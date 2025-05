Robbie Williams, La Joaqui y Cuarteto de Nos: los 10 lanzamientos musicales de la semana

La semana vino cargada de estrenos que cruzan generaciones, estilos y latitudes. Robbie Williams anticipó su regreso al britpop con “Rocket”, La Joaqui volvió a unirse a Kidd Voodoo en “COUNTER STRIKE” y Cuarteto de Nos abrió las “Puertas” de un nuevo álbum existencial. También se destacaron los lanzamientos de Mora, Ramma y Johnny Lau, en una serie de publicaciones que dejaron en claro que la música en español sigue en plena expansión.

Airbag, El Kuelgue, Louta y Bizarrap: los 10 lanzamientos musicales de la semana

Robbie Williams—"Rocket"

Robbie Williams estrenó "Rocket", el primer adelanto de "BRITPOP", su próximo trabajo discográfico inspirado en la época dorada de la música británica. El single cuenta con la participación de Tony Iommi, legendario guitarrista de Black Sabbath, quien aporta su característico solo de alto voltaje. La canción fue escrita por Williams junto a Karl Brazil, Tom Longworth y el propio Iommi.

El lanzamiento incluyó un videoclip donde se lo ve a Robbie luciendo un look punk (pantalón tartán rojo, campera de cuero con grafitis y grueso collar de cadena) recorriendo distintas locaciones emblemáticas de Londres, acompañado por un flashmob, además de escenas junto a Iommi en Birmingham, ciudad natal del guitarrista.

Sobre el concepto del disco, Williams declaró: “Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del britpop y una época dorada para la música británica. He trabajado con algunos de mis héroes en este álbum; es crudo, hay más guitarras y es aún más optimista e himno de lo habitual".

"Hay algo de ‘Brit’ ahí y, ciertamente, también hay algo de ‘pop’. Estoy inmensamente orgulloso de este trabajo y emocionado por que los fans lo escuchen”, añadió. La portada del álbum también hace un guiño a los '90, con una pintura basada en una imagen icónica de Robbie vestido con un conjunto deportivo rojo durante el festival de Glastonbury en 1995, en plena era del britpop.

Airbag—"Especial 56"

En la antesala de los shows más importantes de su carrera, Airbag estrenó “Especial 56”, un nuevo tema que forma parte de su último álbum, "El Club de la Pelea I". El disco, lanzado el pasado 27 de marzo, será presentado en el Monumental, donde tocarán ante más de 170.000 personas el 31 de mayo y el 1° de junio, ambos shows con entradas agotadas.

El grupo de los hermanos Sardelli ya había sorprendido a los fanáticos el último 15 de mayo con el lanzamiento de “El Hombre Puerco”, una canción que rápidamente se posicionó entre las 50 más escuchadas del país y fue tendencia en redes sociales. Con estos estrenos, Airbag continúa ampliando el universo conceptual y sonoro del disco, que combina el ADN rockero de la banda con letras cargadas de crítica y potencia.

"El Club de la Pelea I" fue recibido con entusiasmo por el público y la crítica. En ese sentido, ya superó los 200 millones de reproducciones en plataformas digitales y obtuvo tres nominaciones a los Premios Gardel: Canción del Año y Mejor Canción Pop Rock por “Verte de cerca” y Mejor Canción de Rock por “Anarquía en Buenos Aires”.

El camino hacia este momento comenzó a consolidarse a fines de 2024, cuando la banda ofreció tres shows con localidades agotadas en el Estadio Vélez, convocando a más de 120.000 personas. Allí interpretaron adelantos del LP, como “Nunca lo olvides”, “Anarquía en Buenos Aires” y “Verte de cerca”.

Sumado a esto, Airbag coronó el año pasado con una extensa gira internacional que los llevó a recorrer más de 40 ciudades en Latinoamérica y España. En 2025, comenzaron sus presentaciones en vivo tocando por sexta vez en el Cosquín Rock, donde volvieron a ocupar un lugar de privilegio como headliners del festival.

Cuarteto de Nos—"Puertas"

Cuarteto de Nos lanzó su nuevo álbum, “Puertas”, un recorrido de ocho canciones que invitan a sumergirse en un universo de metáforas, emociones y sonidos tan diversos como provocadores. Fiel a su estilo, la banda uruguaya plantea una experiencia más allá de lo musical: un viaje interior, existencial, y profundamente humano.

