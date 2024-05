Premios Gardel 2024: la historia del reconocido evento que galardona a la música argentina

Nacidos con la intención de distinguir a los artistas musicales más destacados de la industria nacional, los Premios Gardel son organizados desde 1999 por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF). El evento se realiza anualmente y se premian talentos en diversos géneros y categorías, siendo el Gardel de Oro el galardón más importante de la noche.

La 26° edición se llevará a cabo este martes 28 de mayo en el predio del Movistar Arena. y podrá ser visto en vivo desde las 20 horas a través de la plataforma de streaming STAR+. Allí se disputarán la categoría para Mejor Álbum del año, la cual se lleva el Gardel de Oro, Fito Páez, Emilia Mernes, Milo J, Miranda, David Lebón y Lali Espósito. El año pasado Trueno se llevó la máxima distinción.

La historia de los Premios Gardel a la música argentina

La primera entrega de esta celebración se realizó el 14 de abril de 1999 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. El evento fue presentado por el reconocido humorista Jorge Guinzburg y se premió a la música lanzada entre el 1 de junio de 1997 y el 30 de noviembre de 1998. Sandro fue quien obtuvo el Gardel de Oro en aquel año.

No obstante, esta no fue la primera premiación a la música que se realizó en el país. Previamente habían existido los Premios ACE, que se llevaron a cabo entre 1992 y 1997, aunque no se convirtieron en los Premios de música estándar debido a la falta de apoyo de la industria argentina, lugar que llegó a ocupar los Premios Gardel posteriormente.

La elección del nombre se dió debido a la relevancia que tuvo Carlos Gardel en la cultura músical argentina con su reconocida voz. En un principio, el jurado de los premios estuvo compuesto por 500 miembros, sin embargo, en 2003 el jurado aumentó a 1500 miembros incluidos artistas, productores y periodistas de "todos los géneros musicales".

Desde ese año, el comité de votación se hizo "verdaderamente independiente de las compañías discográficas cuyo personal ya no puede votar", según en aquel entonces el director ejecutivo de CAPIF, Gabriel Salcedo. Cabe destacar que en el pasado estos premios eran vistos como una "palmadita en la espalda" de la industria a sus artistas favoritos y más vendidos.

Durante aquel entonces también se modificó el reglamento de las distinciones que entrega la industria discográfica a las producciones musicales y se estableció que el Gardel de Oro sea entregado al ganador del "mejor álbum del año", el cual hasta entonces era concedido por la excelencia musical del artista, determinadas por las propias empresas.

A lo largo de los 25 años que lleva realizándose, esta celebración de la música argentina pasó por reconocidos escenarios, como el Luna Park y el Gran Rex; contó con diversas estrellas como presentadores, desde Roberto Pettinato a Iván de Pineda; y presenció la premiación de grandes artistas, entre los que se encuentran Charly García y Gustavo Cerati.

1999: Sandro

2000: Mercedes Sosa

2001: León Gieco

2002: Charly García

2003: Charly García

2004: Babasónicos

2005: Bersuit Vergarabat

2006: Andrés Calamaro

2007: Gustavo Cerati

2008: Andrés Calamaro

2009: Luis Alberto Spinetta

2010: Gustavo Cerati

2011: Divididos

2012: Escalandrum

2013: Abel Pintos

2014: Abel Pintos

2015: Axel

2016: Luis Alberto Spinetta

2017: Abel Pintos

2018: Charly García

2019: Marilina Bertoldi

2020: David Lebón

2021: Fito Páez

2022: Wos

2023: Trueno

¿Cómo se seleccionan los ganadores de los Premios Gardel?

El proceso para determinar quiénes son los ganadores de los premios más importantes de la industria musical argentina consta de cuatro pasos. En primer lugar, los productores y artistas postulan de manera online los álbumes, singles y/o videoclips que deseen que formen parte del evento.

Una vez recibidas todas las postulaciones que se presentaron en las diversas categorías, CAPIF convoca a los “comités de revisión”, formados por 1500 personas, entre los que se encuentran periodistas, productores, músicos y especialistas. Allí, los miembros revisan todos los trabajos para reconfirmar si fueron realizados en la categoría correcta según su género musical y características particulares.

Posteriormente, comienza la primera etapa de votación para seleccionar a los nominados. En esta instancia, cada miembro del jurado puede acceder de manera online a los contenidos de audio y video de todos los trabajos postulados y eligen aquellos que les resultaron mejores en cada categoría.

A partir de que termina esa etapa, CAPIF difunde públicamente los resultados de la votación con las nominaciones. En esta última etapa, los jueces eligen un único ganador en las categorías, divididas por géneros musicales y tipo de contenido (álbum, canción, etc), luego se da a conocer el listado durante el evento anual de los Premios Gardel.