Duki tuvo en Madrid la respuesta a ¿qué hay después de River?

El ascenso de Duki parece no tener techo, y su consolidación como un fenómeno de exportación vivió anoche uno de sus capítulos más importantes. En madrid, ante un estadio Santiago Bernabéu repleto, el argentino desplegó una lista de los hitazos que lo fueron posicionando como uno de los artistas más populares de habla hispana.

Al agotar las localidades, Duki marcó otro hito, porque se convirtió en el primer argentino en lograrlo en esa importante plaza madrileña. Una semana antes, Taylor Swift había hecho lo propio, dejando la temperatura elevada en la capital española. La promoción y la expectativa, dos caras de la misma moneda, fueron sin embargo particulares en el caso del recital del trapero argentino: la estación del metro de Santiago Bernabéu se está llamando, durante esta semana, Estación Duki. Debajo, una ilustración de un ángel y un diablo, signos que el artista tomó como propios, acompaña el cartel que suma a la dimensión que en el presente tiene el cantante argentino.

En escena. El despliegue del show contó con unas dimensiones de superproducción. Para llevar a cabo la fiesta de ayer trabajaron mil doscientos operarios, se usaron ochocientos metros cuadrados de pantallas, y tres contenedores de escenografía viajaron desde Buenos Aires. De manera complementaria, la proactividad del artista se está expresando discográficamente: durante junio, “El mes diablo”, como lo bautizó, Duki planea lanzar una canción por semana. Y todo al margen de los lanzamientos Un montón, canción incluida en C.D.M, el disco de J Rei y Manhattan, lanzada hace dos semanas y que forma parte del disco Grasa, de Nathy Peluso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Afectos. En las cuarenta y ocho horas previas al show que anoche comenzaba en Madrid –al cierre de esta edición–, Duki tuvo una conferencia de prensa en la que se generó una escena que recorrió todas las plataformas. Una voz con una calidez que ya denotaba algo más que una periodista le preguntó: “A esta altura de tu carrera, ¿te das cuenta qué te distingue y por qué llegaste acá?”. Duki comenzó a responder y se quebró hasta las lágrimas. “Para la gente que no lo sabe, la señora que hizo la pregunta es Sandra, mi mamá. La persona que me dio la vida junto a la persona que está sentada al lado, Guille”, dijo. Terminada la conferencia y ante un periodista de El Trece ironizó sobre ese hecho: “¡Lo que me hicieron fue traición!”.