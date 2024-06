Juliana Gattas:"Siento que reconocieron nuestra carrera con Miranda!"

Al principio, Ale Sergi arreglaba unas pistas de jazz sobre las que Juliana Gattas cantaba. Comenzaron a presentarse en vivo en 2001, y pronto se cambiaron el nombre a Miranda!, en honor al actor Osvaldo Miranda, con quien se encontraron horas antes de una edición del festival Buen Día. El famoso actor accedió a conocerlos, congeniaron y los presentó esa noche al grito de “¡Con ustedes, los Osvaldo Miranda!”.

Premios Gardel 2024. Los Miranda! en acción con Ca7riel y Paco Amoroso como invitados.



La anécdota quedó como un pintoresco malentendido, pero el nombre permaneció como había sido concebido. Tan solo el apellido del admirado actor, con un signo de exclamación que clamaba presencia. Pronto, las canciones de Miranda! se impusieron en una escena que los necesitaba. Lo primero fue un demo de cuatro canciones; lo siguiente el primer disco: Es mentira, editado por Secsy Discos y el canal televisivo Locomotion. Eran tiempos convulsos y la música empezaba a sintetizar, desde la escena alternativa, un ansia de diversión que no evitaba los carices melancólicos producto de la crisis económica y social. Miranda! fue un refugio para los alternos, pero no tardó en convertirse en un fenómeno nacional y luego regional.

Reconocimiento. Poco más de veinte años después, decidieron revisitar sus clásicos, aunando fuerzas con otros artistas. Hotel Miranda! fue un concepto de varias dimensiones: las versiones, los videos, las presentaciones en vivo, las reacciones, todo conspiró a favor del dúo. Esta semana el grupo cerró un ciclo virtuoso, rodeados de colegas y con el Gardel de Oro en las manos. Además, ganaron “Gardeles” al Mejor Álbum Grupo Pop y al Mejor Videoclip Largo.

Premios Gardel 2024. Los Miranda! con parte del gran equipo que participó de 'Hotel Miranda!'.

Emociones. “Fue una noche muy emotiva, la verdad, estoy un poco abrumada”, dijo a PERFIL Juliana Gattas.

—¿Qué sensaciones tenés con todo esto?

—Sentimos que, al tratarse de un disco de versiones, de alguna manera nos están reconociendo un poco toda nuestra carrera. No es un premio al disco, sino a cada show que hicimos, a cada idea que tuvimos, a cada proyecto que llevamos adelante, los equipos, los videos, las giras, los shows en pubs, en discotecas o en lugares enormes. por las dudas, le damos una gran dimensión al premio por si no vuelve a suceder. Y eso nos emocionó mucho también.

—¿Algún recuerdo puntual de Miranda!?

—El o más lindo que me llevo es el de estar con con tantos músicos que admiro, algunos que conozco hace años como David Lebón o Lali (Espósito....¡Ella estuvo hermosa, tan elocuente y sensible! Todos son grandes artistas: Nicki (Nicole), Usted Señálemelo, Paco y Ca7riel que la rompieron. Y todos celebrando que podemos hacer lo que nos gusta. Y al hacerlo, lo defendemos como se puede, poniéndole altura, presencia y corazón.

—¿Alguna actuación que recuerdes más?

—Cuando vi a David Lebón cantando Desarma y Sangra, con un cuarteto de cuerdas, me quebré. Ver a David, los ojos cerrados, emocionado, disfrutando, sintiendo los arreglos y la canción, fue un momento muy difícil de transmitir con palabras. De ahí en más no paré de llorar. Después empezamos a ganar premios, a subir al escenario ,y cada vez que me saludaban me largaba a llorar.

Perspectiva. Miranda! representa una suerte de vórtice entre la juventud y la tradición. Cultores de un pop artesanal, que siempre se permitió los claroscuros, la indagación introspectiva y la exteriorización emocional, lo barroco y lo minimalista, con pocos grises y concesiones, supieron enamorar con su constante mirada hacia adelante. Al mismo tiempo, es uno de los últimos bastiones de un pop que no abunda.

—¿Qué fue lo primero que pensaste al ganar el oro?

—En una anécdota que fue un buen bajativo y que me puso todo en perspectiva. Nosotros ganamos algunas veces a mejor álbum pop. Y una vez, la ceremonia fue en el Colón, nos dieron el premio y le mandé un mensaje a mi hija quien recién tenía celular: “Ganamos!!!!”. Así, con muchos signos de exclamación. Y su respuesta fue: “¿Me traés postre?”. Eso me hizo bajar a tierra.