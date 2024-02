La cruda historia del músico que visitó a Charly García y lo retrató en la intimidad

El pasado 16 de enero causaron furor las imágenes actuales de Charly García en su departamento. Reposteadas sin cesar por el amor al músico o por reivindicar sus banderas tomando la foto de su piano decorado con el pañuelo de Madres de Plaza de Mayo, la pregunta que subyacía era ¿De dóndes salieron las imágenes?

El autor de los retratos es el pianista británico-español James Rhodes que compartió los registros del encuentro en sus redes sociales ¿Pero qué significó ese encuentro? ¿Quién es este músico con un pasado signado por el abuso brutal durante su infancia?

Rhodes es un pianista concertista que adora a Charly García –en un video compartido en Youtube compila varios fragmentos de sus canciones y le expresa su amor- y también adora la ciudad de Buenos Aires y está casado con la argentina Micaela Breque. En su paso por el país visitó a su ídolo y compartió los retratos que le hizo de los que escribió: “El rey y su trono. Y la tremenda energía fortaleza interior, puro empuje de la naturaleza que es Charly brilla en cada tema de su nuevo disco. No recuerdo haber estado tan atónito, conmovido e inspirado por un álbum. La espera vale la pena al 1000%”.

En otro posteo llama al músico argentino “el puto amo, inolvidable”. “La alegría absoluta de pasar tiempo con Charly, escuchando la bomba de su nuevo disco. Muy seguido se abusa de esa palabra, pero él es un genio”, escribió con orgullo Rhodes que se llevó de recuerdo el brazalete de Say No More.

Esta no es la primera vez que se encuentran los dos pianistas, ya en 2019 circuló un emotivo video en el que García le enseñaba a Rhodes a tocar “Los dinosaurios”, en ese intercambio se puede apreciar la complejidad de la composición del músico argentino que a la vez pudo lograr que esa “complejidad” no sea una traba a su popularidad.

El pasado doloroso de James Rhodes: "Me violaron durante cinco años hasta el punto de que me rompieron la espalda"

James Rhodes nació en Londres, pero se nacionalizó español en 2020, además de pianista, es conocido por su activismo en la denuncia sobre los abusos sexuales en la infancia cuando estudiaba en el Arnold House School. Allí sufrió abusos sexuales por parte de su profesor de educación física quien falleció antes del juicio. Según relató el propio Rhodes sufrió tanto mental como físicamente. "Me violaron durante cinco años hasta el punto de que me rompieron la espalda", contaba él mismo en 2019. Debieron colocarle varas de titanio en la columna para reparar los daños. “Acababa con las piernas y la cara bañadas en sangre”, relataba.

Los abusos ocurrieron durante 5 años y Rhodes decidió volcar su testimonio en su libro autobiográfico Instrumental: Memorias de Música, Medicina y Locura publicado en 2014. "Sólo el sonido del piano consiguió, y aún hoy lo hace, acallar mi ruido interior", contaba entonces.

En 2016 conoció a través de las redes sociales a quien sería su esposa, la argentina Micaela Breque, que explica su vínculo amoroso con este país y con uno de sus músicos vivos más importantes.

Qué se sabe del nuevo disco de Charly García

Según trascendió el próximo disco de Charly García se llamará La lógica del escorpión –haciendo honor a su signo zodiacal-. Su último álbum había sido Random, publicado en 2017.

James Rhodes: el pianista que ama la Argentina



De la grabación participaron Rosario Ortega, Fabián Quintiero, Fernando Samalea, Fernando Kabusacki e Hilda Lizarazu, los músicos chilenos Kiuge Hayashida en la guitarra y Toño Silva en la batería.

A fines del 2023 el productor musical José Palazzo había mostrado una foto en el estudio con García y otros profesionales ultimando detalles. “Viví un hecho histórico, Charly dejó todo listo su nuevo disco, todo terminado, festejamos con parte de su equipo y justo llegué para ese momento”, escribió Palazzo en sus redes sociales.

