El artista argentino Paulo Londra finalizó su gira por México con una serie de conciertos que ratificaron su lugar como uno de los grandes referentes del género urbano global. Las cinco fechas, con entradas agotadas y que recorrieron distintos puntos del país, marcaron su reencuentro con los fans y la presentación en vivo “Versus”, su nuevo EP de trap, en lo que fue la previa a sus dos shows en Buenos Aires el próximo junio.

Luego de hacer vibrar el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid, el tour comenzó en Monterrey el 2 y 3 de mayo, con dos noches en el Auditorio Banamex. Le siguieron las fechas en Guadalajara y el cierre en la Ciudad de México, donde ofreció dos recitales en el Palacio de los Deportes.

La música urbana argentina: una generación que conquista el mundo

Desde el primer acorde el público respondió con ovaciones, cantos y una energía que convirtió cada show en un acontecimiento inolvidable. Con una escenografía envolvente, efectos visuales cinematográficos y una banda de primer nivel, el cantante argentino desató la locura interpretando temas del nuevo EP como “Sin cadenas”, “Mi versión”, “PVSL” y “Gracias”, junto a clásicos de su repertorio como “Adán y Eva”, “Plan A”, “A veces”, “Romeo y Julieta”, “Recién soltera”, “Por eso vine” e “Itamambuca”.

"Versus" es su trabajo más personal hasta la fecha. Cada canción del proyecto tiene un significado y representa un momento de su recorrido. De esa manera, “Sin Cadenas” funciona como eje central del trabajo, expresando un mensaje de liberación y madurez. “Mi Versión” se presenta como la más íntima, dirigida a su “yo” del pasado, en una mirada profunda sobre su crecimiento personal y artístico. Por su parte, “Gracias” le da cierre al recorrido con una idea clara: todo sucede por algo y cada vivencia aporta una lección.

El concepto del proyecto gira en torno a la lucha interna, la superación y el regreso a sus raíces musicales. “Fue una búsqueda muy íntima, interna, sobre el duelo que se tiene con uno mismo. La verdad es que siempre después de una tormenta cuando uno se siente en paz puede reflexionar y, a mí me dieron ganas de hablar de lo importante que es para mí Dios y la familia”, afirmó Londra en el estudio durante la grabación.

Los videoclips fueron filmados en Buenos Aires junto a amigos cercanos, recreando el espíritu de sus primeros proyectos como "Relax", "Confiado y Tranquilo" y "Me tiene mal". “Me inspiré mucho en mi gente, siempre me dan amor, entonces yo les debo amor, quiero cuidar ese lenguaje que tenemos, esa conexión, y a la vez divertirme con ese concepto de 'Versus' que simboliza la lucha interna”, manifestó.

Considerado uno de los pioneros del movimiento urbano en Argentina y figura clave en su proyección internacional, Paulo Londra atraviesa un momento culminante en su carrera: mientras prepara su esperado regreso a los escenarios nacionales, celebra dos logros históricos en Spotify. En ese sentido, su éxito global “Adán y Eva” superó el billón de reproducciones y “Homerun”, su álbum debut, alcanzó los 5 billones de streams, convirtiéndolo en el primer artista argentino en alcanzar estas cifras en la plataforma.

Tras su paso triunfal por México, el cantante se prepara para un regreso a Buenos Aires con dos conciertos en el Movistar Arena (el primero, ya agotado) el próximo 7 y 8 de junio. Será su primera vez en seis años cantando en su tierra natal y coincide con el comienzo de una nueva etapa, marcada por el trap, la emoción y una conexión cada vez más profunda con su público.