"En un mundo donde el cielo parece siempre fuera de alcance, un viajero sin nombre recorre un corredor infinito de puertas. Cada puerta es un umbral, un instante donde la vida se condensa en una elección", comentó el líder de la banda y letrista Roberto Musso. En ese pasaje constante, hay decisiones, desvíos, espejismos y zonas oscuras. “No hay mapa, no hay llave maestra”, advirtió, y es esa incertidumbre la que sostiene el relato del disco.

Las ocho canciones son diferentes entre sí, pero están conectadas por esa figura del viajero y por una arquitectura sonora que combina rock, funk, melancolía, experimentación y crítica social. Desde el groove intenso de “El perro de Alcibíades”, pasando por la contundencia de “Cara de nada” y el hit en potencia “Ganaron los malos”, hasta los pasajes más introspectivos como “En el cuarto de Nico” o la emotiva “Esplín”, que funciona como foco de presentación del álbum. Hay también momentos de riqueza conceptual y sonora como “Camello patagónico” y “El astrónomo que no podía ver el cielo”, donde lo surrealista y lo simbólico se funden con arreglos musicales que invitan a cerrar los ojos y dejarse llevar.

Musso lo explica con una metáfora cargada de imágenes: “El corredor no es amable. Hay puertas que lo llevan a arenas movedizas, donde el poder se alza con armas más pesadas, donde los que gritan más alto imponen su verdad. El viajero ve a la oscuridad ganar mil veces, y en su amargura descubre una verdad incómoda: los vencedores y los vencidos son rostros del mismo juego, espejos de una humanidad que se devora a sí misma”.

"A veces, el viajero encuentra refugios. Un cuarto donde el incienso arde bajo la cama, donde un poema sin nombre duerme bajo la almohada. Allí, entre amatistas y mandalas incompletos, la fragilidad se vuelve sagrada, pero nunca eterna. La melancolía, como un péndulo afilado, regresa siempre, clavándose en las grietas del alma. No hay cura para ese dolor, solo la esperanza de aprender a habitarlo, de pegar los pedazos rotos con la paciencia de quien sabe que la fortaleza no es invulnerabilidad, sino insistencia", finalizó.

La Joaqui ft. Kidd Voodoo—“COUNTERSTRIKE”

La Joaqui presentó su single “COUNTERSTRIKE”, una colaboración con Kidd Voodoo, uno de los artistas más escuchados de Chile. La dupla ya había trabajado junta en 2024 con el lanzamiento de “Instinto”, que alcanzó el puesto número 7 en el ranking de Spotify Chile. El nuevo tema ya circulaba en TikTok luego de ser filtrado, donde suma miles de creaciones, lo que generó gran expectativa entre los seguidores de ambos músicos.

Mientras promociona este estreno, la cantante argentina se prepara para su próxima gira por España en junio. Allí participará en festivales como Share Festival (Barcelona), Macarella Mediterranean Club (Tarragona), Boombastic (Canarias y Madrid), Holika Festival (La Rioja) y Vivoflow Festival (Jaén y Albacete).

Por su parte, en lo que va del año, el chileno se presentó en Argentina y México. En febrero agotó el Movistar Arena de Buenos Aires ante más de 15.000 personas y en abril realizó un show sold out en la Sala Puebla de Ciudad de México. También formó parte del Festival Tecate Pa’l Norte en el país azteca y se convirtió en el primer artista en agotar siete conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Chile, previstos para julio.

Además de su nuevo single, La Joaqui estrenó recientemente “GR” junto a Katteyes, artista chilena con más de seis millones de oyentes mensuales en Spotify, y “HEROINA”, una colaboración con la iraní-holandesa Sevdaliza. El videoclip de este último fue dirigido por Tanu Muino, reconocida por su trabajo con figuras como Doja Cat, Rosalía, Lady Gaga y Dua Lipa.

Veeyam—"Gauchos"

Veeyam concretó uno de sus mayores anhelos musicales con el estreno de "Gauchos", su nuevo álbum de estudio. Tras anticiparlo con los singles “Deuda Espiritual” (junto a Emmanuel Horvilleur) y “Astrolabio” (con Wos y Saje), el artista presentó el disco completo con el foco puesto en “Un Milagro”, canción en la que colabora con Acru.

