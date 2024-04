Duki cerró una conferencia y aconsejó: "Dejemos de vivir tanto en las redes sociales"

“Dejemos un poco de vivir tanto en las redes sociales”, dijo Duki a los más de doce mil estudiantes que participaron de la Experiencia Endeavor Sub20, en Buenos Aires. “Sean fieles a quienes son, ámense, quiéranse con sus defectos y sus virtudes. Veo a todo el mundo preocupándose por lo que ven las historias (de Instagram) del otro… Guachos, sean ustedes mismos, no quieran ser la persona que tienen al lado porque piensan que les va mejor o son más felices. La felicidad se la van a dar ustedes mismos queriéndose como son”, sostuvo.

Duki y el periodista Julio Leiva, en Experiencia Endeavor 2024.

Duki fue invitado por Endeavor para ser el último orador de la jornada para jóvenes sub 20 porque, explicaron, él demostró cualidades comunes en muchos emprendedores. Y esto es: capacidad para desafiar lo establecido, su innovación y su papel como un modelo a seguir. Con muchos fans entre los asistentes, en un momento le pidieron que cante y con una amplia sonrisa Duki manifestó: “Vine de civil, no estoy acá para cantar. Ey, vine a dar una charla del futuro…¿no les importa más su futuro que que ahora cante una canción?”.

El fallido marqueting de apoderarse del trap para sumar jóvenes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Julio Leiva, sin duda el periodista que vio antes que otros el potencial de jóvenes como Duki y los hizo conocer a un “público adulto” través de sus entrevistas en su ciclo Caja negra, fue su interlocutor en el escenario del Movistar Arena. El consejo sobre tomar distancia de las redes sociales no fue una mera frase en boca del rey del trap argentina y no a modo de sermón sino que pareció que es parte de una “medicina” que él mismo utiliza.

Duki. "Hay un montón de gente que te quiere vender una vida que no es".

“Esa persona que ven (en redes) todos los días comiendo el restaurant increíble también se siente con mal como vos, tiene inseguridades como vos”, argumentó con fuerza Duki. “La vida que tenemos los famosos no es la mejor del mundo. Aunque todos los famosos te lo quieran mostrar y se salgan comprándose relojitos, autos… y te quieran mentir diciéndote que tienen la mejor vida del mundo, ninguno de los famosos que ven ahí gastando ropa y millones de dólares y mostrándose, no son felices en su intimidad. La plata mueve al mundo, pero no te da felicidad”, dijo.

La advertencia que dio Estados Unidos sobre el uso de redes sociales.

Como en otros momentos de su conferencia de casi media hora, cuando Duki quiso que su concepto no deje lugar a dudas, se explayó. Y así sucedió con la cuestión de la ostentación en redes sociales. No criticó a que se suban fotos o historias, sino que se enfocó en señalar que había que ir por otro lado. “Sean ustedes, no quieran ser la persona que tienen al lado porque piensan que les va mejor o son más felices. Sé que muchos de ustedes piensan que la vida de los famosos es increíble, que gastamos plata, que nos aman todos. Y no es así. Cuando estamos puerta adentro nos sentimos igual de solos; a veces nos sentimos una mierda…”. En el tramo final de su mirada sobre la fantasía de la redes sociales, Duki señaló que “hay un montón de gente que te quiere vender una vida que no es para que vos sigas comprando su sistema de vida y ellos se sigan llenando de plata los bolsillos. Por eso, disfruten la vida que es una sola”.

Gi