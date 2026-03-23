Lanzamientos de la semana: el esperado disco de Ca7riel y Paco Amoroso, un adelanto de Foo Fighters y más

Ca7riel y Paco Amoroso presentan "Free Spirits"

Ca7riel y Paco Amoroso, uno de los dúos con más crecimiento del panorama musical a nivel mundial, lanzan su nuevo álbum, Free Spirits, un proyecto donde vuelven a hacer comedia con su trabajo. Con toques de trap, rock, pop y espectáculo se convirtieron en uno de los grupos más magnéticos surgidos de Argentina en este siglo.

El álbum llega tras una campaña surrealista que incluyó "Goo Goo Ga Ga", con Jack Black, y "Hasta Jesús tuvo un mal día", con Sting, quien fue presentado como el arquitecto inesperado del misterioso Free Spirits Center, un retiro holístico ficticio que se convirtió en el trasfondo conceptual para el lanzamiento del álbum. A lo largo del proyecto, el dúo y sus artistas invitados — Sting, Jack Black, Fred again.., y Anderson .Paak — se someten a las terapias de Sting.



FREE SPIRITS Track List



1. Nada Nuevo

2. Goo Goo Ga Ga (featuring Jack Black)

3. No Me Sirve Más

4. Ay Ay Ay (featuring Anderson .Paak)

5. Vida Loca

6. Muero

7. Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día (featuring Sting)

8. Ha Ha

9. Soy Incredible

10. Himno Del Mediocre

11. Todo Ray

12. Lo Quiero Ya ! (featuring Fred again..)

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Foo Fighters lanza un anticipo de su nuevo álbum

“Caught In The Echo", la tercera canción que se lanzará antes del próximo duodécimo álbum de estudio de Foo Fighters, Your Favorite Toy, ya está disponible en plataformas digitales.

"Caught In The Echo" anticipa la energía tosca del nuevo álbum con posiblemente la apertura más explosiva de la banda desde "Bridge Burning" de Wasting Light.

Fito Páez en el Movistar Arena: "Nunca voy a terminar de agradecerles el amor que me dan"



Your Favorite Toy se lanzará el 24 de abril a través de Roswell Records/RCA Records. Grabado en casa, el álbum fue coproducido por Foo Fighters y Oliver Roman, con la ingeniería de ingeniería de Oliver Roman y mezclada por Mark "Spike" Stent, y consta de las siguientes canciones:



Caught In The Echo

Of All People

Window

Your Favorite Toy

If You Only Knew

Spit Shine

Unconditional

Child Actor

Amen, Caveman

Asking For A Friend

Los Fabulosos Cadillacs en vivo en el Zócalo de México



El 3 de junio de 2023, ya hace casi 3 años Los Fabulosos rompieron récord de asistencia en México, con su concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México convocando a más de 300.00 personas. La lista de temas incluyó clásicos como "Manuel Santillán, El León", "Demasiada Presión", "Carmela", "Estoy harto de verte con otros", "El genio del dub", "Calaveras y diablitos", Los condenaditos", "Vasos vacíos", "Quinto Centenario", "Mi novia se cayó en un pozo ciego" y "El satánico Dr. Cadillac", entre otros.

Este registro ahora se presenta en edición limitada en vinilo triple y contiene 22 temas con toda la potencia y la magia de los Los Fabulosos Cadillacs en vivo. Este lanzamiento tiene lugar en momentos en que el grupo festeja su 40° aniversario con un tour mundial que los ha llevado a recorrer todo el continente americano y Europa, demostrando su vigencia en los auditorios y arenas más importantes de cada ciudad.



TRACK LIST:

DISCO 1 LADO A

Cadillacs

Manuel Santillán, El León

Demasiada Presión

El Muerto

DISCO 1 LADO B

Carmela

Estoy Harto De Verte Con Otros

El Genio del Dub

Calaveras y Diablitos

DISCO 2 LADO A

Los Condenaditos

El Aguijón

Nro. 2 en Tu Lista

DISCO 2 LADO B

Saco Azul

Mañana en el Abasto (Versión Solo Bajo)

Siguiendo la Luna

Quinto Centenario

DISCO 3 LADO A

Carnaval Toda la Vida

Mal Bicho

Matador

DISCO 3 LADO B

Mi Novia Se Cayó en un Pozo Ciego

Vasos Vacíos

El Satánico Dr. Cadillac

Yo No Me Sentaría en Tu Mesa

Pedró Capó estrena su especial en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico

El multipremiado cantautor puertorriqueño Pedro Capó presenta oficialmente su nueva producción discográfica Pedro Capó En vivo desde el Coliseo de Puerto Rico , ya disponible en todas las plataformas digitales.