"Gauchos" es una obra atravesada por la colaboración. Entre los numerosos artistas invitados figuran nombres como Wos, Acru, Ale Kurz, Lula Bertoldi, Foyone, Rial Guawankó, Oney1, Cerouno, Ronpe 99, Magamo (Nafta), Luz Gaggi, Emmanuel Horvilleur, Saje y Kelo (Kamada), entre otros. “La idea de crear un disco con todas colaboraciones siempre estuvo en mi cabeza. Es loco como el tiempo y la vida va marcando cuándo es el momento indicado. Hace un año y medio, con mi equipo de laburo, dijimos... es ahora”, explicó el artista.

El concepto artístico del álbum tiene una fuerte impronta sonora: un cruce entre el rap y el rock, inspirado en íconos del rock nacional argentino. “Principalmente me inspiré en discos de rock nacional de Manal, Almendra, Pescado Rabioso, Pappo, Invisible… que eran discos que mayormente fueron creados y ejecutados desde una limitación técnica a comparación de toda la gama de infinidades de recursos que tenemos hoy en día para producir", sostuvo Veeyam.

"Pero en esas limitaciones había muchísima creatividad y siento que siempre fueron discos sinceros, crudos, con mucha nobleza a nivel audio, a nivel composición, donde el enfoque estaba en el qué decir y no cómo. Yo quería traer en este disco de nuevo esa sensación, dejar que los errores humanos aparezcan, dejar que la humanización sea lo que lidere el disco”, añadió.

Además de esas influencias, Veeyam señaló que su camino artístico se nutrió de múltiples géneros que ahora conviven en un mismo proyecto. “Siento que hay toda una carrera de un montón de géneros que a mí me cultivaron, me influenciaron y me inspiraron como artista a lo largo de los años, en los cuales me pude dar el placer de conjugarlos todos en un solo álbum y dejar que los géneros no sean etiquetas, sino que la única etiqueta sea el hacer una bella canción”, profundizó.

Ramma—"Soñando despierto"

Ramma estrenó “Soñando despierto”, el primer adelanto de su próximo EP titulado "Trip 2", marcando así el inicio de una nueva etapa musical. El lanzamiento llega pocos meses después de "Inmortal", su tercer álbum de estudio, que debutó el 1° de enero de este año y alcanzó el Top 8 Global de Spotify, convirtiéndose en uno de los discos más escuchados a nivel mundial.

Además del estreno, el artista patagónico anunció su próxima gira internacional "Inmortal World Tour", que comenzará en junio y lo llevará por más de diez festivales en España, con fechas aún por anunciar en distintos puntos de Sudamérica.

Este nuevo proyecto se da luego de varios hitos en su carrera reciente: agotó el Complejo C Art Media en Buenos Aires con un show masivo y, ese mismo mes, se presentó con entradas agotadas en Sala El Sol (Madrid) y en Sauvage (Barcelona). En 2024, también participó del Buenos Aires Trap en el Parque de la Ciudad, donde interpretó sus canciones ante más de 10.000 personas, consolidando su crecimiento dentro de la escena urbana.

Con "Inmortal", Ramma completó una trilogía que comenzó con "Incrédulo" (2022) y siguió con "Intrépido" (2023). Estos tres discos, según el propio músico, funcionan como una bitácora personal de su evolución artística y emocional, reflejando el paso de la adolescencia a la adultez. "Incrédulo" reunió canciones escritas en su adolescencia, mientras que "Intrépido", lanzado tras su mudanza de Trelew a Buenos Aires, marcó una etapa de afirmación artística. “Estoy decidido de lo que quiero hacer, de hasta dónde estoy apuntando. No quiero ser un artista pasajero, quiero ser un artista inmortal”, expresó al presentar su último álbum, que ahora abre la puerta a un nuevo viaje musical con "Trip 2".

Mora—"LO MISMO DE SIEMPRE"

El compositor y cantante puertorriqueño Mora presentó "LO MISMO DE SIEMPRE", su nuevo álbum de estudio, con el que vuelve a posicionarse como una de las figuras clave del panorama urbano latino. El disco, compuesto por 17 tracks, incluye colaboraciones con artistas de alto calibre como C. Tangana, Sech, Ryan Castro, Young Miko, Omar Courtz y Dei V, entre otros, en un recorrido que explora las distintas dimensiones del amor, el deseo y el desamor.

La canción principal, "DROGA", junto al español C. Tangana, funciona como núcleo conceptual del álbum. Con una lírica que oscila entre la pasión y la adicción emocional, el tema marca el tono introspectivo y sentimental que atraviesa buena parte del disco. Junto al lanzamiento, Mora también estrenó los videoclips oficiales de los cortes "LO MISMO DE SIEMPRE" y "BANDIDA".

