Duki actúa primera vez en River, con la angustia de ¿y después de esto, qué?

“Esta es una oportunidad para mostrarle a la gente cuánto maduré, cuánto mejoré, cuando me desarrollé”, dijo Duki en la previa del que hoy será el primero de su dos recitales en River Plate. “Argentina siempre tuvo muchas bandas muy buenas en vivo. Y si hay algo que le faltaba a mi generación era tachar eso de la lista: desempeñarnos en vivo realmente bien. Y estos River para mí son eso: dejar la vara a una altura digna. (...) En el futuro, cuando busquen un show mío, quizá sean los River”.

Duki en la conferencia que dio a hora de su primer show en River.



Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga famoso como Duki, tiene 27 años y ya en 2022 había llenado cuatro Vélez Sarsfield cuyas entradas se agotaron a la misma velocidad que éstos River. Incluso ese 2022 pudo haber sumado más fechas pero, como contó a PERFIL su manager Federico Lauría, Duki no quiso. Y no pasó nada. El fervor que genera sigue vigente y los shows en River cierran un 2023 con varios llenos totales en su gira europea y en Estados Unidos.

Duki: "Podría ganar US$ 10 mil por noche en Estados Unidos, pero elijo Argentina".

Tributo en escena. En los shows, Duki contará con dos participaciones especiales: “El chino” CNO y Acru, dos raperos que, desde distintas generaciones, mantuvieron en lo más alto al género, logrando expandir el nicho sin dejar de permanecer fieles a sí mismos. “Cuando yo arranqué a rapear CNO ya lo hacía”, contó Duki. “Y él trabajaba el flow porque seguía a los norteamericanos; me representó mucho. Por eso los invité a él y a Acru. Siento que es una forma de que la gente que no conoce mi origen, lo conozca: acá hay un rap de primera categoría. CNO es un exponente y Acru viene rapeando desde el día uno y nunca paró. Todos aceptamos hacer un reggaetón cuando tuvimos la oportunidad para pegar unos pares de pesos. Y es admirable ver que alguien de verdad se mantiene en lo suyo por respeto y por amor, aunque no sea lo más rentable.”

Duki: "En un futuro, cuando busquen un show mío, quizá sean los River".



¿Y ahora qué?. “Cuando estaba en el Quinto (Escalón), ganar la competencia tenía la misma magnitud que tiene ahora River. No tengo la templanza de decir: ‘Esto ya lo viví’. Para mí cada momento es especial, depende cómo lo interpela a uno”, dijo en la conferencia de prensa.“Me da un poco de miedo quemar tantas etapas y que no haya un siguiente paso. Creo que es el problema de por qué se vuelven locos los más grandes: llega un momento que hacés y cumplís todo lo que querés. Por eso trato de tener una vida bastante tranquila y ordinaria. Porque si llega un momento que cualquier cosa que querés la tenés, no existe margen de frustración, no existe motivo para ser feliz, para levantarte, porque ya lo tenés todo. Entonces, creo que parte de la angustia que tengo va arraigada a eso. Van a ser dos días, se me van a ir de las manos y no sé si quiero que sea ahora”, dijo Duki.

