo, en realidad había temores. “Nos critican porque dicen que somos una generación de cristal, nos llaman así porque somos más sensibles y eso es algo bueno”, reivindicó durante su performance el domingo frente a un público de niños, adolescente y jóvenes en su mayoría.

Ese público “sensible” también obligó a que el show se frenara varias veces y que Duki se mostrara como un compañero que cuida a su gente. Si veía tumulto en el campo y gente pasándola mal, la canción se interrumpía. “A ver si hacen un paso más atrás”, pedía. También hubo momentos para retos a lo hermano mayor: “Yo entiendo que quieran estar cerca de mí, pero si se meten adelante tienen que tener en cuenta lo que implica”.

The Cure tocó por tercera vez en Argentina: 35 años después del día en que Robert Smith se prometió no regresar



El joven trapero comenzó su show este domingo 3 de diciembre, el segundo y último con “Givenchy”, vestido de negros, chaleco y peinado de trenzas pegadas al cuero cabelludo, al mejor estilo Kanye West/Travis Scott. El escenario representaba un paisaje volcánico y las llamaradas fueron el elemento primordial durante todo el espectáculo. Al primer tema le siguieron “Otro Level” y “Tumbando el club”.

Cuando tocó con banda, Duki demostró que puede ser un “Rockstar” como canta en su canción. Esa misma que cuando recién empezaba, por el 2018, interpretó junto a una orquesta en los Premios Gardel que se celebraron en el Centro Cultura Kirchner. Aquella vez estaba Charly García entre el público y con un toque de maldad pidió que se prohibiera el autotune.

Frente a ese gesto de rechazo, Duki, al contrario de sentirse ofendido se sintió honrado. “Prefiero que me haya escuchado y me haya bardeado a que me hubiese ignorado”, le reconocía a Matías Martin, unos años después.“Lo amo. Lo fui a ver a Vélez en 2009, ese día que no paró de llover, y la rompió. Ahora estoy por sacar un tema [‘Ferrari’] en el que digo: ‘Demoliendo hoteles como Charly’. Lo respeto y lo quiero tanto que ni le respondí”, contaba en otra entrevista que le concedió a Lucas Garófalo para La Nación.

Duki y sus amores en el escenario

Como el evento también era su celebración, Duki no se privó de subir a cantar con él a varios de sus amigos que estuvieron desde el principio a su lado. También estuvo presente su novia, Emilia Mernes con quien canta “Como si no importaran”.



El momento más emotivo de la noche fue cuando entraron a escena Ysy A y Neo Pistea. Ysy tomó la palabra y le agradeció a Duki haber abierto el camino para todos los de la escena, por su talento, por su cariño. Mauro rompió en llanto.

Otro highlight de la noche fue cuando subió a un nene de 10 años del público al escenario. Tiago tuvo la oportunidad de bailar con su ídolo y en el momento en que se sumaron Bizarrap y Nicki Nicole. El niño vivió el recital de su vida: adelante de todo, subió al escenario y se llevó una remera firmada por su ídolos.

Más de 150 mil espectadores

Entre el sábado y el domingo, Duki convocó a más de 150 mil personas que disfrutaron de “Givenchy”, el tema con el que abrió ambas noches en el Monumental. Su setlist de más de 35 temas que recorrieron su historia incluyó “Rockstar”, “Si te Sentís Sola”, “Wacha”, “Troya”, “Hello Cotto”, “Harakiri”, “Hit Boy” y “Como si no importara”.



Junto a Bizarrap interpretó “Ya me fui”, “BZRP Session 50” y “Malbec”. No faltaron los hits “Goteo” y “She Don’t Give a Fo” con los que cerró ambos encuentros.

Este fin de semana, Duki se convirtió en el artista argentino más joven en en llegar al Estadio River Plate, que incluyó un doble SOLD OUT en tiempo récord. Según prometió, estos shows son solo el principio…