El álbum ofrece una mezcla entre el sonido característico de Mora (donde se combinan reggaetón melódico, sintetizadores envolventes y una fuerte carga emocional) con los estilos únicos de sus colaboradores. Desde la fuerza bailable de "MIL VIDAS" junto a Ryan Castro, hasta la sensibilidad de "EL ÚLTIMO BESO" con Sech, el disco presenta una diversidad de matices sin perder cohesión. Además, destacan los aportes de Young Miko en "TOA", Omar Courtz en "MÁS QUE ALGO" y Dei V en "LA PRESIDENCIAL", quienes imprimen su sello personal y consolidan un álbum que apunta tanto a la pista de baile como a la reflexión íntima.

Óscar Ortiz—"Caro"

Luego del éxito de "Amigos Para Qué", el cantante y compositor Óscar Ortiz estrenó "Caro". Fiel a su estilo, apostó por una fusión entre el regional mexicano tradicional y una estética moderna, con letras cargadas de sentimiento y cercanía.

Con una lírica marcada por el desamor y la traición, el tema se posiciona como un grito de dignidad y una invitación al amor propio. “Mi generación entiende que sin paz mental no hay nada”, reflexionó el artista, destacando el costado introspectivo de su propuesta.

“'Caro' es una canción muy personal. Habla del valor que uno le da a lo que ofrece en una relación y de cómo, a veces, no se aprecia como se debería. Estoy seguro de que muchos se van a identificar”, expresó Ortiz, quien mantiene como premisa cantarle al amor, en todas sus formas y contradicciones.

Fidel Nadal—"Arriba"

Fidel Nadal, uno de los grandes referentes del reggae en Latinoamérica, presentó "Arriba", el primer adelanto de su próximo álbum de estudio titulado "Raíces muy fuertes", que contará con nueve canciones y verá la luz a comienzos de junio. Se trata de una canción que funciona como un mantra sonoro: hipnótica, rítmica y cargada de energía positiva. Con rimas que invitan a mantenerse firme ante la adversidad, el single transmite un mensaje claro de superación: seguir adelante, incluso cuando se cae.

El tema fue grabado en AFRO Estudios y contó con mezcla y masterización a cargo de Fer Pérez Cortez. Este nuevo trabajo marca el inicio de una etapa que reafirma la inagotable creatividad de Nadal, quien continúa construyendo un legado sólido dentro de la música popular, siempre conectado con sus raíces y con un mensaje de resistencia, identidad y esperanza.

Johnny Lau—"+Yo que nunca"

El cantautor peruano Johnny Lau presentó "+Yo Que Nunca", su tercer álbum de estudio. En este nuevo trabajo, el artista retomó su conexión con el amor como eje temático, esta vez desde un lugar más maduro, personal y sonoramente depurado.

“Encontrarme a través de mis nuevas canciones ha sido sanador y liberador, sin duda los años me han forjado y han madurado mi sonido. Doy gracias a todo el equipo maravilloso que forma parte de este álbum, puedo decir que me siento ‘+ Yo Que Nunca’”, expresó el músico sobre el proceso creativo que dio forma a este material.

Radicado actualmente en México, Lau reafirma en este álbum su devoción por el soul y el R&B, estilos que definen la esencia de su propuesta musical. A través de estas canciones, explora emociones profundas, en un viaje donde confluyen su identidad y las miradas de otros músicos sobre su obra.

"+Yo Que Nunca" llegó acompañado por el lanzamiento del tercer sencillo, “Roto”, que se sumó a los ya estrenados “De tu boca” y “En un millón”. El primero de ellos fue grabado junto a Noel Schajris, integrante del dúo Sin Bandera y fundador del sello Dynamo Productions, con el que Johnny está actualmente firmado. “Siempre contaré con honor y emoción al mundo que grabamos juntos el primer sencillo de este álbum; ‘De tu Boca’, y que dirigió sabiamente este álbum tan especial para mí”, señaló sobre su vínculo con Schajris.

El lanzamiento del disco coincidió con el cierre de una etapa intensa en vivo: una gira de ocho fechas con entradas agotadas que lo llevó por varias ciudades de Perú y México, países que marcan su presente artístico y emocional. “Con todo el amor para los míos, para los que sueñan a través de mis sueños, para mi tierra el Perú y mi querido México”, concluyó el artista.