Grabado hace un año, durante su concierto del 8 de febrero de 2025 en el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, el álbum captura la energía, la emoción y la conexiónque se vivió en el principal espacio de espectáculos de la isla.

"Para sentirlo otra vez, más fuerte y más alto", así lo describió el artista en sus redes sociales. La producción reúne 41 interpretaciones completamente en vivo, ofreciendo al público la oportunidad de revivir los momentos más memorables de la velada. La noche contó, además, con la participación de invitados especiales que enriquecieron la experiencia del espectáculo, entre ellos el legendario cantante Danny Rivera, el reconocido artista Farruko y el Trío Nuevo Son, quienes acompañaron a Capó en distintos momentos del concierto, aportando matices únicos a esta celebración musical.

Listado y/o repertorio de canciones del álbum:

Intro

Hoy Me Siento Cabrón

Esto Se Jodió

Las Luces

Day By Day

La Sábana y los Pies

Buena Suerte

Ojos Claros

Estoy Enamorado

Existo

Ni Tan Novios, Ni Tan Amigos

5 y 3

Divina

Una Vez Más

Interludio

Bello Amanecer

Soñando Con Puerto Rico

Poquita Fe

Amores Como el Nuestro

Duele Ser Infiel

Adiós

Vivo

Aquí Estaré

Valió la Pena

Volver a Casa

Tu Fanático

FOMO

La Carretera

Tutu

Para Ayudarte a Reír

#FiebredeAmor

Si Tú Me Lo Pides

Libre

Un Minuto

Gracias

Sabe Bien

Jíbaro

Borinquen Bella

Calma

La Neta

La Fiesta

Suu presenta “Los días como hoy”,

Suu presenta “Los días como hoy” y con esta canción, la artista de Barcelona se adentra en la dificultad de habitar plenamente el presente, cuando la mente se llena de pensamientos sobre lo que vendrá, lo que pudo haber sido o lo que ya no está.

La canción nació en una mañana muy concreta: el mismo día en que Suu tenía previsto actuar en las fiestas de La Mercè de Barcelona. A solas en su casa, en un día que debía estar marcado por la ilusión, se encontró atravesada por una inquietud difícil de explicar. Ese momento de vulnerabilidad la llevó a reflexionar sobre algo tan cotidiano como complejo: la dificultad que tenemos muchas veces para detenernos y escuchar aquello que sentimos.

El lanzamiento llega con el anuncio de su primera gira por Latinoamérica, con conciertos confirmados en la Argentina: el 16 de abril se presentará en Buenos Aires y el 17 de abril en Rosario, para luego partir hacia Ciudad de México donde se presentará el 24 de abril.

Estas fechas formarán parte de la gira que ya viene haciendo por España, “A solas 2.0”, un formato íntimo que pone el foco en la cercanía con el público y en una interpretación directa y desnuda de su repertorio que pasará por Madrid, Barcelona, A Coruña, Palma de Mallorca, Donosti, Bilbao, Valencia, Málaga y Granada.



El Cuarteto de Nos presenta "Sigo atravesando puertas"

Sigo atravesando puertas es el primer disco en vivo editado por Cuarteto de Nos y registra el concierto de la banda en el Estadio de Ferro de Buenos Aires, celebrado en septiembre de 2025.



Cuarteto en Latinoamérica

El show en Ferro, así como lo han sido otros durante el año pasado, como el de Ciudad de México en un Palacio de los Deportes, sold out con meses de antelación; o el Movistar Arena de Chile con la misma situación, por citar solo algunos, marcan el gran momento de la banda en Latinoamérica.

El tour de CDN 2026 ya tiene varias fechas anunciadas y durante marzo y abril se anunciaran las de 2 semestre, para que todos puedan vivir en vivo, lo que van a ver en este documental y como siempre, saber que durante el año, se irán agregando nuevas canciones al vivo, porque además, este año, las puertas se ponen raras…



TOUR PUERTAS 2026 - ARGENTINA

28/5 - Movistar Arena - Buenos Aires

29/5 - Estadio Atenas - La Plata

30/5 - Hierlam XL - Paraná

31/5 - Umma Club - Posadas



