Álvaro Baglietto, de Vetusta Morla, habla con PERFIL a días de su show en Argentina

La apuesta de Vetusta Morla por un rock que aúna distintos ritmos folklóricos, les permitió trazar puentes entre distintos países que los abrazan y reciben con una calidez inusual. La gira del disco Cable a Tierra, sintetizó esa búsqueda y confirmó su vigencia como una de las bandas de rock en español más grandes del mundo. En febrero de este año se presentaron en el Cosquín Rock e hicieron una fecha en Buenos Aires y, ocho meses después, vuelven a consolidar un vínculo creciente y debutar en el Gran Rex en octubre próximo. PERFIL conversó con Álvaro Baglietto, bajista del grupo, a días de un nuevo desembarco en Argentina.

Vetusta Morla al cierre de un show.

-En febrero de este año tocaron Cosquín Rock y en Buenos Aires y ahora vuelven: ¿en qué consiste este lazo que se armó con el público argentino?

-Yo desde la primera vez que pisé Bueno Aires me sentí en casa. Supongo que es algo que le debe pasar a todo el mundo. Cuando comunicás con la gente, convivís y compartís música, hay un diálogo común, casi familiar. Y bueno, donde nosotros sentimos que nuestra música es apreciada, ahí nos gusta ir. Y tanto Argentina, como Colombia o México son lugares imprescindibles para nosotros por que cada vez que vamos sentimos una suerte de abrazo al otro lado del charco. Tenemos muchísimas ganas de tocar en el Gran Rex, porque lo miramos cuando tocamos en el Teatro Ópera hace unos años. Nos entusiasma mucho cambiar de acera, por así decirlo. Es una cosa bastante mágica.

Después de su gira europea, Vetusta Morla vuelve para actuar en Buenos Aires.

-Uno de los conceptos centrales de su disco “Cable a tierra”, es que a través de la música y de distintos ritmos folklóricos, conectar con casi cualquier lugar que pisan. ¿Cómo viene funcionando ese experimento?

-Y, la gira viene siendo un éxito. Y creo que tiene que ver con que estamos haciendo las cosas bien. De hecho, creo que estamos haciendo los mejores conciertos de nuestra carrera. Estamos en un gran momento personal entre nosotros. Y eso encaja muy bien con que estamos siendo muy profesionales a nivel sonido, escenografía, luces y estamos muy compenetrados con todo el equipo. Entonces, el éxito de Cable a Tierra de alguna manera tiene que ver con eso, con que este momento tan positivo se termina manifestando en el directo, que es nuestro fuerte, y la instancia en la que la gente suele enamorarse de la banda.

¿Cómo fue el paso de Vetusta Morla por Cosquín Rock 2023?

-¿Con qué se va a encontrar el público en el show del Gran Rex?

-Nosotros queremos ir al Gran Rex porque hay un público en Argentina que nos pidió que volvamos y nosotros decidimos ir ahí. Quizás una diferencia es que la última vez estuvimos muy centrados en “Cable a tierra” y ahora estamos cambiando de fase, con lo cual es probable que eso se sienta. Pero nosotros vamos a ofrecer nuestro show. Quiero decir, no pensamos que tengamos que ofrecer fuegos artificiales, porque nuestro fuerte es ya nuestro show.

"Hace poco estuvimos tocando en el mismo festival con Duki", dijo Álvaro Baglietto a PERFIL.

-En tiempos en donde lo digital gana mucho terreno ¿qué sentido tiene para Vetusta Morla en actuar en vivo?

-Creo que estamos viviendo un cambio generacional. Nosotros lo estamos viviendo mucho en los festivales que ya hay otros artistas. Hace poco estuvimos tocando en el mismo festival con Duki, por ejemplo. Estábamos tocando y había en la pista un montón de público al que no le importaba mucho Vetusta Morla. Yo nunca había vivido un contraste tan grande, y es toda una experiencia. Hay un cambio generacional ahora. A nivel industria también se hacen las cosas de otra manera. Parece que los TikToks llevan toda la vida, pero existen hace no más de tres años. Yo antes de 2020 no sabía ni lo que era el TikTok. Los Reels ni existían en el 2020, creo que salieron en el 2021. Nos hemos adaptado a un montón de cambios a nivel industrial. Pero nosotros siempre hicimos nuestro camino camino desde la autoedición. Montamos nuestra propia discográfica e hicimos las cosas a nuestra manera. Y las seguimos haciendo.

-Pequeño Salto Mortal es la discográfica.

-Si, la creamos en 2007 o 2008. Y nunca quisimos fichar a nadie más.

-Son la mejor y la peor banda del sello.

-Claro. La que tiene más público y la que menos tiene. Hablando en serio, hay mucha gente involucrada en el proyecto y con un grupo tenemos más que suficiente. Ahora ya es más común, pero en su momento fuimos bastante vanguardistas en cuanto a la autoedición.

Gi